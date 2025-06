O Ulsan HD é um dos 32 participantes do Mundial de Clubes da Fifa. O Lance! apresenta um perfil contando um pouco sobre a história do clube, caminho até o Mundial, adversários na fase de grupos e ídolos históricos.

Agenda do Ulsan HD no Mundial

A equipe sul-coreana vai enfrentar times de todo o planeta nos Estados Unidos. No Grupo F, está o Fluminense, que ganhou a Libertadores 2023, além do Borussia Dortmund, da Alemanha, e do Mamelodi Sundowns, da África do Sul, que se classificaram via ranking.

Terça-feira, 17 de junho

Ulsan HD x Mamelodi Sundowns FC - Estádio Inter&Co, Orlando, 18h no horário local, 19h no horário de Brasília, 7h do dia 18 em Ulsan

Sábado, 21 de junho

Fluminense x Ulsan HD - Estádio MetLife, Nova York-Nova Jersey, 18h no horário local, 19h de Brasília, 7h do dia 22 em Ulsan

Quarta-feira, 25 de junho

Borussia Dortmund x Ulsan HD - Estádio TQL, Cincinnati, 15h no horário local, 16h de Brasília, 4h do dia 26 em Ulsan

Caminho até o Mundial

O Ulsan – que já havia vencido a Liga dos Campeões da AFC em 2012 e 2020 – fez outras grandes campanhas na competição entre 2021 e 2023, se classificando assim para o Mundial de Clubes FIFA 25 através do ranking da AFC.

O time confirmou sua participação com uma vitória em casa por 1 a 0 no jogo de ida da semifinal do torneio de 2023-24 contra o Yokohama F. Marinos, do Japão, em abril.

História do clube

O Ulsan foi fundado oficialmente como Hyundai Horang-i FC ― "horangi" significa "tigre" em coreano ― em 1983, mesmo ano em que a K League foi criada. Durante a década de 2010, o Ulsan se firmou como potência na Ásia e se tornou campeão continental pela primeira vez em 2012, ao conquistar a Liga dos Campeões da AFC com 10 vitórias e dois empates.

Ídolos

Kim Hyunseok

O fato de o apelido de Kim ser "Sr. Ulsan" fala por si só. Com exceção do tempo que passou no serviço militar e de alguns empréstimos curtos para o futebol japonês, ele jogou exclusivamente pelo clube desde que se profissionalizou em 1990 até a aposentadoria em 2003.