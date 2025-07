De férias a decisivo no Chelsea: saiba como foi a preparação de João Pedro para o Mundial

O Chelsea vive uma das melhores fases de sua história após tornar-se o primeiro campeão do novo formato do Mundial de Clubes, graças à estrela do atacante João Pedro. De férias após o fim da temporada pelo Brighton e anunciado oficialmente pelos Blues no dia 2 de julho, o brasileiro se apresentou a tempo de reforçar o time nas fases finais e foi fundamental na conquista do torneio da Fifa.

O que chama atenção é que, em menos de duas semanas, o centroavante já começou a escrever sua história com impacto imediato. Em conversa com o Lance!, Rodrigo Gonçalves, preparador físico pessoal de João Pedro, revelou como foi a preparação do jogador durante as férias até chegar aos Estados Unidos e ser decisivo para o Chelsea.

— O João tirou uma semana de férias, que é de praxe. Sempre que ele entra nesse momento, eu nem entro em contato porque ele também tem que descansar, não treinar e ficar esse tempo ósseo. Só que já tem um tempo que o João sabe da importância de se manter ativo. A ideia não é ele voltar pra uma pré-temporada voando, é voltar bem pra entrar junto com o restante do grupo e não sentir a pré-temporada — disse Rodrigo, que complementou:

— Então ele ficou o período dele de uma semana de folga, e a gente começou o trabalho diário, de segunda a domingo. Porque o trabalho nem sempre é só ganhar. Primeiro foi "quebrar gelo", começar a sair daquela rotina de folga, voltar às atividades, entrar em mobilidade… E depois a gente começou a entrar no trabalho de força e no final nos trabalhos explosivos: mudança de direção de velocidade, velocidade de reação. Ele tem uma consciência muito boa em relação a isso.

Na estreia contra o Palmeiras, pelas quartas de final, João Pedro entrou no segundo tempo e teve participação ativa na vitória por 2 a 1. Na semifinal contra o Fluminense, clube que o revelou, brilhou com dois gols na vitória por 2 a 0, garantindo vaga na final contra o PSG e, na decisão, o camisa 20 voltou a balançar as redes e fechou o placar em 3 a 0.

Sua trajetória, marcada por impacto precoce e escolhas estratégicas, reflete um processo evolutivo guiado por paciência e inteligência. Por conta disso, o preparador físico afirmou não ter sido surpreendido pelo sucesso do atacante no Mundial.

— Não me surpreende tanto o João ter entrado (no Mundial) na performance que ele apresentou. A cabeça dele tem muita interferência nisso. Porque foi a parte física, mas a cabeça dele sabe lidar e o João é muito tranquilo em relação a isso. Ele é muito calmo, ele não cai em pressão, é muito difícil. Ele teve um mental muito forte para ter esse bom desempenho.

Questionado sobre a preparação de João Pedro, Rodrigo contou ao Lance! detalhes da rotina durante a transição de pré-temporada do Brighton até as fases finais do Mundial com o Chelsea.

— Seguimos o trabalho da mesma forma, visando já a pré-temporada no Brighton, ou entrar para o Mundial […] O que é importante é respeitar as fases e o processo evolutivo dele. O João é um cara novo, que tem um lastro de atividade física muito bom, sempre tá treinando, então não foi difícil ter essa memória motora dele. Então a gente veio respeitando os primeiros dias, um trabalho para zerar os incômodos e começar um trabalho mais intenso.

Rodrigo Gonçalves e João Pedro durante treino de pré-temporada (Foto: Reprodução/Instagram)

— Ele não tem rotina. Ele vem aqui, fazemos a avaliação diária e como a gente vai evoluir. A gente sempre tem um traçado que é ele voltar bem pra pré-temporada, nesse caso voltar bem para chegar ao Chelsea. Porém, não tem uma regra. Posso ter traçado um planejamento, só que naquele dia ele não está bem e vamos corrigir. Vamos entrar com a fisioterapia? Vamos entrar com a fisio. Vamos entrar em piscina? Piscina. Ou é dia de campo? Ah, não consigo dar um tiro. Ok, vamos ajustar. É adaptável. Existe uma rotina, mas ela não é engessada.

Preparador físico de João Pedro, do Chelsea, destaca maiores valências do jogador

— O que eu encaro como ponto principal do João é a consciência dele de saber a importância de treinar. Mesmo estando de férias, o combinado é combinado, ele cumpre. Ele pode estar aonde for, o horário que ele tá aqui, ele tá aqui. Ou eu tô até lá, ele vai treinar. O João é muito explosivo e responde bem ao trabalho de intensidade.

— E outra coisa que sempre me impressiona é o mental. O João é muito frio. Sobre Chelsea e Brighton, ele sabia que iria para algum lugar e ficava totalmente tranquilo. Ele não fica apavorado, desesperado, ansioso, é totalmente tranquilo. O João fala: "Já tive certo em alguns lugares e de repente o contrato não acontece. Então eu já passei dessa fase de expectativa. Agora deixa acontecer."

— O João, se você reparar, ele tem muito gol que é brigando mesmo; bate e rebate, enfia a perna, bota o braço… Eu falei que o João é explosivo, mas ele também é um cara muito forte. Ele escora muito bem, é inteligente.

