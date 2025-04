A cidade de Seattle será uma das sedes do Mundial de Clubes da FIFA 2025, oferecendo não apenas partidas emocionantes, mas também uma infinidade de opções para os visitantes aproveitarem entre os jogos. O Botafogo disputará uma partida da fase de grupos na cidade, tornando Orlando um destino chave para os torcedores rubro-negros. O Lance! preparou um guia com as melhores atrações da cidade para quem deseja explorar tudo o que Orlando tem a oferecer durante a competição.

continua após a publicidade

Space Needle

Ícone absoluto de Seattle, a Space Needle é um dos cartões-postais mais conhecidos da cidade. Construída para a Feira Mundial de 1962, a torre oferece uma vista panorâmica incrível da cidade, das montanhas Olympic e até do Monte Rainier em dias claros. O deck de observação e o piso de vidro giratório são experiências únicas - os ingressos são a partir de $35 (aproximadamente R$ 203).

Space Needle é um dos principais pontos turísticos de Seattle (Foto: Reprodução/Instagram/@spaceneedle)

Pike Place Market

Este mercado público é um dos mais antigos em funcionamento nos EUA e um verdadeiro mergulho na cultura local. Lá, você encontra desde peixes frescos (famosos pelos arremessos dos vendedores) até cafés, lojinhas artesanais e música ao vivo. É também onde nasceu a primeira Starbucks do mundo — parada obrigatória para os fãs de café.

continua após a publicidade

Museum of Pop Culture (MoPOP)

Para quem curte música, cinema e cultura geek, o MoPOP é um prato cheio. Fundado por Paul Allen (cofundador da Microsoft), o museu abriga exposições dedicadas a lendas como Jimi Hendrix, Nirvana, além de mostras temáticas de ficção científica, horror, jogos e muito mais.

O Museum of Pop Culture está localizado ao lado do Space Needle (Foto: Divulgação/MoPOP)

Chihuly Garden and Glass

O Chihuly Garden and Glass é uma das atrações mais fascinantes de Seattle e uma parada obrigatória para quem visita à cidade. Localizado no Seattle Center, ao lado da Space Needle, o espaço exibe o trabalho vibrante e inovador do artista Dale Chihuly, conhecido mundialmente por suas esculturas em vidro soprado. As instalações misturam arte e natureza de forma única, com peças coloridas e imponentes que contrastam lindamente com os jardins ao redor. O destaque fica por conta da impressionante Glasshouse, uma estrutura de vidro com 40 metros de comprimento que abriga uma escultura suspensa com tons quentes de vermelho, laranja e amarelo.

continua após a publicidade

Kerry Park

Quer a melhor vista da cidade para suas fotos do Mundial? Vá até Kerry Park. Pequeno e tranquilo, esse mirante oferece uma vista perfeita do skyline de Seattle, com a Space Needle em primeiro plano e, ao fundo, o Monte Rainier — uma das paisagens urbanas mais bonitas do país.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Esportes

⚽ Seattle Sounders FC (MLS)

Rival do Botafogo na primeira fase do Mundial de Clubes, o Seattle Sounders FC, fundado em 2007, é um dos clubes mais exitosos da Major League Soccer (MLS). A equipe conquistou a MLS Cup em 2016 e 2019 e fez história ao vencer a Liga dos Campeões da CONCACAF em 2022, tornando-se o primeiro time da MLS a conquistar o torneio. Um dos destaques da equipe é o meia João Paulo, ex-Botafogo, que acumula mais de 140 jogos pelo clube norte-americano. O Seattle Sounders manda seus jogos no Lumen Field, que será o palco do confronto contra o Alvinegro carioca no Mundial.

João Paulo com a camisa do clube norte-americano (Foto: Reprodução/Instagram)

🏈 Seattle Seahawks (NFL)

Fundado em 1976, o Seattle Seahawks é o único time da NFL baseado no Noroeste do Pacífico. A equipe conquistou o Super Bowl XLVIII em 2014, derrotando o Denver Broncos por 43 a 8, e venceu três títulos da NFC (2005, 2013 e 2014). Durante a temporada, a equipe também manda seus jogos no Lumen Field.

Zach Charbonnet comemora um touchdown com os companheiros de equipe (Foto: Rio Giancarlo/AFP)

⚾ Seattle Mariners (MLB)

Fundado em 1977, o Seattle Mariners é o único time ativo da Major League Baseball (MLB) que nunca disputou uma World Series. Apesar disso, a equipe teve temporadas memoráveis, como em 2001, quando venceu 116 jogos, estabelecendo um recorde na Liga Americana. Jogadores lendários como Ken Griffey Jr, Edgar Martínez e Ichiro Suzuki marcaram época na franquia. Em 2022, os Mariners retornaram aos playoffs após uma longa ausência, mas foram eliminados no Division Series pelo Houston Astros, que foram campeões naquele ano.

Andrés Muñoz, arremessador do Seattle Mariners (Foto: Jason Mowry/AFP)

🏒 Seattle Kraken (NHL)

O Seattle Kraken é a mais recente adição à National Hockey League (NHL), estreando na temporada 2021-2022. Em sua segunda temporada, a equipe alcançou os playoffs pela primeira vez, enfrentando o Colorado Avalanche na primeira rodada. O time joga suas partidas no Climate Pledge Arena e conta com jogadores como Matty Beniers, vencedor do Troféu de Melhor Calouro de 2023, como um dos seus destaques. A equipe também conta com Jessica Campbell, que fez história na Nation Hockey League (NHL) ao se tornar a primeira treinadora assistente na história da liga.

Jessica Campbell, treinadora assistente do Seattle Kraken, passa instruções para a equipe (Foto: Steph Chambers/AFP)

Esta matéria faz parte de uma série especial do Lance! sobre as cidades-sede do Mundial de Clubes 2025.

Veja os jogos da primeira fase do Mundial em Seattle

🌏 Botafogo (BRA) x Seattle Sounders (EUA)

⚽ Primeira fase (Jogo 1 - Grupo B)

📅 15 de junho, domingo, às 23h (de Brasília)

🏟️ Lumen Field

🌏 River Plate (ARG) x Urawa Reds (JAP)

⚽ Primeira fase (Jogo 1 - Grupo E)

📅 17 de junho, terça, às 16h (de Brasília)

🏟️ Lumen Field

🌏 Seattle Sounders (EUA) x Atlético de Madrid (ESP)

⚽ Primeira fase (Jogo 2 - Grupo B)

📅 19 de junho, quinta, às 19h (de Brasília)

🏟️ Lumen Field

🌏 Inter de Milão (ITA) x Urawa Reds (JAP)

⚽ Primeira fase (Jogo 2 - Grupo E)

📅 21 de junho, sábado, às 14h (de Brasília)

🏟️ Lumen Field

🌏 Seattle Sounders (EUA) x PSG (FRA)

⚽ Primeira fase (Jogo 3 - Grupo B)

📅 23 de junho, segunda, às 16h (de Brasília)

🏟️ Lumen Field

🌏 Inter de Milão (ITA) X River Plate (ARG)

⚽ Primeira fase (Jogo 3 - Grupo E)

📅 25 de julho, quarta, às 22h (de Brasília)

🏟️ Lumen Field