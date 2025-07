O novo modelo do Mundial de Clubes, com 32 equipes, estreou em 2025 e fez bastante sucesso em todo o mundo. Com times que representaram todos os continentes do planeta, o torneio teve uma audiência massiva e elevou o debate do futebol a um novo patamar. Os resultados surpreendentes vistos em diversos jogos da competição, que teve o Chelsea como seu primeiro campeão, serão debatidos por muito tempo.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Nesta quarta-feira (16), a Fifa divulgou as opiniões de diversas personalidades do futebol e de outras áreas da cultura e do entretenimento sobre o novo Mundial de Clubes. Treinadores, ex-atletas, atores e cantores falaram sobre a competição. O Lance! separou as falas mais emblemáticas, confira:

continua após a publicidade

Carlo Ancelotti

O treinador da Seleção Brasileira e um dos mais vitoriosos da história do futebol esteve presente na decisão do título entre Chelsea e PSG. Carlo Ancelotti não se empolgou muito ao falar do campeonato.

Rodrigo Caetano, Carlo Ancelotti e Juan Santos na final do Mundial de Clubes (Foto: Instagram/@mrancelotti)

— Taticamente, não houve nenhuma novidade. As partidas foram fortemente influenciadas pelo ritmo de jogo, que não foi muito intenso. A boa organização defensiva prevaleceu sobre a qualidade individual dos jogadores — disse.

continua após a publicidade

Kaká

O brasileiro, ex-jogador do Real Madrid, do Milan e do São Paulo, falou com mais entusiasmo sobre a competição e revelou o sonho de ter disputado a competição.

Kaká esteve presente na final do Mundial de Clubes (Foto: Angela Weiss / AFP)

— Acho incrível. Gostaria de ter tido a oportunidade de jogar um torneio como este, e penso que foi realmente incrível para todos os torcedores. Foi uma experiência inacreditável — avaliou.

Maxi Rodriguez

O ex-jogador da Argentina e do Atlético de Madrid também esteve presente em partidas da competição e deixou sua opinião positiva sobre o torneio.

Maxi Rodríguez foi jogador da seleção da Argentina (foto:AFP)

— É maravilhoso, de verdade. Todo o Mundial de Clubes foi maravilhoso. Assim que a bola começou a rolar, as pessoas ficaram cada vez mais fissuradas no torneio. A gente viu jogos muito incríveis, e os clubes estavam todos tentando chegar ao fim com a vitória — disse.

Matuidi

O ex-volante, que se notabilizou atuando pela seleção da França e pelo PSG, também destacou o bom nível do torneio, além de elogiar o desempenho dos times da América do Sul.

Blaise Matuidi foi jogador da seleção da França (Foto: Franck Fife / AFP)

— O torneio teve um nível excelente. Os times sul-americanos foram muito bem e eu estou muito feliz de ver isso. Nós estamos um pouco enciumados como ex-jogadores, porque teríamos adorado isto no nosso tempo — disse.

Rita Ora

A atriz e cantora britânica comemorou a oportunidade de estar presente na decisão do torneio e revelou sua torcida pelo Chelsea.

Rita Ora também esteve presente na final do Mundial de Clubes (Foto: Michael Loccisano/Getty Images/AFP)

— Estou muito animada. É a minha primeira final de verdade, tem muita coisa acontecendo. Cresci em Londres, então também torço para o Chelsea, o time favorito do meu pai, estou muito feliz em estar aqui — falou.

Próxima edição do Mundial de Clubes

A próxima edição do Mundial de Clubes está prevista para acontecer em 2029. Ainda sem sede definida, a competição vai reunir novamente times de todos os continentes do planeta. Com um tempo considerável pela frente, novidades podem surgir.

Gianni Infantino, presidente da Fifa, já afirmou a possibilidade de revisar o número de times participantes por continente e os critérios para a classificação para a próxima edição do torneio. Quatro times já garantiram vaga no campeonato.

Al-Ahli (Arábia Saudita), Cruz Azul (México), PSG (França) e Pyramids (Egito). O quarteto foi campeão dos títulos continentais disputados em 2025 e garantiram a vaga no torneio de 2029. O Chelsea, que venceu a primeira edição do novo torneio da Fifa, ainda não tem vaga garantida na próxima edição