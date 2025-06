O Real Madrid é um dos 32 participantes do Mundial de Clubes da Fifa. O Lance! apresenta um perfil contando um pouco sobre a história do clube, caminho até o Mundial, adversários na fase de grupos e ídolos históricos.

Agenda do Real Madrid no Mundial

O Madrid está no grupo H, com Al-Hilal (SAU), Pachuca (MEX) e RB Salzburg (AUT). Com a chegada do ídolo Xabi Alonso para o cargo de técnico, o maior campeão da Europa quer conquistar o mundo pela décima vez.

Sábado, 14 de junho

Real Madrid x Al-Hilal - Estádio Hard Rock, Miami, 15h no horário local, 16h de Brasília e 21h de Madri no dia 18

Domingo, 22 de junho

Real Madrid x Pachuca - Estádio Bank of America, Charlotte, 15h no horário local, 16h de Brasília, 21h de Madri

Quinta, 26 de junho

Red Bull Salzburg x Real Madrid - Estádio Lincoln Financial Field, Filadélfia, 21h no horário local, 22h de Brasília, 3h de Madri no dia 27

Caminho até o Mundial

Os merengues se classificaram para o Mundial de Clubes por conta do título da Liga dos Campeões na temporada 2021/22, contra o Liverpool (ING).

História do clube

O futebol foi levado à Espanha por trabalhadores ingleses no final do século 19 e início do século 20. Pouco tempo depois, em 1902, o Real Madrid foi fundado pelo empresário Juan Padrós. Com o passar dos anos, a história madridista se confunde com a conquista de títulos. A equipe é a recordista em troféus de La Liga, com 36. Da década de 50 até os dias de hoje, foram 15 conquistas da Champions League, mais que o dobro do segundo maior vencedor.

Ídolos

Alfredo Di Stefano

Alfredo Di Stefano está na lista de um dos maiores ídolos da história do Real Madrid (Reprodução/Fifa)

Nascido em Buenos Aires, Alfredo Di Stefano se tornou a primeira estrela global do Real Madrid graças a um fenomenal número de gols: foram nada menos que 308 em 396 jogos oficiais pelo clube, número só recentemente superado. Além de letal no ataque, também foi o líder da geração de ouro que conquistou cinco títulos europeus consecutivos, ao lado de jogadores do quilate de Ferenc Puskás e Francisco Gento.

Raúl González

Raúl Gonzalez, conhecido também como Raúl Madrid, é recordista em jogos pelo clube (Jasper Juinen/AFP)

Raúl é tão identificado com o clube que é conhecido como "Raúl Madrid". O ex-atacante é dono do recorde de mais jogos pelo Real Madrid, tendo vestido a famosa camisa branca 741 vezes. Nesse período, fez 323 gols pelo clube (terceiro maior artilheiro) e conquistou 15 títulos, incluindo a Copa Intercontinental (considerada como título mundial) em 1998 e 2002.

Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo em sua apresentação ao Real Madrid, no estádio Santiago Bernabéu (Divulgação/Real Madrid)

Maior artilheiro da história madridista, com 450 gols, Cristiano Ronaldo passou nove anos no clube, tendo sido protagonista de quatro dos 15 títulos da Champions já conquistados pelo Real Madrid. Ainda no time merengue, o português foi campeão de vários outros campeonatos, além de escolhido como melhor do mundo por quatro vezes, enquanto estava por lá.

