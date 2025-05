A cidade de Charlotte recebe quatro jogos do Mundial de Clubes. Duas partidas da primeira fase com equipes dos Grupos C e H. Além dos confrontos da segunda e terceira rodadas envolvendo Real Madrid e Bayern de Munique, dois jogos do mata-mata acontecem na mesma sede entre os dias 22 e 30 de junho e serão disputados no Bank Of America Stadium.

Vista aérea do Bank Of America Stadium (Foto: Divulgação/Conmebol)

O Bank of America Stadium foi inaugurado em 1996 e tem capacidade para 75.525 pessoas. A partir de 2022, passou a ser utilizado pelo Charlotte FC nos jogos como mandante em diversas competições. Além dos jogos do time da MLS, o estádio tem sido utilizado em jogos da Copa Ouro da Concacaf e também serviu à Conmebol na Copa América de 2024, recebendo dois jogos eliminatórios da competição.

Além do futebol, o estádio também recebe jogos da NFL, sendo a casa do Carolina Panthers desde o ano de sua inauguração. O Bank Of America Stadium conta com espaços que funcionam em dias em que o estádio não recebe eventos esportivos.

O Bank Of America teve uma mudança na administração em 2018. Com a troca, houve um salto no número de eventos sediados no estádio de 12 para cerca de 40 por ano, com eventos da NFL, NCAA, MLS e de futebol universitário em seu calendário. Os dois principais jogos de futebol previstos para uma das sedes do Mundial neste ano envolve Real Madrid e Bayern.

Shows também acontecem no espaço e nomes como Metallica, Kendrick Lamar, SZA e Shakira são alguns que se apresentam no Bank Of America Stadium em 2025.

Jogos no Bank Of America Stadium

🌏 Real Madrid (ESP) x Pachuca (MEX)

⚽ Primeira fase (Jogo 2 - Grupo H)

📅 22 de junho, domingo, às 16h (de Brasília)

🌏 Benfica (POR) x Bayern de Munique (ALE)

⚽ Primeira fase (Jogo 3 - Grupo C)

📅 24 de junho, terça-feira, às 16h (de Brasília)

1º colocado Grupo C x 2º colocado Grupo D

⚽ Oitavas de final

📅 28 de junho, sábado, às 17h (de Brasília)

1º colocado Grupo E x 2º colocado Grupo F

⚽ Oitavas de final

📅 30 de junho, segunda-feira, às 16h (de Brasília)