O México terá dois representantes no Mundial de Clubes da Fifa 2025, que será disputado nos Estados Unidos entre junho e julho. E um dos nomes que chega com força ao torneio é o Pachuca, último classificado da Concacaf após conquistar a Copa dos Campeões da Concacaf de 2024. Com isso, os “Tuzos” garantiram sua sexta taça continental e o direito de enfrentar gigantes como o Real Madrid, em um dos duelos mais aguardados da fase de grupos.

continua após a publicidade

➡️ Quem vai ser campeão? Veja os duelos e simule os resultados do Mundial de Clubes

Como o Pachuca se classificou

A vaga no Mundial veio com autoridade. Na final da Concachampions, o Pachuca venceu o Columbus Crew (EUA) por 3 a 0, sacramentando o título com uma atuação dominante. Com isso, se juntou a Monterrey, Los Angeles FC, Inter Miami e ao Seattle Sounders como representantes da Concacaf na competição de 32 clubes.

Torcedores do Pachuca na final do Intercontinental de 2024 contra o Real Madrid (Foto: Karim Jaafar/AFP)

Ficha técnica

Fundação: 1892

Estádio: Estadio Hidalgo

Apelido: Los Tuzos

Um dos clubes mais antigos das Américas

Fundado em 1892 por mineiros ingleses, o Pachuca é o clube mais antigo do futebol mexicano e um dos mais antigos das Américas. Começou sua trajetória como Pachuca Football Club, tendo depois se fundido com outros clubes para formar o Pachuca Athletic Club. Foi um dos times fundadores da primeira liga do México, em 1902, e já conquistava títulos poucos anos depois.

continua após a publicidade

➡️Ex-treinador da Seleção Mexicana assume o Pachuca às vésperas do Mundial de Clubes

Após períodos de inatividade e reestruturação ao longo do século XX, o clube se firmou como força no futebol mexicano na virada do milênio. A primeira grande conquista recente veio em 1999, com o título do Torneio de Inverno sob o comando de Javier Aguirre. Desde então, o Pachuca viveu uma era de ouro, com títulos nacionais e internacionais, consolidando sua presença entre os grandes.

O Pachuca e a glória continental

O primeiro título internacional veio em 2002, com a vitória sobre o Morelia na Copa dos Campeões da Concacaf. Em 2024, ao vencer mais uma vez, o Pachuca igualou o Cruz Azul como clube mexicano com mais conquistas do torneio (seis).

continua após a publicidade

➡️Pachuca apresenta uniformes especiais para o Mundial de Clubes 2025

Outro feito histórico foi a conquista da Copa Sul-Americana de 2006, tornando o Pachuca o único clube mexicano a vencer uma competição da Conmebol até hoje.

Brasileiros conhecidos reforçam o time

Trio brasileiro na equipe

O elenco atual conta com nomes familiares ao torcedor brasileiro. Destaque para John Kennedy, herói do Fluminense na Libertadores de 2023, que está emprestado ao Pachuca e já soma nove gols em 20 jogos com a camisa dos Tuzos.

John Kennedy comemora gol pelo Pachuca (Foto: Reprodução/X)

Outro nome de peso é Kenedy, ex-Fluminense e Flamengo, que chegou ao clube nesta janela após passagem pelo Real Valladolid. A defesa também conta com o zagueiro Eduardo Bauermann, com passagens por Internacional, América-MG, Santos, entre outros, que se firmou como titular na equipe mexicana.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Ídolos que marcaram época

Miguel Calero

O goleiro colombiano é uma lenda do Pachuca, tendo atuado por mais de uma década e acumulado quase 500 partidas. Faleceu em 2012, mas seu legado permanece vivo entre os torcedores. Conquistou quatro títulos nacionais e cinco títulos internacionais, incluindo a Copa Sul-Americana e três edições da Concachampions.

Franco Jara

Maior artilheiro da história do clube, com 83 gols, o argentino chegou em 2015 e conquistou a Liga Mexicana em 2016 e a Concachampions em 2017. Seu gol decisivo contra o Tigres, nos minutos finais da final continental, está eternizado na memória dos torcedores.