Neto manda recado a Luis Roberto após gol de Ferreirinha: ‘Traíra’

Além de ajudar o São Paulo a vencer o Fluminense, Ferreirinha se aproximou da meta de gols estabelecida pelo apresentador Neto após balançar as redes do Morumbis mais uma vez. Durante a transmissão, o narrador da Globo Luis Roberto fez uma menção disfarçada à promessa de Neto. O ex-jogador mandou um recado ao narrador em suas redes sociais.

- Luis Roberto, seu traíra. Só falta quatro? Só falta quatro pra quê? Para botar a tanga, né? Um beijo no seu coração. Um abração para você, Luis Roberto, fica com Deus - disse Neto.

Veja abaixo a fala de Luís Roberto durante a transmissão do jogo.

- Foi o sexto gol do Ferreirinha na temporada. Faltam quatro agora, Ferreirinha, que sonha em fazer 10 gols no ano - disse Luis Roberto.

Promessa de Neto sobre Ferreirinha

No dia 10 de abril, o apresentador do programa "Donos da Bola", da Band, prometeu aparecer na programação de tanga se o jogador fizesse 10 gols no ano. Quando Neto fez a promessa, Ferreirinha não tinha nenhum gol na temporada.

Quantos gols faltam para Neto cumprir a promessa?

Com o atual cenário, restam apenas quatro gols de Ferreirinha para o ex-jogador ter que usar tanga em rede nacional. Vale destacar, que mesmo após a boa sequência do atacante do São Paulo, Neto não voltou atrás do acordo. Até o momento da publicação desta matéria, o apresentador se mantém irredutível a cumprir a promessa.

Ferreirinha, do São Paulo, comemora seu gol contra o Fluminense (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

São Paulo x Fluminense

O São Paulo venceu o Fluminense por 3 a 1 na tarde deste domingo (27), no Morumbi. Os gols dos donos da casa, marcados por Arboleda, Ferreirinha e Tapia, cororam a atuação dominante em casa. Samuel Xavier diminuiu para os visitantes.