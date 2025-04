Charlotte será mais uma das sedes da Costa Leste dos Estados Unidos no mapa do Mundial de Clubes. A cidade mais populosa da Carolina do Norte receberá quatro jogos da competição, incluindo duas partidas das oitavas de final do torneio organizado pela Fifa.

continua após a publicidade

Pela fase de grupos, Real Madrid e Bayern de Munique têm presença garantida na “Cidade Rainha” e jogam no Bank Of America Stadium. O Lance! preparou um guia com as melhores atrações da cidade para quem deseja explorar tudo o que Charlotte tem a oferecer durante o Mundial de Clubes.

NASCAR Hall Of Fame

Uma das atrações mais famosas de Charlotte é ligada ao automobilismo. O Hall da Fama da NASCAR compila diversas histórias da categoria que é extremamente popular dos Estados Unidos em um só espaço. Com diversas atrações, o local mistura tradição com modernidade, sendo um lugar mágico para os admiradores das corridas sobre rodas. Exposições, espaços interativos, simuladores e homenagens a pilotos, equipes, funcionários e carros históricos também fazem parte do circuito. O espaço fica aberto de quarta a segunda e os ingressos custam a partir de 36 dólares.

continua após a publicidade

Nascar Hall Of Fame é uma das principais atrações de Charlotte (Foto: Reprodução)

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Carowinds

Parque de diversões e parque aquático num mesmo lugar. É o que Carowinds entrega. Com uma área de 165 hectares, o local é repleto de brinquedos e atrações e possui mais de 10 montanhas-russas, contando com a Fury 325, apontada em diversos sites especializados como uma das melhores do mundo na categoria. No parque aquático também existe muita variedade com os muitos tipos de tobogã que atendem públicos de diferentes idades. Os dois parques possuem locais para hospedagem. O ingresso mais barato custa 40 dólares e crianças com até dois anos não pagam.

continua após a publicidade

Montanha-russa Fury 325 fica em Carowinds, na cidade de Charlotte (Foto: Reprodução/X)

Discovery Place

O Discovery Place Science é um museu extremamente tecnológico e recheado de inovações que tornam a experiência dos visitantes mais realista e imersiva. O espaço conta com exposições e apresentações interativas ao longo do ano. Uma das grandes atrações é o cinema que conta com uma tela com a tecnologia IMAX projetada em 180 graus utilizada para exibição de filmes e shows musicais, entre outras obras. Os ingressos para o museu são vendidos a partir de 19 dólares. Os preços para as exibições no cinema podem variar conforme o evento.

Sullenberger Aviation Museum

Há um lugar perfeito para os amantes da aviação conhecerem em Charlotte durante o Mundial de Clubes. O Sullenberger Aviation Museum fica no aeroporto internacional da cidade e é um bom lugar para ser visitado na chegada ou saída de Charlotte. Fundado em 1992 por Floyd e Lois Swinton Wilson, o museu conta com diversas partes de aeronaves históricas. Um dos itens mais importantes do local é o Airbus A320 que pousou no Rio Hudson, em 2009. O museu fica aberto de terça a domingo e os ingressos custam a partir de 20 dólares.

Airbus A320 que pousou no Rio Hudson está em Charlotte (Foto: Reprodução/web)

Há um lugar perfeito para os amantes da aviação em Charlotte. O Sullenberger Aviation Museum fica no aeroporto internacional da cidade e é um bom lugar para ser visitado na chegada ou saída de Charlotte. Fundado em 1992 por Floyd e Lois Swinton Wilson, o museu conta com diversas partes de aeronaves históricas. Um dos itens mais importantes do local é o Airbus A320 que pousou no Rio Hudson, em 2009. O museu fica aberto de terça a domingo e os ingressos custam a partir de 20 dólares.

Esportes

🏀 Charlotte Hornets (NBA)

Lonzo, pelo Chicago, Bulls e LaMelo Ball, pelo Charlotte Hornets, duelando pela NBA (Divulgação/@chicagobulls)

O Charlotte Hornets foi fundado em 1988, passando a integrar a NBA no mesmo ano. Por questões empresariais, a franquia mudou de nome em 2002 e passou a ser chamada de Charlotte Bobcats Em 2014, após um novo acordo, os Hornets voltaram a existir oficialmente e seguem na busca pelo primeiro título na liga nacional de basquete.

🏈 Carolina Panthers (NFL)

Carolina Panthers defende a cidade de Charlotte na NFL (Foto: Jared C. Tilton/ AFP)

Na NFL, o Carolina Panthers representa a cidade de Charlotte e conquistou dois títulos de conferência na liga nacional de futebol americano. A equipe da Carolina do Norte foi vice-campeã do Super Bowl duas vezes, em 2003 e 2015. Na MLS, o Charlotte FC foi fundado em 2019 e é rival do Inter Miami na Conferência Leste da liga de futebol dos Estados Unidos.

⚽ Charlotte FC (MLS)

O Charlotte FC foi fundado em 2019 como uma franquia de expansão da MLS e é um clube que ainda busca sucesso no futebol nacional dos Estados Unidos. Atualmente, a equipe tem quase o mesmo número de derrotas e vitórias e ainda não conquistou nenhum título. O clube teve um bom começo na temporada 2025, ficando no topo da classificação da Conferência Leste para os playoffs da liga.

Confira os jogos disputados em Charlotte no Mundial de Clubes

Vista aérea do Bank Of America Stadium (Foto: Divulgação/Conmebol)

🌏 Real Madrid (ESP) x Pachuca (MEX)

⚽ Primeira fase (Jogo 2 - Grupo H)

📅 12 de junho, domingo, às 16h (de Brasília)

🌏 Benfica (POR) x Bayern de Munique (ALE)

⚽ Primeira fase (Jogo 3 - Grupo C)

📅 24 de junho, terça-feira, às 16h (de Brasília)

1º colocado Grupo C x 2º colocado Grupo D

⚽ Oitavas de final

📅 28 de junho, sábado, às 17h (de Brasília)

1º colocado Grupo E x 2º colocado Grupo F

⚽ Oitavas de final

📅 30 de junho, segunda-feira, às 16h (de Brasília)