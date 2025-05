Inaugurado em 2022, o GEODIS Park, em Nashville, é o estádio mais novo entre os escolhidos para sediar partidas do Mundial de Clubes da FIFA 2025. Com arquitetura moderna e voltado exclusivamente para o futebol, o estádio se destaca por ser o maior já construído especificamente para a prática do esporte nos Estados Unidos e no Canadá.

Sede do Nashville SC, clube da Major League Soccer (MLS), o GEODIS Park oferece uma experiência imersiva ao torcedor: a maior distância entre um assento e a linha lateral do campo é de apenas 45 metros, o que garante uma visão privilegiada de qualquer ponto da arquibancada. Com capacidade para cerca de 30 mil pessoas, o estádio é um exemplo de como unir conforto e proximidade com o espetáculo.

Estádio GEODIS Park antes de uma partida do Nashville FC (Foto: Johnnie Izquierdo/Getty Images via AFP)

Apesar de sua curta trajetória, o GEODIS Park já recebeu jogos das seleções masculinas e femininas dos Estados Unidos e grandes shows internacionais, com artistas como Shania Twain, P!nk e Green Day passando por seu palco. Em 2026, também fará parte do calendário de sedes da Copa do Mundo da FIFA, se consolidando como um dos principais estádios dos Estados Unidos.

Durante o Mundial de Clubes 2025, o GEODIS Park, em Nashville, será o palco de três jogos de fase de grupos, incluindo duelos com clubes tradicionais como Boca Juniors, Al Hilal e Espérance de Túnis.

Confira os jogos do GEODIS Park no Mundial

📅 Sexta-feira, 20 de junho

Grupo D: Los Angeles FC/Club América x Espérance – 19h (de Brasília)

📅 Terça-feira, 24 de junho

Grupo C: Auckland City FC x CA Boca Juniors – 16h (de Brasília)

📅 Quinta-feira, 26 de junho

Grupo H: Al Hilal x CF Pachuca – 22h (de Brasília)