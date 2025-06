Tudo o que você precisa saber sobre o Fluminense no Mundial

Após a Glória Eterna, o Fluminense quer conquistar o mundo. Campeão da Libertadores em 2023, o Tricolor se prepara o Mundial de Clubes 2025. Neste guia, o Lance! apresenta tudo sobre o time que tem o pioneirismo em seu DNA e será um dos representantes da CONMEBOL no torneio.

O Grupo do Fluminense no Mundial de Clubes

A equipe carioca caiu no Grupo F e enfrentará adversários de diferentes continentes na primeira fase: o gigante alemão Borussia Dortmund, o tricampeão sul-coreano Ulsan HD e o sul-africano Mamelodi Sundowns. Os dois mais bem colocados avançam para as oitavas de final.

Agenda de jogos e onde assistir

1ª Rodada – 17 de junho (terça-feira):

Jogo: Fluminense x Borussia Dortmund

Horário: 13h (de Brasília)

Local: MetLife Stadium, Nova Jersey

Onde Assistir: Globo, SporTV, CazéTV (YouTube) e DAZN

2ª Rodada – 21 de junho (sábado):

Jogo: Fluminense x Ulsan HD

Horário: 19h (de Brasília)

Local: MetLife Stadium, Nova Jersey

Onde Assistir: Globo, SporTV, CazéTV (YouTube) e DAZN

3ª Rodada – 25 de junho (quarta-feira):

Jogo: Mamelodi Sundowns x Fluminense

Horário: 16h (de Brasília)

Local: Hard Rock Stadium, Flórida

Onde Assistir: Globo, SporTV, CazéTV (YouTube) e DAZN



O Caminho da Glória: a conquista épica da Libertadores 2023

O Fluminense carimbou seu passaporte para o Mundial ao erguer o troféu mais cobiçado do continente. A vitória por 2 a 1 na final contra o Boca Juniors, no Maracanã, foi épica. Germán Cano abriu o placar, mas Advíncula empatou, levando o jogo para a prorrogação e trazendo à memória a dolorosa final de 2008, quando o Flu perdeu para LDU e foi vice. Foi aí que brilhou a estrela de John Kennedy. O jovem, que entrou em campo após ouvir do técnico Fernando Diniz "você vai fazer o gol do título", acertou um chute espetacular e garantiu a festa tricolor.

O Elenco para o Mundial: um reforço e a base mantida

Para a disputa do torneio, o Fluminense fez apenas uma contratação na janela especial: o ponta venezuelano Yeferson Soteldo. O jogador foi um pedido do técnico Renato Portaluppi, com quem trabalhou no Grêmio. No Tricolor Gaúcho foram 41 jogos disputados, sendo 32 como titular, e sete gols marcados.

Elenco completo do Fluminense no Mundial de Clubes:

Goleiros: Fábio, Gustavo Ramalho, Marcelo Pitaluga, Vitor Eudes.

Zagueiros: Freytes, Ignácio, Manoel, Thiago Santos, Thiago Silva.

Laterais: Gabriel Fuentes, Guga, Renê, Samuel Xavier.

Meias: Facundo Bernal, Hércules, Isaque, Lezcano, Lima, Martinelli, Nonato, PH Ganso, Riquelme, Wallace Davi.

Atacantes: Agustín Canobbio, Everaldo, Germán Cano, Jhon Arias, Keno, Kevin Serna, Lavega, Paulo Baya, Yeferson Soteldo.

Análise dos Adversários do Fluminense no Mundial de Clubes

Borussia Dortmund (Alemanha)

O primeiro adversário do Fluminense é o mais temido do grupo. Finalista da Champions League em 2024, o Borussia Dortmund chega como uma potência europeia consolidada. O gigante alemão, campeão europeu em 1997 e dono de oito títulos da Bundesliga, aposta na chegada de um nome que carrega peso para o futuro: Jobe Bellingham. Irmão do astro Jude Bellingham, do Real Madrid, o jovem meia é a grande novidade para o torneio após uma excelente temporada no Sunderland. No ataque, a referência para fazer gols é Serhou Guirassy, que viveu uma temporada espetacular, terminando como vice-artilheiro do Campeonato Alemão com 21 gols.

(Foto: INA FASSBENDER / AFP)

Ulsan HD (Coreia do Sul)

O representante sul-coreano, Ulsan HD, representa a força de um futebol em ascensão e com total domínio doméstico. Atual tricampeão nacional (2022, 2023 e 2024), o time conhecido como "Tigres" tem hegemonia em seu país, somando cinco títulos da K-League e duas Champions da Ásia. A vaga no Mundial veio pela consistência, através do ranking da AFC, apesar de um desempenho irregular em 2025 (9 vitórias, 5 empates e 6 derrotas). A equipe conta com uma espinha dorsal experiente, com destaques como o goleiro da seleção sul-coreana, Hyun-Woo Cho, e o zagueiro Kim Young-Gwon. O toque brasileiro fica por conta do artilheiro Erick Farias, ex-Vasco e Juventude, principal referência ofensiva da equipe.

(Foto: Reprodução / Instagram)

Mamelodi Sundowns (África do Sul)

O Mamelodi Sundowns chega com o curioso apelido de "The Brazilians" (Os Brasileiros), graças ao seu uniforme amarelo e azul. O time é uma potência em seu país, com 17 títulos nacionais, mas vive um paradoxo no continente, com apenas uma Champions da África (2016). A equipe chega com um sabor agridoce: apesar do ótimo retrospecto em 2025 (20 vitórias em 31 jogos), foi vice-campeã da última Champions Africana, perdendo a final para o Pyramids, do Egito. A principal arma da equipe para surpreender no Mundial é justamente um brasileiro: o atacante Lucas Ribeiro, referência técnica e artilheiro do campeonato sul-africano.

Lucas Ribeiro comemora gol pelo Mamelodi Sundowns (Foto: Reprodução/Instagram)

História: pioneirismo, glórias e a volta por cima

O Fluminense nasceu pioneiro: foi um dos primeiros clubes do Brasil a ter "futebol" no nome e construiu o primeiro estádio de cimento da América Latina, as Laranjeiras, em 1919. Após uma era de ouro nos anos 50 e 60, com craques como Telê Santana, o clube se tornou campeão brasileiro em 1984, com um time que contava com a dupla: Washington e Assis, o casal 20. Após uma década de 90 difícil, o clube se reergueu, conquistou a Copa do Brasil em 2007 e foi bicampeão brasileiro em 2010 e 2012. A glória que faltava, a Libertadores, veio em 2023, coroando uma geração e garantindo a vaga para o Fluminense no Mundial de Clubes.

A jornada do Fluminense no Mundial de Clubes será o próximo grande capítulo desta rica história.