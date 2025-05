Berço de cultura, economia e esportes, Nova York — junto com o estado vizinho de Nova Jersey — será uma das sedes do Mundial de Clubes da FIFA 2025. A região abriga o imponente Estádio MetLife, localizado em East Rutherford, que receberá nove partidas do torneio, incluindo duelos de Palmeiras, Fluminense, Borussia Dortmund e a grande final da competição.

Central Park

Localizado no coração de Manhattan, o Central Park é um dos parques urbanos mais famosos do mundo. Com lagos, trilhas, áreas para piquenique e apresentações culturais ao ar livre, o parque é um refúgio verde ideal para relaxar, praticar esportes ou explorar paisagens naturais em meio à agitação da cidade.

Central Park é o maior parque urbano de Nova York e um dos maiores do mundo(Foto: Divulgação/Central Park Conservancy)

Empire State Building

Ícone da arquitetura nova-iorquina, o Empire State Building oferece uma vista panorâmica espetacular da cidade a partir de seus observatórios nos andares 86 e 102. Inaugurado em 1931, o arranha-céu já foi o edifício mais alto do mundo e continua sendo uma das atrações mais visitadas de Nova York.

O Empire State Buildin é um dos edifícios mais famosos do mundo (Foto: Reprodução/Instagram/@empirestatebldg)

Museu Metropolitano de Arte (MET)

Localizado na Quinta Avenida, o MET é um dos maiores e mais renomados museus de arte do mundo. Seu acervo inclui peças do Egito Antigo, artefatos gregos e romanos, obras renascentistas e arte contemporânea, proporcionando uma imersão cultural completa para os visitantes.

Estátua da Liberdade

Símbolo da liberdade e da democracia, a Estátua da Liberdade está situada na Ilha da Liberdade e pode ser acessada por balsa a partir de Manhattan. O monumento é um dos principais cartões-postais dos Estados Unidos e oferece uma vista privilegiada do skyline de Nova York a partir de seu pedestal.

Esportes

New York Yankees

Uma das franquias mais icônicas da Major League Baseball (MLB), os Yankees foram fundados em 1901 e jogam no Yankee Stadium, localizado no Bronx. O time é recordista de títulos da World Series, com 27 conquistas. Com uma legião global de fãs, os Yankees são símbolo de tradição e sucesso no beisebol.

Juan Soto pelos Yankees (Foto: Harry How/ AFP)

New York Knicks

Representando a cidade na NBA, os Knicks foram fundados em 1946 e mandam seus jogos no histórico Madison Square Garden, no centro de Manhattan. Na temporada atual, a equipe está na final da conferência em disputa contra o Indiana Pacers. Apesar de não vencer um campeonato desde 1973, a equipe mantém uma base de torcedores extremamente fiel e apaixonada.

Karl-Anthony Towns é um dos principais jogadores dos Knicks (Foto: Al Bello/Getty Images via AFP)

New York Giants e New York Jets

Ambas equipes da NFL, os Giants e os Jets dividem o MetLife Stadium, localizado em East Rutherford, Nova Jersey, nos arredores de Nova York. Os Giants são uma das franquias mais bem-sucedidas da liga, com quatro títulos do Super Bowl, enquanto os Jets conquistaram seu único título em 1969. A rivalidade entre as torcidas e o fato de dividirem o estádio dão um charme especial à NFL na cidade.

Jogadores do New York Giants comemoram touchdown (Foto: Reprodução/Instagram/@nygiants)

New York Rangers

Na NHL, os Rangers são um dos seis times originais da liga e jogam no Madison Square Garden. Fundados em 1926, os Rangers têm quatro títulos da Stanley Cup e contam com uma torcida apaixonada, sendo um dos principais times da Conferência Leste.

New York City FC e New York Red Bulls

Na Major League Soccer (MLS), Nova York é representada por dois clubes. O New York City FC foi fundado em 2013 e manda seus jogos no Yankee Stadium, enquanto o New York Red Bulls, fundado em 1994, joga no Red Bull Arena, em Nova Jersey. Ambos disputam o clássico local com grande rivalidade e envolvimento das torcidas.

Estádio MetLife: palco de decisões e shows históricos

Com capacidade para 82.500 torcedores, o Estádio MetLife é um dos maiores e mais modernos dos Estados Unidos. O local já foi palco de grandes eventos esportivos e culturais, incluindo a final da Copa América Centenário de 2016 — em que o Chile venceu a Argentina nos pênaltis — e apresentações de artistas como Beyoncé, Bruce Springsteen, Taylor Swift e Ed Sheeran. Além do Mundial de Clubes, o MetLife também será a sede da final da Copa do Mundo da FIFA 2026.

Fluminense e Palmeiras brilham na Big Apple

Dois dos principais representantes brasileiros no torneio, Palmeiras e Fluminense disputarão seus jogos da fase de grupos no MetLife. O Verdão enfrenta o Porto e o Al Ahly, enquanto o Tricolor das Laranjeiras encara Borussia Dortmund e Ulsan HD. O estádio também será o palco de duelos decisivos das fases eliminatórias, culminando na grande final do dia 13 de julho.

Confira os jogos do Mundial em Nova York/Nova Jersey

📅 Domingo, 15 de junho

🌍 SE Palmeiras x FC Porto

⚽ Grupo A

🕐 19h (de Brasília)

📍 Estádio MetLife, Nova York-Nova Jersey

📅 Terça-feira, 17 de junho

🌍 Fluminense FC x Borussia Dortmund

⚽ Grupo F

🕐 13h (de Brasília)

📍 Estádio MetLife, Nova York-Nova Jersey

📅 Quinta-feira, 19 de junho

🌍 SE Palmeiras x Al Ahly FC

⚽ Grupo A

🕐 13h (de Brasília)

📍 Estádio MetLife, Nova York-Nova Jersey

📅 Sábado, 21 de junho

🌍 Fluminense FC x Ulsan HD

⚽ Grupo F

🕐 19h (de Brasília)

📍 Estádio MetLife, Nova York-Nova Jersey

📅 Segunda-feira, 23 de junho

🌍 FC Porto x Al Ahly FC

⚽ Grupo A

🕐 22h (de Brasília)

📍 Estádio MetLife, Nova York-Nova Jersey

📅 Sábado, 5 de julho

🌍 Quartas de final – Jogo 60

🕐 16h (local)

📍 Estádio MetLife, Nova York-Nova Jersey

📅 Terça-feira, 8 de julho

🌍 Semifinal – Jogo 61

🕐 15h (local)

📍 Estádio MetLife, Nova York-Nova Jersey

📅 Quarta-feira, 9 de julho

🌍 Semifinal – Jogo 62

🕐 15h (local)

📍 Estádio MetLife, Nova York-Nova Jersey

📅 Domingo, 13 de julho

🌍 Final – Jogo 63

🕐 15h (local)

📍 Estádio MetLife, Nova York-Nova Jersey