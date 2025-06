Um dos gigantes da Ásia está pronto para o desafio global. Neste guia, você vai saber tudo sobre a jornada do Urawa Red Diamonds no Mundial de Clubes 2025. Tricampeão continental, o time japonês aposta na força de sua apaixonada torcida para surpreender no torneio que será disputado nos EUA.

O Grupo do Urawa Red Diamonds no Mundial de Clubes

O Urawa Red Diamonds caiu em uma chave complicada para iniciar sua campanha no Mundial de Clubes de 2025. Os japoneses estão no Grupo E ao lado do gigante argentino River Plate, do tradicional Monterrey (México) e da poderosa Inter de Milão (Itália).

Agenda de Jogos no Grupo E

Terça-feira, 17 de junho:

Jogo: River Plate x Urawa Red Diamonds

Horário: 16h (de Brasília)

Local: Lumen Field, Seattle



Sábado, 21 de junho:

Jogo: Inter de Milão x Urawa Red Diamonds

Horário: 16h (de Brasília)

Local: Lumen Field, Seattle



Quarta-feira, 25 de junho:

Jogo: Urawa Red Diamonds x Monterrey

Horário: 22h (de Brasília)

Local: Rose Bowl, Los Angeles



O Caminho da Glória: como o Urawa se classificou

O Urawa é um caso raro de clube com muito mais sucesso continental do que nacional: venceu a J.League apenas uma vez (2006), mas levantou o troféu da Liga dos Campeões da Ásia (ACL) em três ocasiões (2007, 2017 e 2022). Foi justamente o título da ACL de 2022 que garantiu a vaga no Mundial. Na final, a equipe empatou por 1 a 1 com o Al Hilal, da Arábia Saudita, no jogo de ida, e venceu por 1 a 0 na partida de volta, em casa.

O Elenco do Urawa no Mundial

Comandado pelo técnico polonês Maciej Skorża, o elenco do Urawa Reds conta com três brasileiros importantes: o zagueiro Danilo Boza (ex-Santos e Juventude), o meia Matheus Sávio (cria da base do Flamengo) e o centroavante Thiago Santana (formado no Internacional).

Matheus Sávio no Flamengo (Foto: Gilvan de Souza / Flamengo)

Elenco completo:

Goleiros: Shusaku Nishikawa, Ayumi Niekawa, Shun Yoshida, Keita Malcolm.

Defensores: Danilo Boza, Hirokazu Ishihara, Marius Høibråten, Takuya Ogiwara, Kenta Nemoto, Rikito Inoue, Toshitaka Tanaka.

Meias: Taishi Matsumoto, Matheus Sávio, Genki Haraguchi, Shoya Nakajima, Samuel Gustafson, Ryoma Watanabe, Takuhiro Sekine, Tomoaki Okubo, Kai Shibato, Yusuke Matsuo, Kaito Yasui, Jumperi Hayakawa, Takeshi Wada, Takuro Kaneko, Yoichi Naganuma.

Atacantes: Hiroki Abe, Thiago Santana, Hiiro Komori, Toshiki Takahashi, Toshikazu Teruuchi, Rio Nitta.



História: de time de fábrica a gigante da Ásia

Fundado em 1950 como um clube de fábrica da Mitsubishi, o time foi um dos fundadores da Liga Japonesa de Futebol em 1965. Após a profissionalização do esporte no país, mudou seu nome para Urawa Red Diamonds em 1996. Com a inauguração de seu icônico Estádio Saitama em 2002, os "Reds" ganharam a reputação de ter uma das torcidas mais apaixonadas da Ásia e iniciaram sua era de sucesso continental, com o primeiro título da ACL em 2007. As conquistas de 2017 e 2022 solidificaram o Urawa como um dos gigantes do futebol asiático.

Ídolos do Urawa Reds

Shusaku Nishikawa: Goleiro titular e ídolo, está no clube há mais de 10 anos. Aos 38 anos, foi eleito para o time ideal da J.League de 2023 pela sexta vez, um recorde.

Nobuhisa Yamada: Um "jogador de um clube só", passou toda a sua carreira de 1994 a 2013 nos Reds, sendo capitão do time na vitoriosa campanha da J.League e da primeira ACL.

Yuki Abe: Teve impacto imediato ao chegar em 2007, marcando o gol decisivo na final da primeira ACL do clube. Após uma passagem pelo Leicester City, voltou e acumulou mais de 500 jogos pelo time.

A campanha do Urawa Red Diamonds no Mundial de Clubes promete ser uma das mais interessantes entre os times asiáticos.