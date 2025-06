Tudo o que você precisa saber sobre o River Plate no Mundial

É a chance de voltar ao topo. Neste guia, você vai saber tudo sobre o River Plate no Mundial de Clubes 2025. Embalado com Marcelo Gallardo no comando técnico e reforçado por nomes como Marcos Acuña, Germán Pezzella e Maximiliano Meza, o clube de Buenos Aires quer sonhar alto no novo formato do torneio da FIFA.

Grupo e agenda do River Plate no Mundial

O River Plate caiu no Grupo E do Mundial e terá três confrontos das mais variadas escolas do futebol. Os adversários são Urawa Red Diamonds (Japão), Monterrey (México) e Inter de Milão (Itália).

Confira os jogos da fase de grupos:

Terça-feira, 17 de junho: 🆚 Urawa Red Diamonds – 16h (horário de Brasília), no Lumen Field, Seattle.

Sábado, 21 de junho: 🆚 Monterrey – 22h (horário de Brasília), no Rose Bowl, Los Angeles.

Quarta-feira, 25 de junho: 🆚 Inter de Milão – 22h (horário de Brasília), no Lumen Field, Seattle.

(Foto: Diego Haliasz / River Plate)

O caminho até o Mundial de Clubes

O River não venceu a Libertadores no ciclo recente (a última foi em 2018), mas garantiu presença no Mundial pela via do ranking da Conmebol. A constância em fases decisivas pesou: o clube chegou às quartas de final em 2021 e às oitavas em 2022 e 2023. Em 2024, a campanha foi ainda melhor, mas o time foi eliminado pelo Atlético-MG na semifinal da competição.

Como chega o River? A fase atual do clube

O River Plate tem números incríveis no ano de 2025. A equipe sofreu apenas uma derrota e tem um aproveitamento de quase 70% sob o comando de Marcelo Gallardo. No cenário nacional, foi eliminada nas quartas de final do primeiro turno do campeonato argentino ao perder nos pênaltis para o Platense. Já na Libertadores, o time avançou de forma invicta para as oitavas de final, na liderança do Grupo B, com 12 pontos (3 vitórias e 3 empates).

Elenco do River Plate no Mundial de Clubes

O time conta com jogadores experientes e campeões mundiais pela Argentina, como Franco Armani, Marcos Acuña e Germán Pezzella, além de apostas como o jovem Franco Mastantuono.

Goleiros: Franco Armani, Jeremías Ledesma, Lucas Lavagnino, Sebastian Beltran.

Defensores: Gonzalo Montiel, Germán Pezzella, Marcos Acuña, Fabricio Bustos, Milton Casco, Paulo Díaz, González Pírez, Gonzalo Tapia, Martínez Quarta.

Meio-campistas: Enzo Pérez, Matías Kranevitter, Maximiliano Meza, Nacho Fernández, Giuliano Galoppo, Rodrigo Aliendro, Franco Mastantuono, Matías Rojas, Kevin Castaño, Santiago Simón, Santiago Lencina.

Atacantes: Miguel Borja, Facundo Colidio, Gonzalo "Pity" Martínez, Sebastián Driussi, Juan Dadín, Ian Subiabre.

História e Tradição

Fundado em 1901, o River Plate é um dos maiores e mais vitoriosos clubes do futebol sul-americano. Apelidado de "El Millonario", o clube já venceu 54 títulos nacionais e 12 internacionais, incluindo a Copa Intercontinental de 1986. A história recente foi marcada pela era dourada sob o comando de Marcelo Gallardo, que desde 2014 conquistou duas Libertadores — a de 2015 e a inesquecível de 2018, vencida contra o arquirrival Boca Juniors, em Madri.

Ídolos Históricos do River Plate

Ángel Labruna: Maior artilheiro da história do clube com 317 gols e ídolo da famosa "La Máquina" dos anos 1940.

Norberto Alonso: O "Beto" foi o camisa 10 e símbolo da geração que conquistou a primeira Libertadores e o Mundial de 1986.

Enzo Francescoli: Craque uruguaio e ídolo de uma geração, liderou o time na conquista da Libertadores de 1996.

Marcelo Gallardo: Símbolo moderno do clube, "El Muñeco" foi campeão como jogador e se tornou o técnico mais vitorioso da história do River.