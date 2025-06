O esquenta para o novo Mundial de Clubes está oficialmente no ar! A Fifa anunciou os detalhes da cerimônia de abertura, que promete transformar o Hard Rock Stadium, em Miami, em uma grande festa multicultural no dia 14 de junho, a partir das 20h15 (horário de Brasília).

continua após a publicidade

Com o tema "Uma Nova Era Começa", o espetáculo terá a curadoria de uma lenda da música, estrelas do rap e novos talentos trazendo o tempero de Miami para o centro do gramado. Tudo isso momentos antes do jogo inaugural entre Al Ahly, do Egito, e o time da casa, Inter Miami.

➡️ Quem vai ser campeão? Veja os duelos e simule os resultados do Mundial de Clubes

Quem são os artistas na festa de abertura do Mundial de Clubes?

Para garantir um show de alto nível, a Fifa apostou em uma mistura de estilos. A produção musical tem o toque de mestre do renomado Emilio Estefan Jr., produtor vencedor de 19 prêmios Grammy e figura central na história da música latina, responsável por catapultar a carreira de estrelas como Shakira e Ricky Martin.

continua após a publicidade

— Essa apresentação vai celebrar a sonoridade multicultural do mundo, refletindo a rica mistura de culturas e ritmos que o futebol reúne. Estamos dando as boas-vindas ao mundo em Miami com música, alegria e união — afirmou Estefan.

Como suas apostas para representar o som de Miami, Estefan apresentará dois novos talentos locais: a cantora Vikina e o artista Richaelio, que prometem uma performance com o inconfundível "estilo latino".

continua após a publicidade

E a festa ganha ainda mais peso com a chegada de dois grandes nomes do rap e do hip-hop americano: French Montana e Swae Lee. French Montana, rapper marroquino-americano, é a voz por trás de hits globais como "Unforgettable". Já Swae Lee é famoso tanto por seu trabalho na dupla Rae Sremmurd quanto por parcerias de sucesso, incluindo o hit "Sunflower", da trilha sonora do filme "Homem-Aranha no Aranhaverso

French Montana será um dos cantores na festa de abertura do Mundial de Clubes. (Reprodução: Instagram)

Homenagem aos 32 clubes fechará a festa

O clímax da cerimônia será uma homenagem direta aos protagonistas do espetáculo: os clubes. Jovens jogadores, representando cada uma das 32 equipes, entrarão em campo carregando os escudos dos times.

Eles formarão a sigla "Fifa" com os escudos. Segundo a entidade, este símbolo luminoso será preservado e, posteriormente, transferido para o Museu da Fifa em Zurique, na Suíça, como um marco do início desta nova era do futebol de clubes.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

A estreia do Mundial de Clubes

Logo após a festa, a bola rola para valer às 21h (horário de Brasília). O jogo de abertura coloca frente a frente duas forças distintas: de um lado, o Inter Miami, time da casa que conta com o astro Lionel Messi e busca se firmar no cenário global. Do outro, o gigante egípcio Al Ahly, maior campeão da África. O confronto promete ser um belo cartão de visitas para o nível técnico que o torneio pretende entregar.