Tudo o que você precisa saber sobre o Mundial de Clubes 2025

A espera está no fim! O Mundial de Clubes 2025 começa neste sábado, 14 de junho, e a fase de grupos já promete confrontos de gigantes. A partida de estreia será entre o time da casa, Inter Miami, e o campeão africano Al-Ahly, que se enfrentarão no Hard Rock Stadium. Para você não perder nenhum detalhe, o Lance! preparou o guia definitivo da competição.

Para dar o pontapé inicial ao torneio, a FIFA prepara uma grande festa na cerimônia de abertura, que acontecerá antes da primeira partida. A promessa é de um espetáculo memorável, com shows e uma homenagem especial para cada um dos times. A celebração foi desenhada para exaltar a diversidade do futebol global e dar as boas-vindas aos clubes e torcedores dos cinco continentes nesta nova era da competição.

Times do Mundial de Clubes

São 32 equipes na disputa pelo primeiro título mundial neste novo formato, criando um verdadeiro mosaico do futebol global. O torneio nos Estados Unidos reunirá diferentes escolas e filosofias de jogo. Todos os times são potências tradicionais e multicampeãs, gigantes já consagrados em seus respectivos continentes. A glória regional, no entanto, já não basta: agora, eles se encontram nos Estados Unidos para expandir suas fronteiras e lutar pelo trono de melhor time do mundo.

Grupo A

O Grupo A é o do Palmeiras, que chega aos Estados Unidos em ótima fase, embalado por bons resultados na Libertadores e Brasileiro. O anfitrião Inter Miami, de Messi e Suárez, vive um momento oposto, buscando superar a instabilidade na temporada. Completa o grupo o egípcio Al-Ahly, que vem de um título nacional mas caiu na semifinal continental, e o Porto, que vive a pior fase entre os quatro, abalado por derrotas recentes.

Palmeiras é um dos times do Grupa A (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

Grupo B

No Grupo B, o Botafogo, vem embalado com 5 novas contratações pra competição, mas terá pela frente dois gigantes europeus com expectativas altas: o Paris Saint-Germain, que chega com a moral no teto após conquistar sua primeira Champions League de forma avassaladora, e o Atlético de Madrid, que se apoia na narrativa de que priorizou o Mundial e é visto como favorito pela imprensa espanhola. Correndo por fora, o Seattle Sounders é o "patinho feio", mas aposta todas as suas fichas no grande trunfo de jogar todas as partidas em casa.

Time do Botafogo vem embalado ( Foto: Vitor Silva/Botafogo)

Grupo C

O Grupo C tem um favorito destacado, o Bayern de Munique, que apesar de uma queda na Champions League, dominou o Campeonato Alemão e chega como forte candidato ao título. Seus adversários, por outro lado, vivem momentos de crise: o Boca Juniors enfrenta uma fase conturbada, com eliminações frustrantes, enquanto o Benfica chega abalado após perder dois títulos para seu maior rival. Completa o grupo o Auckland City, considerado o maior azarão do torneio e que, surpreendentemente, não vive uma boa fase nem mesmo em seu campeonato local.

Riquelme, presidente do Boca Juniors (Foto: Juan Mabromata / AFP)

Grupo D

No Grupo D, o Flamengo chega com uma missão clara: quer o mundo de novo. A excelente campanha no Campeonato Brasileiro, a liderança do técnico Filipe Luís e um elenco estrelado, que agora conta com o reforço de Jorginho, são os ingredientes que fazem o torcedor sonhar com uma boa campanha. Seu principal concorrente, o Chelsea, também vive um momento positivo, com a confiança em alta após o título da Conference League. Correndo por fora, o Espérance da Tunísia se apoia em uma temporada perfeita em seu país, com títulos e uma invencibilidade de meses. Fecha o grupo o Los Angeles FC, time de menor aproveitamento, mas que aposta no fator casa e na motivação da classificação recente para surpreender os favoritos.

Filipe Luis ídolo e técnico do Flamengo. (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Grupo E

O Grupo E tem o River Plate, comandado por Marcelo Gallardo, chega com bons números em 2025. A Inter de Milão, embora seja o time mais valioso, vive uma péssima fase após uma derrota arrasadora na final da Champions e uma troca de técnico de última hora. Correndo por fora, o Monterrey também aposta em um novo treinador, Domènec Torrent, e na experiência de Sérgio Ramos para surpreender após um ano sem títulos. Completa o grupo o Urawa Reds, do Japão, que chega como a equipe mais modesta, mas com o sonho de fazer uma campanha histórica.

Inter de Milão perdeu a final Champions League por 5x0 (Foto: Marco Bertorello/AFP)

Grupo F

No Grupo F, o Fluminense chega embalado por uma sequência de vitórias sob o comando de Renato Gaúcho, mas vive a apreensão com possíveis desfalques importantes por lesão. Seu principal concorrente, o Borussia Dortmund, vem de uma forte arrancada final no Campeonato Alemão e aposta todas as fichas no seu artilheiro, Serhou Guirassy. Completam o grupo duas equipes que se apoiam em talentos brasileiros para surpreender: o Mamelodi Sundowns, que foi dominante na África do Sul, mas vice na Champions continental, e o Ulsan HD, que vive um momento de irregularidade na Coreia do Sul e tem em Erick Farias sua principal esperança de gols.

Fluminense está no Grupo F do Mundial de Clubes (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Grupo G

O Grupo G reúne equipes que chegam em baixa após temporadas decepcionantes, mas tem no Manchester City um favorito natural. Apesar de ter tido seu pior ano sob o comando de Guardiola, o time inglês aposta na força do elenco e em uma reformulação para salvar a temporada com o título mundial. Seus adversários vivem cenários igualmente complicados: a Juventus também busca salvar um ano irregular que já contou com troca de técnico, enquanto o Wydad Casablanca e o Al Ain chegam em péssima fase, ambos sem títulos e com campanhas fracas em todas as competições que disputaram.

Guardiola teve pior temporada no comando do City. (Foto: JAVIER SORIANO/AFP)

Grupo H

O Grupo H pode ser definido como o "grupo das novas esperanças", já que três das quatro equipes apostam em novos técnicos para o Mundial. O Real Madrid, após uma rara temporada sem títulos, conta com a estreia de Xabi Alonso para renovar os ânimos da torcida. Na mesma situação, o Al-Hilal traz o renomado Simone Inzaghi como seu grande trunfo para superar um ano frustrante. O Pachuca também estreia um novo comandante, mas chega como uma grande incógnita por estar há mais de um mês sem jogos oficiais. Em um cenário diferente, o RB Salzburg completa o grupo com a moral em baixa, após perder a hegemonia em seu país e ter uma campanha europeia fraca.

Xabi Alonso é o novo treinador do Real para o Mundial de Clubes. (Foto: Reprodução/Real Madrid)

Cidades-sede

O espetáculo do futebol mundial passará por 11 cidades americanas, de costa a costa:

O Hard Rock Stadium vai receber a festa de abertura e o início do novo Mundial de Clubes. (Foto: Divulgação/Conmebol)

Estádios do Mundial de Clubes

Doze palcos de primeiro mundo foram selecionados para receber as 63 partidas da competição:

Calendário geral do Mundial de Clubes 2025

Fase de grupos: de 14 a 26 de junho

Oitavas de final: 28 de junho a 1º de julho

Quartas de final: 4 e 5 de julho

Semifinais: 8 e 9 de julho

Final: 13 de julho

Calendário de jogos e onde assistir o Mundial de Clubes

14 de junho, sábado

21h: Inter Miami x Al Ahly - SporTV, CazéTV e DAZN



15 de junho, domingo

13h: Bayern de Munique x Auckland City - SporTV, CazéTV e DAZN

16h: Paris Saint-Germain x Atlético de Madrid - TV Globo, SporTV, CazéTV e DAZN

19h: Palmeiras x Porto - TV Globo, SporTV, CazéTV e DAZN

23h: Botafogo x Seattle Sounders - TV Globo, SporTV, CazéTV e DAZN



16 de junho, segunda-feira

16h: Chelsea x Los Angeles FC - SporTV, CazéTV e DAZN

19h: Boca Juniors x Benfica - SporTV, CazéTV e DAZN

22h: Flamengo x Espérance - TV Globo, SporTV, CazéTV e DAZN



17 de junho, terça-feira

13h: Fluminense x Borussia Dortmund - TV Globo, SporTV, CazéTV e DAZN

16h: River Plate x Urawa Red Diamonds - SporTV, CazéTV e DAZN

19h: Ulsan x Mamelodi Sundowns - SporTV, CazéTV e DAZN

22h: Monterrey x Inter de Milão - TV Globo, SporTV, CazéTV e DAZN



18 de junho, quarta-feira

13h: Manchester City x Wydad - TV Globo, SporTV, CazéTV e DAZN

16h: Real Madrid x Al Hilal - TV Globo, SporTV, CazéTV e DAZN

19h: Pachuca x Salzburg - SporTV, CazéTV e DAZN

22h: Al Ain x Juventus - TV Globo, SporTV, CazéTV e DAZN



19 de junho, quinta-feira

13h: Palmeiras x Al Ahly - TV Globo, SporTV, CazéTV e DAZN

16h: Inter Miami x Porto - TV Globo, SporTV, CazéTV e DAZN

19h: Seattle Sounders x Atlético de Madrid - SporTV, CazéTV e DAZN

22h: Paris Saint-Germain x Botafogo - TV Globo, SporTV, CazéTV e DAZN



20 de junho, sexta-feira

13h: Benfica x Auckland City - SporTV, CazéTV e DAZN

15h: Flamengo x Chelsea - TV Globo, SporTV, CazéTV e DAZN

17h: Los Angeles FC x Espérance - SporTV, CazéTV e DAZN

21h: Bayern de Munique x Boca Juniors - TV Globo, SporTV, CazéTV e DAZN



21 de junho, sábado

13h: Mamelodi Sundowns x Borussia Dortmund - SporTV, CazéTV e DAZN

16h: Inter de Milão x Urawa Red Diamonds - TV Globo, SporTV, CazéTV e DAZN

19h: Fluminense x Ulsan - TV Globo, SporTV, CazéTV e DAZN

22h: River Plate x Monterrey - SporTV, CazéTV e DAZN



22 de junho, domingo

13h: Juventus x Wydad - SporTV, CazéTV e DAZN

16h: Real Madrid x Pachuca - TV Globo, SporTV, CazéTV e DAZN

19h: Salzburg x Al Hilal - SporTV, CazéTV e DAZN

22h: Manchester City x Al Ain - SporTV, CazéTV e DAZN



23 de junho, segunda-feira

16h: Seattle Sounders x Paris Saint-Germain - SporTV, CazéTV e DAZN

16h: Atlético de Madrid x Botafogo - TV Globo, SporTV, CazéTV e DAZN

22h: Inter Miami x Palmeiras - TV Globo, SporTV, CazéTV e DAZN

22h: Porto x Al Ahly - SporTV, CazéTV e DAZN



24 de junho, terça-feira

16h: Auckland City x Boca Juniors - SporTV, CazéTV e DAZN

16h: Benfica x Bayern de Munique - TV Globo, SporTV, CazéTV e DAZN

22h: Los Angeles FC x Flamengo - TV Globo, SporTV, CazéTV e DAZN

22h: Espérance x Chelsea - SporTV, CazéTV e DAZN



25 de junho, quarta-feira

16h: Borussia Dortmund x Ulsan - SporTV, CazéTV e DAZN

16h: Mamelodi Sundowns x Fluminense - TV Globo, SporTV, CazéTV e DAZN

22h: Inter de Milão x River Plate - TV Globo, SporTV, CazéTV e DAZN

22h: Urawa Red Diamonds x Monterrey - SporTV, CazéTV e DAZN



26 de junho, quinta-feira

16h: Juventus x Manchester City - TV Globo, SporTV, CazéTV e DAZN

16h: Wydad x Al Ain - SporTV, CazéTV e DAZN

22h: Al Hilal x Pachuca - SporTV, CazéTV e DAZN

22h: Salzburg x Real Madrid - TV Globo, SporTV, CazéTV e DAZN