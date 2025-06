Tudo o que você precisa saber sobre o Inter Miami no Mundial

O Inter Miami é um dos representantes dos Estados Unidos no Mundial de Clubes da Fifa. O Lance! apresenta um perfil contando um pouco sobre a história do clube, o caminho até o Mundial, adversários na fase de grupos e ídolos históricos.

Grupo e agenda do Inter Miami no Mundial

O Inter Miami está no grupo A e vai enfrentar grandes equipes do futebol mundial. Porto, Palmeiras e Al-Ahly serão os rivais da equipe norte-americana na fase inicial.

Jogos do Inter Miami no grupo A

Sábado, 14 de junho

Al Ahly FC x Inter Miami CF - Estádio Hard Rock, Miami, 20h no horário local, 21h de Brasília e 1h de Lisboa no dia 15

Quinta-feira, 19 de junho

Inter Miami CF x FC Porto - Estádio Mercedes-Benz, Atlanta, 15h no horário local, 16h de Brasília, 20h de Lisboa

Monday, 23 June

Inter Miami CF x SE Palmeiras - Estádio Hard Rock, Miami, 21h no horário local, 22h de Brasília, 2h de Lisboa no dia 24

Caminho até o Mundial

O Inter Miami ganhou a vaga reservada para o país anfitrião após vencer a MLS Spporters'Shield 2024, troféu dado à equipe com melhor campanha da temporada anual da Major League Soccer.

História do clube

A história do Inter Miami teve origem em 2007, quando David Beckham, astro inglês, assinou com o Los Angeles Galaxy. No contrato de Beckham, havia uma cláusula que o permitia ter seu próprio time na Major League Soccer. Em 2013, um ano depois de encerrar a carreira como jogador, o craque exerceu o direito e fundou oficialmente o Inter Miami no ano de 2018.

A primeira partida da história do Inter Miami foi em 1° de março de 2020. Já na primeira temporada, chegou aos playoffs da MLS Cup com um elenco que tinha Gonzalo Higuaín e Blaise Matuidi, campeão do Mundo pela França em 2018.

O Inter Miami ficou conhecido mundialmente em 2023, quando oficializou a contratação do craque Lionel Messi. Logo depois de conquistar a Copa do Mundo em 2022, o argentino chegou ao clube e levou junto Jordi Alba e Sergio Busquets, ex-companheiros de Messi no Barcelona. O camisa 10 segue no Inter Miami e é presença confirmada no Mundial de Clubes.

Ídolos do Inter Miami

Lionel Messi

Messi chegou ao Inter Miami após ser o grande nome da Argentina na conquista da Copa do Mundo de 2022 e se manteve em grande forma. Já na estreia, em cobrança de falta, marcou o gol da vitória do Inter Miami contra o Cruz Azul, do México, pela Leagues Cup 2023. O gol foi o primeiro de Messi em uma campanha que acabou com o título da competição. O craque segue no clube e busca vencer a MLS pela primeira vez.

Gonzalo Higuaín

O atacante argentino surpreendeu a todos ao assinar com o Inter Miami em 2020 e ficou no clube até o fim de 2022, quando se aposentou. Higuaín fez 70 jogos com a camisa do clube e marcou 29 gols.

Drake Callender

Callender chegou ao Inter Miami em 2020 e é o jogador com mais partidas e o primeiro a atingir a marca de 100 jogos na história do clube. As boas atuações do goleiro o fizeram até ser convocado pela seleção norte-americana. Entretanto, o seu grande momento na carreira foi a final da Leagues Cup de 2023, quando pegou um pênalti e converteu outro para dar o primeiro título da história do Inter Miami.