O Mundial de Clubes da Fifa tem data, hora e local para começar: dia 14 de junho, às 21h (de Brasília), no Hard Rock Stadium, em Miami. O estádio recebe a partida entre Al-Ahly, do Egito, e Inter Miami, que jogará em sua cidade natal. O local tem capacidade para 65 mil pessoas e é um dos pontos mais importantes da cidade no âmbito esportivo.

Hard Rock Stadium (Foto: Divulgação)

Durante o Mundial, o estádio mais popular de Miami receberá oito partidas da competição. Dois clubes brasileiros já têm presença garantida no Hard Rock Stadium. O Palmeiras encara o Inter Miami pela última rodada da fase de grupos, enquanto o Fluminense entra em campo contra o Mamelodi Sundowns também no encerramento da fase inicial do torneio.

O Hard Rock Stadium foi inaugurado em 1987 e passou por uma grande reforma feita em diferentes etapas nos anos de 2015 e 2016. O estádio é a casa do Miami Dolphins, tradicional equipe da NFL. Apesar de ter sido projetado para o futebol americano, o Hard Rock Stadium é frequentemente utilizado por outras modalidades esportivas.

O espaço recebeu a decisão da Copa América de 2024 e outros dois jogos da competição organizada pela Conmebol. Além do futebol, o estádio sedia o torneio de tênis Masters 1000 de Miami e recebe parte importante da estrutura do GP de Miami da Fórmula 1.

Largada do GP de Miami em 2024 (Foto: Reprodução)

O estádio seguirá no roteiro do futebol mundial em 2026. Sete partidas da Copa do Mundo serão disputadas no Hard Rock Stadium, sendo quatro na fase de grupos e três durante o mata-mata, entre elas, a disputa pelo terceiro lugar.

Culturalmente, o Hard Rock Stadium também tem destaque, sendo parada costumeira nas turnês de artistas internacionais. Em 2025, nomes como Post Malone, Shakira, Coldplay e The Weeknd se apresentam no estádio.

Confira os jogos do Mundial de Clubes no Hard Rock Stadium

1ª Rodada - Grupo A: Al Ahly x Inter Miami - sábado, 14 de junho, às 21h (de Brasília)

1ª Rodada - Grupo C: Boca Juniors x Benfica - segunda-feira, 16 de junho, às 16h (de Brasília)

1ª Rodada - Grupo H: Real Madrid x Al Hilal - quarta-feira, 18 de junho, às 19h (de Brasília)

2ª Rodada - Grupo C: Bayern de Munique x Boca Juniors - sexta-feira, 20 de junho, às 22h (de Brasília)

3ª Rodada - Grupo A: Inter Miami x Palmeiras, - segunda-feira, 23 de junho, às 22h (de Brasília)

3ª Rodada - Grupo F: Mamelodi Sundowns x Fluminense - quarta-feira, 25 de junho, às 16h (de Brasília)

Oitavas de final: 1º colocado do Grupo D x 2º colocado do Grupo H, domingo, 29 de junho, às 16h (de Brasília)

Oitavas de final: 1º colocado do Grupo H x 2º colocado do Grupo G, terça-feira, 01 de julho, às 16h (de Brasília)