Um dos clubes mais tradicionais e vitoriosos da África, o Wydad Casablanca será o representante marroquino na primeira edição expandida do Mundial de Clubes da FIFA 2025, que será disputado nos Estados Unidos. Com uma história rica e uma torcida apaixonada, o clube encara o desafio de levar a reputação em ascensão do futebol marroquino ao cenário global.

Jamal Harkass comemora gol marcado pelo Wydad (Foto: Reprodução/Instagram/@wacofficel)

Grupo G de Peso: City, Juventus e Al Ain pela Frente

Sorteado no Grupo G, o Wydad terá pela frente adversários de peso. O cabeça de chave é o Manchester City, campeão da UEFA Champions League 2022/23. Além dos ingleses, o grupo conta ainda com a tradicional Juventus, que se classificou via ranking, e o Al Ain, campeão asiático da temporada 2023/24.

Tabela de jogos do Wydad AC no Mundial de Clubes FIFA 2025

18 de junho (quarta-feira)

Manchester City x Wydad AC

Lincoln Financial Field, Filadélfia – 13h (de Brasília)

22 de junho (domingo)

Juventus FC x Wydad AC

Lincoln Financial Field, Filadélfia – 13h (de Brasília)

26 de junho (quinta-feira)

Wydad AC x Al Ain FC

Audi Field, Washington, D.C. – 16h (de Brasília)



Como o Wydad Chegou ao Mundial

A vaga para o Mundial veio após uma campanha na Liga dos Campeões da CAF 2021/22, quando o clube marroquino conquistou seu terceiro título continental. A final foi histórica: no estádio Stade Mohammed V, casa do Wydad, os marroquinos venceram o poderoso Al Ahly, do Egito, por 2 a 0, com dois gols de Zouhair El Moutaraji.

Ficha Técnica do Clube

Fundação : 8 de maio de 1937



: 8 de maio de 1937 Estádio : Stade Mohammed V, Casablanca



: Stade Mohammed V, Casablanca Apelidos: Wydad da Nação, Castelo Vermelho, Diabos Vermelhos

Recentemente a equipe marroquina lançou um novo uniforme, que será utilizado no Mundial de Clubes e na próxima temporada.

Uma História de Glórias

Fundado por marroquinos liderados por Mohamed Benjelloun Touimi, o Wydad rapidamente se tornou um símbolo nacional. Ao longo de mais de oito décadas, colecionou títulos e se firmou como um dos maiores clubes do continente. São 22 títulos da liga nacional, nove Copas do Trono, 16 Supercopas do Marrocos e conquistas internacionais que incluem:

3 títulos da Liga dos Campeões da CAF



1 Supercopa da CAF



1 Copa dos Vencedores das Copas da África



1 Campeonato de Clubes Afro-Asiáticos



1 Copa Mohammed V



3 Campeonatos do Norte da África



1 Copa do Norte da África



Ídolos Que Marcaram Época

Ezzaki Badou

Lenda da posição, Badou foi um dos maiores goleiros da história do Marrocos. Atuou no Wydad entre 1978 e 1986, conquistando títulos e reconhecimento antes de brilhar no Mallorca, da Espanha. Pela seleção, disputou a Copa do Mundo de 1986 e fez 118 partidas.

Ezzaki Badou se destacou pelo Wydad Casablanca e pela Seleção Marroquina (Foto: Reprodução/FIFA)

Noureddine Naybet

Zagueiro que passava segurança, foi peça-chave nas conquistas dos anos 90. Em apenas quatro anos no clube, faturou três ligas nacionais e uma Liga dos Campeões da CAF. Defendeu o Marrocos em duas Copas do Mundo (1994 e 1998) e nas Olimpíadas de 1992.

Rachid Daoudi

Cria da base, o meio-campista brilhou nos anos dourados do clube. Conquistou três títulos da liga e foi campeão continental em 1992. Com a seleção, disputou 53 partidas e mais tarde retornou ao clube como auxiliar técnico.

Missão no Mundial: Orgulho e Representatividade

O Wydad Casablanca entra no Mundial com a missão de representar o futebol africano e marroquino em um dos maiores palcos do futebol global. Com um elenco competitivo e uma história inspiradora, o clube sonha em surpreender os gigantes europeus e asiáticos.