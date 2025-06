O Borussia Dortmund é o segundo representante do futebol alemão no Mundial de Clubes. Os grandes rivais do Bayern de Munique estão no Grupo F da competição e enfrentam o Fluminense, o Mamelodi Sundowns, da África do Sul, e o Ulsan, da Coreia do Sul, na primeira fase do torneio.

Na temporada 2024-25, O Borussia Dortmund terminou no quarto lugar da Bundesliga, ficando longe da disputa pelo título do Campeonato Alemão. Chegou às quartas de final da Liga dos Campeões e caiu cedo na Copa da Alemanha. Os jogadores do clube alemão garantem que o grupo viaja para os Estados Unidos com objetivo de conquistar o título, mas os indicativos não são tão positivos para o time de Dortmund.

Jogadores do Borussia Dortmund comemoram vitória com a torcida (Foto: Reprodução/X)

Grupo e agenda do Borussia Dortmund no Mundial

No Grupo F do Mundial de Clubes, o Borussia Dortmund aparece ao lado do Fluminense como favorito entre os concorrentes do grupo na primeira fase do torneio. Na chave, enfrenta um time da América do Sul, um da África e um da Ásia. Com um poderio financeiro muito maior que o dos concorrentes, a expectativa é de que os alemães consigam avançar para a próxima fase sem muitas dificuldades em um grupo considerado acessível.

Mesmo com uma fase não tão boa esportivamente, o Borussia Dortmund se reforçou com Jobe Bellingham, irmão mais novo de Jude Bellingham, e vai tentar alcançar grandes feitos na Copa do Mundo de Clubes da Fifa.

Jogos do Borussia Dortmund no Grupo F

Terça-feira, 17 de junho

🌏 Fluminense x Borussia Dortmund - Primeira fase (Jogo 1) - 13h (de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova York

Sábado, 21 de junho

🌏 Mamelodi Sundowns x Borussia Dortmund - Primeira fase (Jogo 2) - 13h (de Brasília), no TQL Stadium, em Cincinnati

Quarta-feira, 25 de junho

🌏 Borussia Dortmund x Ulsan - Primeira fase (Jogo 3) - 16h (de Brasília), no TQL Stadium, em Cincinnati

Vaga no Mundial

O Borussia Dortmund também garantiu uma vaga no Mundial de Clubes por meio do ranking da Fifa. Os vice-campeões da Champions League da temporada 2023-24 asseguraram seu posto na Copa do Mundo de Clubes em março de 2024. Nas últimas quatro edições da competição europeia, o Borussia Dortmund só não chegou ao mata-mata em uma delas.

História do Borussia Dortmund

O Borussia Dortmund foi fundado em 19 de dezembro de 1909 e figura entre os maiores clubes da Alemanha. Com oito títulos, é o segundo maior campeão da primeira divisão nacional, tem cinco Copas da Alemanha e seis Supercopas.

Borussia Dortmund conquistou a Champions League em 1997

Internacionalmente, o Borussia Dortmund teve seu melhor ano em termos de títulos em 1997. Foi quando o clube alemão conquistou a Liga dos Campeões e o Mundial de Clubes da Fifa pela primeira e única vez. O Dortmund voltou a ser finalista da Champions duas vezes, mas não conseguiu o bicampeonato.

Ídolos do Borussia Dortmund

Michael Zorc

Michael Zorc é o jogador que mais disputou jogos pelo Borussia Dortmund (Foto: TOSHIFUMI KITAMURA / AFP)

Michael Zorc defendeu o Borussia Dortmund durante toda a sua carreira. O volante foi peça fundamental nas conquistas de dois títulos alemães na década de 1990 e na Champions League de 1997. Com 572 partidas disputadas pelo Dortmund, é o jogador com mais aparições na história do clube. Depois da aposentadoria, assumiu e ocupou o cargo de diretor esportivo do time alemão por 17 anos.

Dedê

O brasileiro Dedê se destacou pela lateral-esquerda do Borussia Dortmund entre 1998 e 2011, período em que ajudou o clube a conquistar dois títulos alemães. Se tornou um atleta muito querido pela torcida do clube. Com quase 400 jogos pelo Dortmund, é o 7º atleta com mais partidas pelo clube.

Marco Reus

Torcida do Borussia Dortmund homenageia Marco Reus Foto: (Divulgação/Borussia Dortmund)

Um dos grandes símbolos do Borussia Dortmund, Marco Reus fez história no clube alemão. O atacante disputou 429 jogos e marcou 170 gols com a camisa do time de Dortmund. Ele é o quarto atleta com mais partidas disputadas na história do clube e o segundo maior artilheiro do time.

