O Porto é um dos dois representantes portugueses no Mundial de Clubes da FIFA e está no grupo A da competição, ao lado de Palmeiras, Inter Miami e Al-Ahly. O Lance! apresenta um perfil contanto um pouco sobre a história do clube português, o caminho até o Mundial, adversários na fase de grupos e ídolos históricos.

Grupo e agenda do Porto no Mundial

O Porto está no grupo A do Mundial de Clubes e vai ter grandes desafios em seu caminho na primeira fase do torneio. Palmeiras, Inter Miami, dos Estados Unidos, e Al-Ahly, do Egito, são os seus adversários no primeiro estágio da Copa do Mundo de Clubes da Fifa.

Depois de protagonizar uma temporada ruim, o Porto só conquistou o título da Supertaça de Portugal, disputado no início do calendário europeu. A partida única reúne o campeão português e o campeão da Taça de Portugal do ano anterior em um duelo pelo troféu. A forma e o momento de disputa tornam o campeonato menos relevante no âmbito esportivo e insuficiente para suprir o desejo dos torcedores como único título do ano de um time com grandes aspirações competitivas.

Jogos do Porto no Grupo A

Domingo, 15 de junho de 2025

🌏 Palmeiras x Porto - Primeira fase (Jogo 1) - 19h (de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova York

Quinta-feira, 19 de junho

🌏 Inter Miami x Porto - Primeira fase (Jogo 2) - 19 de junho, às 16h (de Brasília) no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta

Segunda-feira, 23 de junho

🌏 Porto x Al-Ahly - Primeira fase (Jogo 3) - 23 de junho, às 22h (de Brasília) no MetLife Stadium, em Nova York

Vaga no Mundial

O Porto conseguiu a classificação para o Mundial por meio do ranking da UEFA. Sua pontuação foi elevada por conta do desempenho do clube nas edições da Liga dos Campeões disputadas entre 2021 e 2024. O Porto só não avançou pelo menos até às oitavas de final na edição de 2021-22.

História do Porto

O Futebol Clube do Porto foi fundado no dia 28 de setembro de 1893 por um comerciante de vinhos que batizou o time com o nome da cidade onde está localizado. O Porto foi o primeiro campeão nacional em 1922 e venceu a edição inaugural da Primeira Liga na temporada 1934-35.

Paulo Ferreira e José Mourinho celebram título do Porto na Champions League 2003-04 (Foto: Reprodução / Fifa)

Após conquistar títulos nas décadas de 1950 e 1970, o Porto entrou em um período dourado na década de 1980, quando venceu 23 títulos da liga desde a temporada 1984-85, consolidando seu lugar como um dos “Três Grandes” de Portugal, com Benfica e Sporting, ambos sediados em Lisboa. O Porto conquistou a Liga dos Campeões duas vezes, nas temporadas 1986-87 e 2003-04, e é o time português com mais títulos na competição. Com 30 títulos da Primeira Liga e 20 da Taça de Portugal, o Porto nunca foi rebaixado.

Ídolos do Porto

Fernando Gomes

Fernando Gomes é o maior artilheiro da história do Porto, com 355 gols em 452 partidas. Gomes teve duas passagens bastante diferentes pelo clube: a primeira de 1974 a 1980 e a segunda de 1982 a 1989. Foi especialmente nessa segunda passagem com a camisa azul e branca que Gomes se consolidou como um dos principais atacantes da Europa.

Ele venceu a Chuteira de Ouro em 1983 e 1985 como o maior goleador do futebol de clubes europeu, e marcou cinco gols na campanha que levou o Porto ao seu primeiro título da Taça dos Campeões Europeus (atual Liga dos Campeões) em 1987. Ao todo, conquistou 14 títulos como jogador do Porto.

João Pinto

João Pinto é o jogador que disputou mais partidas pelo Porto. Com uma carreira inteira dedicada ao clube português, o lateral-direito defendeu o time lusitano em 587 partidas. Ao longo de suas 16 temporadas no Porto, Pinto conquistou24 títulos, incluindo nove campeonatos nacionais e a cobiçada Taça dos Campeões Europeus (atual Liga dos Campeões) em 1986-87, a primeira da história do clube.

Vitor Baía

Vitor Baía é o segundo jogador com mais partidas disputadas pelo Porto, com apenas 11 a menos que João Pinto. O goleiro defendeu o clube em dois períodos distintos, de 1988 a 1996 e, depois, de 1999 a 2007, e foi vitorioso nos dois. Em sua primeira passagem, conquistou cinco títulos da liga e duas Taças de Portugal.

Vitor Baía, ex-goleiro e ídolo do Porto com troféu da Champions League (Foto: Divulgação / UEFA.com)

Ao retornar ao Porto em 1999, Baía conquistou mais cinco campeonatos nacionais e três taças domésticas. Além dos grandes feitos, foi o goleiro que ajudou o Porto a conquistar dois títulos europeus. Ele defendeu um pênalti na semifinal da Taça UEFA de 2003 contra a Lazio — competição que o Porto conquistou — e jogou todos os minutos da campanha vitoriosa na Liga dos Campeões da temporada seguinte.