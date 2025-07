Felipe Melo e Ana Thaís discordam ao vivo sobre melhor time do Brasil na atualidade

Após o término da 17ª rodada do Brasileirão, neste domingo (27), Felipe Melo e Ana Thaís Matos discordaram ao vivo na escolha do time que voltou melhor da pausa do Mundial de Clubes. A enquete foi proposta por André Rizek, no programa "Fechamento", do Sportv. Além de Felipe e Ana, opinram Richarlison e Alexandre Lozetti.

Felipe Melo escolhe o Flamengo

Quem iniciou as respostas foi Felipe Melo. O ex-jogador não pestanejou em apontar o Flamengo como o time que retornou melhor do Mundial de Clubes. Em seguida, Richarlison concordou com o comentarista, mas lembrou de São Paulo, que - segundo ele - mudou muito desde a chegada de Crespo. Na sequência, Ana Thaís Matos não escolheu o Flamengo, discordando de Felipe Melo.

Ana Thaís escolhe o São Paulo

- Eu vou votar no São Paulo, porque o São Paulo era terra arrasada. Ninguém acreditava muito nesse time. Se falava que o São Paulo não tinha elenco, que o Crespo não conseguia fazer o time jogar, que tinha muitos desfalques, contrariando todos os especialistas. O Crespo, eu acho que também dá uma amenizada no clima, na pressão.

Flamengo x Atlético-MG

O Flamengo derrotou o Atlético-MG neste domingo (27) por 1 a 0, no Maracanã. Léo Ortiz marcou de cabeça para a equipe carioca. Com a vitória, o rubro-negro assumiu a liderança do Campeonato Brasileiro. O Galo por sua vez caiu para a 13ª colocação.

Léo Ortiz comemora seu gol no jogo do Flamengo contra o Atlético-MG no Maracanã (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

São Paulo x Fluminense

O São Paulo venceu o Fluminense por 3 a 1 na tarde deste domingo (27), no Morumbi. Os gols dos donos da casa, marcados por Arboleda, Ferreirinha e Tapia, cororam a atuação dominante em casa. Samuel Xavier diminuiu para os visitantes.