O Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta, é uma das sedes do Mundial de Clubes da Fifa em 2025 e será um estádio importante para o Flamengo. O Rubro-Negro não vai atuar no Mercedes-Benz, mas um dos jogos de dois rivais do Grupo D do Mundial será disputado no local. O resultado do confronto pode ser determinante para o futuro do Flamengo na competição.

Mercedes-Benz Stadium, em Atalanta, recebe seis jogos do Mundial de Clubes (Foto: Justin Heiman/AFP)

O Mercedes-Benz Stadium foi inaugurado em 2017 e tem capacidade para 75.000 pessoas. O estádio moderno e versátil é a casa do Atlanta United, clube da MLS e do Atlanta Falcons, um dos times de futebol americano da NFL. A sede conta com um teto retrátil e com um placar digital de 360 graus, que leva informações para todos os setores do estádio.

Ao lado do Bank Of America Stadium, é o terceiro estádio com maior capacidade de público do Mundial de Clubes. Com muita modernidade e tecnologia em sua estrutura, o Mercedes-Benz Stadium é o segundo estádio mais caro do torneio da Fifa.

Um levantamento feito pelo Lance! revela que o estádio localizado em Atlanta teve um custo de US$ 1,5 bilhão para ser construído, sendo o segundo mais caro entre os 12 que receberão jogos do Mundial. Apenas o MetLife Stadium, de Nova Jersey, aparece à frente dele na lista.

Equipes dos Grupos A, D e G disputarão três partidas da primeira fase do torneio entre os dias 16 e 22 de junho. Além dos jogos de pontos corridos, a cidade Atlanta receberá três jogos do Mata-Mata. Dois das oitavas e um das quartas de final.

Jogos no Mercedes-Benz Stadium

Grupo D: Chelsea FC X Los Angeles FC -segunda-feira, 16 de junho, 16:00

Grupo A: Inter Miami X Porto -quinta-feira, 19 de junho, 15:00

Grupo G: Manchester City x Al Ain - domingo, 22 de junho, 21:00

Oitavas de final: 1º colocado do Grupo B x 2º colocado do Grupo A - domingo 29 de junho, 12:00

Oitavas de final: 1º colocado do Grupo F x 2º colocado do Grupo E - terça-feira, 1 de julho, 21:00

Quartas de final: sábado, 5 de julho, 12:00