Na estreia do Flamengo no Mundial de Clubes da Fifa 2025, o adversário será o tradicional Espérance Sportive de Tunis, ou simplesmente Espérance, uma das potências do futebol africano. Fundado em 1919, o clube tunisiano é o maior campeão nacional de seu país e dono de uma rica trajetória no cenário continental. Em 2025, a equipe conquistou o campeonato de pontos corridos e a copa da Tunísia. A partida será realizada na segunda-feira, 16 de junho, às 22h (horário de Brasília), no Lincoln Financial Field, na Filadélfia.

🏆 História de Glórias

O Espérance nasceu em plena era colonial, em um café no bairro de Bab Souika, na cidade de Túnis. Seus fundadores, Mohamed Zouaoui e Hédi Kallel, enfrentaram obstáculos para registrar o clube, exigência da administração colonial francesa da época. Com a ajuda de Louis Montassier, o clube foi oficializado, carregando desde então o nome da esperança (“espérance”, em francês).

Desde então, o “Sangue e Ouro” – como é carinhosamente chamado – construiu uma história de hegemonia local e protagonismo continental. É o maior campeão da Tunísia, com 33 títulos nacionais, além de 15 Copas da Tunísia. No cenário africano, venceu a Liga dos Campeões da CAF quatro vezes (1994, 2011, 2018, 2019), o que o coloca entre os maiores do continente.

📆 Jogos do Espérance no Grupo D

O Espérance está no Grupo D enfrentando campeões continentais de peso:

16 de junho – Flamengo x Espérance, às 22h (Brasília) – Lincoln Financial Field, Filadélfia

20 de junho – Los Angeles FC ou Club América x Espérance, às 19h (Brasília) – GEODIS Park, Nashville

24 de junho – Espérance x Chelsea, às 22h (Brasília) – Lincoln Financial Field, Filadélfia

✅ Como o Espérance se classificou

Apesar de ter sido vice-campeão da Liga dos Campeões da CAF 2024, o Espérance garantiu sua vaga no Mundial graças ao ranking da Fifa, que leva em conta o desempenho consistente nos últimos anos. O clube acumula 14 participações consecutivas na Liga dos Campeões da CAF, um feito inédito entre clubes africanos.

Os brasileiros Yan Sasse e Rodrigo Rodrigues são destaques do Espérance e vão enfrentar o Flamengo no Mundial (Foto: Reprodução/Instagram)

👑 Ídolos que marcaram época

Tarak Dhiab – Ídolo máximo do clube, é o jogador com mais jogos (427) e gols (127) pelo Espérance. Vencedor do prêmio de Melhor Jogador Africano da CAF em 1977, é o único tunisiano a conquistar essa honraria.

Radhi Jaidi – Zagueiro de 1,92m, foi campeão da África com a seleção tunisiana em 2004. Fez história no clube antes de seguir carreira na Inglaterra.

Khaled Ben Yahia – Ícone da defesa nos anos 1980 e 1990, venceu múltiplos títulos como jogador e treinador. Foi bicampeão da Chuteira de Ouro da Tunísia.

Khaled Ben Yahia conquistou quatro campeonatos nacionais como treinador do Espérance (Foto: Reprodução/Fifa)

🏟️ Curiosidades e apelidos

Estádio: Stade Olympique de Rades

Apelidos: EST, Mkachkha ("os sorridentes"), Sangue e Ouro, Ghoul Afrikya ("o Ogro da África")

Frase-símbolo dos torcedores: Taraji Dawla – “O Espérance é um país”

Expectativa para o Mundial

Com uma base experiente e tradição de sobra, o Espérance chega para o Mundial com o objetivo de mostrar a força do futebol africano contra adversários renomados como Flamengo e Chelsea. Para os brasileiros, o confronto promete ser um reencontro com um estilo de jogo intenso, técnico e muito físico – marca registrada dos tunisianos.