A cidade de Atlanta, localizada no estado da Geórgia, é uma das 11 que receberão partidas do Mundial de Clubes. A capital é o município mais populoso do estado e vai sediar jogos de Chelsea, Inter Miami e Manchester City ao longo do torneio.

continua após a publicidade

Além dos jogos da fase de grupos, Atlanta também será o palco de três jogos do mata-mata. Com duas partidas das oitavas de final e com o chaveamento do torneio, Botafogo, Palmeiras e Fluminense têm chances de jogar na cidade.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Além do futebol durante a disputa da competição da Fifa, Atlanta oferece uma série de atrações históricas, culturais e de entretenimento para os visitantes. O Lance! separou as principais possibilidades de passeio para os torcedores brasileiros que estiverem na cidade.

continua após a publicidade

Martin Luther King Jr. National Historical Park

O Parque Histórico Nacional Martin Luther King Jr. é um local com uma série de construções que foram parte da vida do ativista e pastor que morreu em 1968. O parque tem diversos locais como a King Birth Home, local onde Martin nasceu; o King Center, que surgiu como um centro para desenvolver a mudança social nos Estados Unidos. O espaço abriga os restos mortais de Martin Luther King.

Túmulo de Martin Luther King e da esposa em Atlanta (Foto: Reprodução / X)

Ao lado do King Center está a Igreja Batista Ebenézer. Foi lá que Martin Luther King atuou como pastor e como ativista pela igualdade racial nos Estados Unidos. Além dos locais citados, há outros espaços históricos instalados no parque. A entrada no espaço é gratuita, mas algumas de suas instalações podem exigir a cobrança de ingressos. No dia 19 de junho, todas as instalações terão entrada franca.

continua após a publicidade

Atlanta History Center

O Atlanta History Center foi fundado em 1926 e, atualmente, é um museu e um centro de pesquisas que abriga exposições, casas históricas, jardins, e trilhas naturais. O espaço foi fundado para preservar a história do estádio da Georgia. Atualmente, existem atrações para adultos, adolescentes e crianças. Os ingressos custam a partir de 14 dólares.

Georgia Aquarium

Para os amantes da vida marinha, o Georgia Aquarium é uma grande atração. O aquário é o maior dos Estados Unidos e quarto maior do mundo. São mais de 30 mil metros cúbicos em tanques de água doce e salgada.

Prédio do Georgia Aquarium (Foto: Divulgação / Georgia Aquarium)

São mais de 163 animais criados no aquário, que conta com tartarugas, pinguins, peixes, baleias, cavalos-marinhos e até tubarões. O espaço foi fundado em 2005 e recebe milhões de visitantes anualmente. Os ingressos custam a partir de 44 dólares se forem agendados com antecedência no site oficial do aquário.

World of Coca-Cola

O World of Coca-Cola tem o exato significado da tradução para o português. O "Mundo de Coca-Cola" é um museu interativo que aborda a história da fabricante de uma das marcas mais famosas do mundo. Fundado em 1991, o espaço fica no mesmo complexo onde a empresa está sediada.

Prédio do World of Coca-Cola (Foto: Divulgação)

O museu conta com vários rótulos marcantes da bebida, além de relembrar pontos como campanhas publicitárias de sucesso. O World of Coca-Cola recebe cerca de um milhão de visitantes por ano e tem se tornado cada vez mais interativo com a introdução de novas tecnologias. Os ingressos para o museu custam a partir de 19 dólares para o público infanto-juvenil.

Esportes

Atlanta Hawks

O Atlanta Hawks representa a cidade na NBA. O time foi fundado em 1946 em Nova York. No ano de 1968 chegou à cidade de Atlanta onde compete desde então. A State Farm Arena recebe os jogos da equipe. Ainda sem título depois da troca de cidade, o Atlanta Hawks terminou na 9ª posição da Conferência Leste não avançou para os playoffs da NBA em 2025.

Atlanta United

Trae Young, jogador do Atlanta Hawks (Foto: Brett Davis / Usa Today Sports)

No futebol, o Atlanta United é o representante da cidade na MLS, liga do futebol norte-americano. O clube foi fundado em 2017 e conquistou seu primeiro título da competição no ano seguinte. Sua torcida é uma das maiores e mais fieis dos Estados Unidos e bate recordes de público constantemente no Mercedes-Benz Stadium, que será o palco dos jogos no Mundial de Clubes.

Atlanta Falcons

O Atlanta Falcons é um time da NFL que já disputou o Super Bowl duas vezes, nos anos de 1999 e 2017, mas que ainda não conquistou o tão sonhado título. O time também joga no Mercedes-Benz Stadium e tem umas das grandes torcidas do esporte no país.

Jogos do Mundial em Atlanta

Grupo D: Chelsea FC X LAFC ou América do México* -segunda-feira, 16 de junho, 16h (de Brasília)

Grupo A: Inter Miami X Porto -quinta-feira, 19 de junho, 15h (de Brasília)

Grupo G: Manchester City x Al Ain - domingo, 22 de junho, 21h (de Brasília)

Oitavas de final: 1º colocado do Grupo B x 2º colocado do Grupo A - domingo, 29 de junho, 12 (de Brasília)

Oitavas de final: 1º colocado do Grupo F x 2º colocado do Grupo E - terça-feira, 1 de julho, 21 (de Brasília)

Quartas de final: Winner match 51 v Winner match 52 (a definir) - sábado, 5 de julho, 12 (de Brasília)