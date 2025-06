O Chelsea é um dos 32 participantes do Mundial de Clubes da Fifa. O Lance! apresenta um perfil contando um pouco sobre a história do clube, caminho até o Mundial, adversários na fase de grupos e ídolos históricos.

continua após a publicidade

Agenda do Chelsea no Mundial

O bi campeão europeu está no grupo D, com Flamengo, Espérance (TUN) e Los Angeles FC (EUA). Após o recente título da Conference League, o clube do oeste de Londres o primeiro europeu a vencer todos os torneios internacionais possíveis naquele continente. Vencedor do Mundial, ainda no formato antigo, em 2021, os Blues querem retomar a hegemonia.

Segunda-feira, 16 de junho

Chelsea x Los Angeles FC - Estádio Mercedes-Benz, Atlanta, 15h no horário local, 16h de Brasília e 20h de Londres

Sexta-feira, 20 de junho

Flamengo x Chelsea - Estádio Lincoln Financial Field, Filadélfia, 14h no horário local, 15h de Brasília, 19h de Londres

Terça-feira, 24 de junho

Espérance x Chelsea - Estádio Lincoln Financial Field, Filadélfia, 21h no horário local, 22h de Brasília, 2h de Londres no dia 25

Caminho até o Mundial

O Chelsea garantiu o seu lugar no Mundial de Clubes vencendo o Manchester City na final da Liga dos Campeões da Uefa 2020/21, conquistando assim uma das 12 vagas destinadas a clubes europeus.

continua após a publicidade

História do clube

Em 1905, os irmãos ingleses Gus e Joe Mears adquiriram o estádio de atletismo Stamford Bridge na esperança de transformá-lo em um campo de futebol. Depois de não conseguir encontrar um time adequado para alugar o estádio, ele decidiu fundar seu próprio clube, o Chelsea.

Após o clube passar por uma reformulação esportiva na década de 90, o bilionário russo Roman Abramovich adquiriu o clube em 2003 e rapidamente começou a contratar os maiores jogadores e os melhores treinadores em uma missão para levar o Chelsea ao auge do futebol inglês e europeu - e conseguiu.

continua após a publicidade

Ídolos

Frank Lampard

Eterno camisa 8 do Chelsea é o maior artilheiro da história do clube, com 211 gols (Reprodução/Fifa)

O meia inglês Frank Lampard talvez seja o personagem que define Chelsea como uma potência global ao longo dos anos 2000. Em treze anos no clube, Lampard é o maior artilheiro (211) e o quarto atleta que mais jogou (648).

John Terry

Das 759 partidas de sua carreira, 717 foram pelo Chelsea (Paul Ellis/AFP)

Símbolo de força e disposição, John Terry marcou época como capitão do time na época mais vitoriosa da história. Criado na base do clube, o zagueiro permaneceu nos Blues por quase 20 anos. Ele é o terceiro jogador que mais defendeu o Chelsea (717).

Bobby Tambling

Bobby Tambling sustentou a marca de maior artilheiro do clube por 47 (Reprodução/Fifa)

Além de Lampard, o único atleta que rompeu a barreira dos 200 gols em Stamford Bridge é o lendário Bobby Tambling, que marcou 202 e foi o maior artilheiro do clube por 47 anos. Quando o clube comemorou seu centenário em 2005, ele foi eleito como um dos 11 melhores jogadores da história dos azuis em todos os tempos. Bobby vestiu o azul do Chelsea de 1959 a 1970.

📲 Acompanhe tudo de Futebol Internacional no Lance!. Notícias, informações e resultados em um só lugar