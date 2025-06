Tudo o que você precisa saber sobre o RB Salzburg no Mundial

O RB Salzburg é o representante da Áustria no Mundial de Clubes da FIFA. O Lance! apresenta um perfil contanto um pouco sobre a história do clube, o caminho até o Mundial, adversários na fase de grupos e ídolos históricos.

Grupo e agenda do RB Salzburg no Mundial

O RB Salzburg está no grupo H e vai enfrentar equipes tradicionais do futebol mundial. Real Madrid, Al Hial, da Arábia Saudita, e Pachuca, do México, serão os rivais da equipe austríaca na fase inicial.

Jogos do RB Salzburg no grupo H

Quarta-feira, 18 de junho de 2025

Pachuca x Salzburg – 18h local (19h de Brasília, 23h de Lisboa) TQL Stadium, Cincinnati

Domingo, 22 de junho de 2025

Salzburg x Al Hilal – 18h local (19h de Brasília, 23h de Lisboa) Audi Field, Washington D.C.

Quinta-feira, 26 de junho de 2025

Salzburg x Real Madrid – 21h local (22h de Brasília, 02h de Lisboa do dia seguinte) Lincoln Financial Field, Filadélfia

Caminho até o Mundial

O RB Salzburg se classificou para o Mundial de Clubes através do ranking da UEFA, que levou em consideração o desempenho do time nas últimas quatro edições da Champions League.

História do clube

O RB Salzburg foi fundado em 1933, com o nome de SV Austria Salzburg e passou por outras duas mudanças até chegar ao nome atual, em 2005, quando foi comprado pela Red Bull. Até o acordo com a empresa de bebidas energéticas, o clube havia conquistado 3 Campeonatos Austríacos e 3 Supercopas da Áustria. Atualmente, o Salzburg tem 17 ligas nacionais (10 consecutivas) e 9 Copas da Áustria. A única vez que chegou a uma final continental foi em 1997, quando perdeu a Liga Europa para a Inter de Milão.

Ídolos do RB Salzburg

Christoph Leitgeb

Christoph Leitgeb foi um meia marcante na história do RB Salzburg. Chegou ao clube em 2007, ficou até 2019 e conquistou dez vezes o Campeonato Austríaco. Além disso, venceu seis Copas da Áustria.

Christoph Leitgeb (Foto: Reprodução/ X)

Andreas Ulmer

Com 582 partidas, o lateral-esquerdo é o atleta com mais jogos na história do clube. Chegado em 2004, Ulmer ficou no Salzburg por 16 temporadas e conquistou 22 títulos com a camisa do time austríaco. Além disso, o jogador, que teve seu contrato encerrado no fim da última temporada, foi o último grande capitão do Salzburg.