O Al Ahly, gigante egípcio conhecido como Red Devils ou Castelo Vermelho, chega ao Mundial de Clubes da FIFA 2025 como uma das equipes mais tradicionais e vitoriosas do futebol africano.

📅 Jogos do Al Ahly – Grupo A (horário de Brasília)

Sábado, 14 de junho

Al Ahly FC x Inter Miami CF

Estádio Hard Rock, Miami – 21h



Estádio Hard Rock, Miami – Quinta-feira, 19 de junho

SE Palmeiras x Al Ahly FC

Estádio MetLife, Nova York-Nova Jersey – 13h



Estádio MetLife, Nova York-Nova Jersey – Segunda-feira, 23 de junho

FC Porto x Al Ahly FC

Estádio MetLife, Nova York-Nova Jersey – 22h

🌍 Grupo A

O Al Ahly está em um grupo equilibrado e multicultural, enfrentando o Palmeiras, Porto (Portugal) e o Inter Miami (EUA) de Lionel Messi.

🎟️ Como o Al Ahly se classificou

A equipe garantiu vaga no Mundial ao conquistar três das últimas quatro edições da Liga dos Campeões da CAF:

2020/21 – Campeão sobre o Kaizer Chiefs (África do Sul);



– Campeão sobre o Kaizer Chiefs (África do Sul); 2022/23 – Campeão contra o Wydad (Marrocos);



– Campeão contra o Wydad (Marrocos); 2023/24 – Campeão novamente, reforçando sua hegemonia continental.

Esse domínio permitiu que clubes como o Mamelodi Sundowns e o Esperance também se classificassem por ranking, consolidando a força do futebol africano.

🏟️ Ficha Técnica

Fundação : 24 de abril de 1907



: 24 de abril de 1907 Estádio : Estádio Internacional do Cairo



: Estádio Internacional do Cairo Apelidos: Red Devils, El Mared El Ahmar, Red Castle

🏆 Histórico de Glórias

O Al Ahly é o clube mais vitorioso da África:

43 Campeonatos Egípcios;



Campeonatos Egípcios; 39 Copas do Egito;



Copas do Egito; 12 Ligas dos Campeões da CAF (recorde);



Ligas dos Campeões da CAF (recorde); 9 participações no Mundial de Clubes da FIFA;



4 medalhas de bronze (inclusive em 2020 e 2021)

⭐ Ídolos Históricos

Entre os grandes ídolos da história do Al Ahly, três nomes se destacam de forma especial. Mahmoud Al Khatib, conhecido como “Bebo”, é considerado uma das maiores lendas do clube e do futebol egípcio. Maior artilheiro da história do Al Ahly com 157 gols, ele também brilhou nas competições continentais, marcando 37 gols em 49 jogos africanos. Vencedor de 20 títulos com a camisa vermelha, incluindo as duas primeiras Ligas dos Campeões da CAF da história do clube (1982 e 1987), Al Khatib também construiu uma carreira administrativa exemplar, ocupando diversos cargos até chegar à presidência do clube.

Outro nome reverenciado é o de Mohamed Aboutrika, amplamente reconhecido como o maior jogador da história recente do Al Ahly. Ídolo incontestável, foi peça-chave na chamada “Geração Aboutrika”, responsável por uma era de domínio regional. Durante seus nove anos no clube, conquistou 23 títulos, sendo cinco da Liga dos Campeões da CAF. Quatro vezes eleito Jogador Interclubes do Ano da CAF, destacou-se também em Copas do Mundo de Clubes, especialmente em 2006, quando foi artilheiro da edição e ajudou a equipe a conquistar a medalha de bronze.

Mohamed Aboutrika em campo pelo Al-Ahly (Foto: Reprodução/FIFA)

Já entre os ídolos contemporâneos, o tunisiano Ali Maaloul representa a liderança e regularidade da era atual. Desde que chegou ao clube em 2016, se tornou o defensor mais prolífico da história do Al Ahly, com 51 gols e 83 assistências – recordes absolutos para sua posição. Capitão da equipe e peça-chave nas conquistas mais recentes, ele já acumula 18 títulos, incluindo quatro Ligas dos Campeões da CAF e três medalhas de bronze em Mundiais de Clubes.