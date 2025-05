A capital dos Estados Unidos, Washington, D.C., será uma das sedes do Mundial de Clubes da FIFA 2025, e oferece aos visitantes uma mistura fascinante de história, cultura e uma vibrante cena política. O Lance! preparou um guia com as melhores atrações da cidade para quem deseja explorar tudo o que Washington tem a oferecer durante a competição.

Lincoln Memorial

O Lincoln Memorial é um dos marcos mais emblemáticos de Washington, D.C. Dedicado ao presidente Abraham Lincoln, o memorial é um lugar de grande significado histórico, tendo sido palco de importantes eventos, como o famoso discurso "I Have a Dream" de Martin Luther King Jr. Localizado no final do National Mall, o memorial é especialmente bonito ao amanhecer ou ao anoitecer, quando fica iluminado.

Lincoln Memorial é um dos principais pontos turísticos de Washington (Foto: Divulgação)

The Tidal Basin e os Memorials ao redor

O Tidal Basin é um lago artificial localizado perto do National Mall, famoso por suas cerejeiras que florescem na primavera, atraindo turistas de todo o mundo. Além da beleza natural, o Tidal Basin é cercado por alguns dos memorials mais emblemáticos de Washington, como o Jefferson Memorial, o Martin Luther King Jr. Memorial e o Franklin Delano Roosevelt Memorial. Uma caminhada ao redor do Tidal Basin oferece vistas tranquilas, enquanto você explora essas importantes homenagens à história dos Estados Unidos.

Capitólio dos EUA

O Capitólio, sede do Congresso dos Estados Unidos, é uma atração obrigatória para quem visita Washington. Com sua imponente cúpula e arquitetura neoclássica, o prédio é símbolo da democracia americana. Os visitantes podem fazer uma visita guiada ao interior do Capitólio, onde aprenderão sobre o processo legislativo e a história do país. Mesmo do lado de fora, a vista do Capitólio é impressionante e ideal para fotos.

Casa Branca

A Casa Branca é um dos edifícios mais emblemáticos dos Estados Unidos e símbolo máximo do poder executivo do país. Localizada no coração de Washington, D.C., é a residência oficial e local de trabalho do presidente norte-americano desde 1800. Com sua arquitetura neoclássica imponente, o edifício recebe milhares de visitantes todos os anos, que podem conhecer partes da construção em visitas guiadas previamente agendadas. Além de sua importância política, a Casa Branca é um ponto turístico essencial para quem visita a capital, oferecendo uma conexão direta com a história e a democracia dos Estados Unidos.

Esportes

Washington Commanders (Futebol Americano)

O Washington Commanders (anteriormente conhecidos como Washington Redskins) são uma das franquias mais históricas da NFL, fundados em 1932. Eles jogam no FedExField, localizado em Landover, Maryland, a cerca de 10 km de Washington, D.C. A equipe conquistou três Super Bowls (em 1982, 1987 e 1991), sendo um dos times de maior sucesso da liga durante as décadas de 1980 e 1990. O time tem uma base de fãs muito apaixonada e, ao longo dos anos, passou por diversas mudanças de nome e logo. A equipe tem uma longa rivalidade com times como o Dallas Cowboys e o Philadelphia Eagles.

Washington Nationals (Beisebol)

Os Washington Nationals são a equipe de beisebol de Washington, D.C., e pertencem à Major League Baseball (MLB). Fundado como uma franquia em 2005, o time começou sua jornada após a mudança da equipe Montreal Expos para a capital dos Estados Unidos. Eles jogam no Nationals Park, um estádio moderno localizado no bairro de Capitol Riverfront. O título mais significativo da franquia veio em 2019, quando os Nationals conquistaram o Campeonato da World Series, derrotando o Houston Astros em sete jogos, conquistando o primeiro título da MLB para a cidade desde 1924.

D.C. United (Futebol)

O D.C. United é uma das franquias mais bem-sucedidas da Major League Soccer (MLS). Fundado em 1996, é um dos times originais da liga e teve grande sucesso nas primeiras décadas de sua história. O time joga no Audi Field, que será utilizado no Mundial de Clubes. O D.C. United conquistou quatro títulos da MLS Cup (1996, 1997, 1999 e 2004), tornando-se uma das equipes mais vitoriosas da liga. Além disso, o time tem uma forte base de fãs, conhecida como "Screaming Eagles", e é famoso por sua rivalidade com o New York Red Bulls e o Columbus Crew.

Washington Wizards (Basquete)

Os Washington Wizards são a equipe da capital dos Estados Unidos na National Basketball Association (NBA). O time foi fundado em 1961 como Chicago Packers, passando por diversas mudanças de nome antes de se tornar Wizards em 1997. Eles jogam no Capital One Arena, localizado no centro de D.C. O maior sucesso da franquia veio na década de 1970, quando, então conhecidos como Washington Bullets, venceram o Campeonato da NBA em 1978. Os Wizards têm uma base de fãs leal e são conhecidos por sua rivalidade com os Cleveland Cavaliers e Boston Celtics ao longo dos anos.

Washington Capitals (Hóquei no Gelo)

Os Washington Capitals são a franquia de hóquei no gelo de Washington, D.C., e competem na National Hockey League (NHL). Fundado em 1974, o time inicialmente teve dificuldades para conquistar títulos, mas, com o tempo, se tornou uma das equipes mais fortes da liga. Os Capitals jogam no Capital One Arena junto com os Wizards. O maior momento da história da franquia aconteceu em 2018, quando os Capitals conquistaram o Stanley Cup, derrotando os Vegas Golden Knights em uma série histórica. Esse título foi especialmente significativo, pois foi o primeiro campeonato da equipe e um marco para oa carreira do capitão Alex Ovechkin, um dos maiores jogadores da história da NHL.

Veja os jogos do Mundial de Clubes em Washington

📅 Quarta-feira, 18 de junho

🌍 Al Ain FC x Juventus FC

⚽ Grupo G

🕐 22h (de Brasília)

📍 Audi Field, Washington, D.C.

📅 Domingo, 22 de junho

🌍 FC Salzburg x Al Hilal

⚽ Grupo H

🕐 19h (de Brasília)

📍 Audi Field, Washington, D.C.

📅 Quinta-feira, 26 de junho

🌍 Wydad AC x Al Ain FC

⚽ Grupo G

🕐 16h (de Brasília)

📍 Audi Field, Washington, D.C.