O PSG é o único time da França presente no Mundial de Clubes e chega vivendo o melhor momento de sua história. No Grupo B do torneio, o time francês vai enfrentar o Atlético de Madrid, o Botafogo e o Seattle Sounders, dos Estados Unidos, em busca de uma vaga nas oitavas de final do torneio da Fifa.

O Lance! apresenta um perfil contando um pouco sobre a história do clube francês, o caminho até o Mundial, adversários na fase de grupos e ídolos históricos.

Grupo e agenda do PSG no Mundial de Clubes

O PSG está no Grupo B do Mundial de Clubes e é o grande favorito à primeira colocação entre os rivais de sua chave na primeira fase do torneio. A expectativa de boa parte da torcida e de jornalistas é de que o Paris Saint-Germain consiga avançar ao mata-mata com 100% de aproveitamento nas três partidas que serão disputadas na fase de grupos.

PSG desembarca em Paris com a taça da Liga dos Campeões (Foto: Reprodução/PSG)

Além de um elenco repleto de jogadores de seleções de todo o mundo, o PSG chega ao Mundial de Clubes após viver a melhor temporada de sua história. Na temporada 2024-25, o Paris Saint-Germain conquistou todos os títulos que disputou na França e na Europa. Campeonato Francês, Copa da França, Supercopa da França e a inédita Liga dos Campeões.

Com tantos fatores positivos, o PSG chega como um dos grandes favoritos à conquista do título para fechar o ciclo com chave de ouro sob o comando de Luís Enrique.

Jogos do PSG no Grupo B

Domingo, 15 de junho de 2025

🌏 PSG x Atlético de Madrid - Primeira fase (Jogo 1) - 16h (de Brasília), no Rose Bowl Stadium, em Los Angeles

Quinta-feira, 19 de junho

🌏 PSG x Botafogo - Primeira fase (Jogo 2), às 22h (de Brasília) no Rose Bowl Stadium, em Los Angeles

Segunda-feira, 23 de junho

🌏 Seattle Sounders x PSG - Primeira fase (Jogo 3) - 23 de junho, às 16h (de Brasília) no Lumen Field, em Seattle

Como conquistou a vaga no Mundial

O Paris Saint-Germain é mais um dos times que chegaram ao Mundial de Clubes por meio do ranking da Fifa. O time francês chegou ao mata-mata da Liga dos Campeões, principal competição para a pontuação no índice da Fifa, 11 vezes consecutivas e não poderia ficar de fora da primeira edição da Copa do Mundo de Clubes disputada neste ano. Com uma temporada mágica e o título da Champions League, o PSG foi um dos primeiros times do mundo a garantir uma vaga no Mundial de Clubes de 2029.

História do PSG

Jogadores do PSG receberam a Taça do Campeonato Francês no final de semana (Foto: Reprodução / X)

O PSG é um clube jovem comparado a outros grandes rivais da Europa. O time francês foi formado por meio de uma fusão entre o Paris Football Club e o Stade Saint-Germain em 1970. O Paris Saint-Germain chegou à primeira divisão em 1974 e nunca mais saiu, já que o time não foi rebaixado nenhuma vez em mais de 50 anos. É o clube que está há mais tempo na primeira divisão francesa de forma ininterrupta.

Em 2011, o PSG passou a ser administrado pelo fundo Qatar Sports Investments (QSI) e pelo presidente Nasser Al-Khelaifi, que mudaram o patamar do clube francês. Os dois títulos do Campeonato Francês que o PSG possuía se transformaram em 13. Além disso, o time conquistou mais oito Copas da França depois da chegada de Khelaifi e atualmente tem 16 títulos da competição.

Jogadores do PSG comemoram título da Champions League (Foto: Kirill Kudryavtsev / AFP)

Em 2025, conquistou seu título mais importante da história ao derrotar a Inter de Milão por 5 a 0 na decisão da Liga dos Campeões da Europa. Foi o maior placar de uma decisão do torneio europeu da história.

Ídolos do Paris Saint-Germain

Raí

Raí, com a camisa do PSG (Foto: Jacques Demarthon / AFP)

O brasileiro Raí foi escolhido pelo PSG como maior jogador do clube de todos os tempos. A eleição foi realizada em 2020, na celebração dos 50 anos do time francês. Foi peça fundamental nos sete títulos que conquistou nas cinco temporadas em que defendeu o clube entre os anos de 1993 e 1997.

Safet Susic

Safet Susic é um dos grandes ídolos do PSG (Foto: Reprodução / X)

Safet Susic foi um jogador extremamente importante na campanha que levou o clube ao primeiro título da elite do futebol francês, na temporada de 1985/86. Mais de 30 anos após sua última partida no Parque dos Príncipes, bósnio ainda é lembrado com carinho e respeito pelos torcedores.

Pauleta

Um dos principais jogadores do futebol francês nos anos 2000, Pauleta chegou a PSG após se destacar pelo Bordeaux e correspondeu às expectativas no clube de Paris. Mesmo atuando em uma das fases menos vitoriosas da história do PSG, o atacante português conquistou três títulos com o clube e se consolidou como um dos maiores artilheiros da equipe. Ele é um dos seis jogadores que marcaram mais de 100 gols pelo PSG na história.