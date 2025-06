O Al-Ain é um dos 32 participantes do Mundial de Clubes da Fifa. O Lance! apresenta um perfil contando um pouco sobre a história do clube, caminho até o Mundial, adversários na fase de grupos e ídolos históricos.

Agenda do Al-Ain no Mundial

Os campeões da Liga dos Campeões da AFC de 2023/24 não deram muita sorte no sorteio de seu grupo. Eles enfrentam Manchester City e Juventus, além do Wydad AC, do Marrocos, na primeira fase do Mundial.

Quarta-feira, 18 de junho

Al-Ain x Juventus - Estádio Audi Field, Washington, D.C., 21h no horário local, 22h de Brasília e 5h do dia 19 em Abu Dhabi

Domingo, 22 de junho

Manchester City x Al Ain - Estádio Mercedes-Benz, Atlanta, 21h no horário local, 22h de Brasília, 5h do dia 23 em Abu Dhabi

Quinta-feira, 26 de junho

Wydad AC x Al Ain - Audi Field, Washington, D.C., 15h no horário local, 16h de Brasília, 23h de Abu Dhabi

Caminho até o Mundial

O Al Ain garantiu seu lugar no Mundial de Clubes ao vencer a Liga dos Campeões da AFC 2023-24, derrotando o Yokohama F. Marinos por 6 a 3 na final.

História do clube

No início da década de 1960, um grupo de jovens aprendeu as regras do jogo observando soldados britânicos jogando futebol e formou seu próprio time. O clube foi oficialmente fundado em 1968 na cidade de Al Ain.

O início do século 21 marca o começo da era de ouro do Al Ain, que atingiu o recorde de três títulos consecutivos entre 2001 e 2004. Esse período de sucesso foi coroado com o primeiro título da Liga dos Campeões da AFC, em 2003.

Ídolos

Asamoah Gyan

Maior goleador da história de Gana, Gyan levou consigo seu toque de magia para o Al Ain, somando mais de 100 gols em seus quatro anos no clube. Ele também liderou a tabela de artilheiros por três anos seguidos devido a uma impressionante marca de 31 gols em 22 partidas durante a inesquecível temporada de 2012-13.

Ahmed Abdullah

Apelidado de "Gazela” por causa da sua velocidade e agilidade, Abdullah é o maior artilheiro de todos os tempos do Al Ain, com um total de 117 gols marcados.