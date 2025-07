O Mundial de Clubes da Fifa deixou um gosto especial para o Brasil. Em virtude da boa campanha de Botafogo, Flamengo, Fluminense e Palmeiras, o futebol brasileiro recebeu elogios de todas as partes do mundo. O jornal espanhol "As", inclusive, afirmou que os altos valores de premiação tiveram um impacto econômico capaz de subir ainda mais de nível na disputa a nível nacional e internacional.

— Brasil amplia a diferença na América do Sul: O país representante da Conmebol encerrou sua participação no Mundial de Clubes com um bom desempenho de seus quatro times. Um aspecto que também teve impacto econômico — escreveu o "As", em manchete.

Mesmo sem nenhum dos representantes brasileiros na grande final - Chelsea venceu o PSG por 3 a 0 na decisão e garantiu o título -, as equipes deixaram o Mundial ostentando momentos históricos vividos dentro de campo e cifras milionárias.

De acordo com o diário espanhol, o destaque dos brasileiros reforçou que são a elite da América do Sul e deixaram de lado qualquer debate com a Argentina - cujos representantes, River e Boca, não passaram da fase de grupos. Para a imprensa europeia, com o domínio na Libertadores e Sul-Americana, o Brasil reafirma, com este torneio, que é o país mais forte da América do Sul no futebol.

Jornal espanhol "As" elogia Brasil no Mundial de Clubes (Foto: Reprodução)

💰 Quanto ganharam os brasileiros?

Os quatro clubes do Brasil arrecadaram juntos US$ 155 milhões (R$ 861 milhões) em prêmios:

Fluminense – US$ 60,8 milhões (semifinalista)

– US$ 60,8 milhões (semifinalista) Palmeiras – US$ 39,8 milhões (quartas de final)

– US$ 39,8 milhões (quartas de final) Flamengo – US$ 27,7 milhões (fase de grupos)

– US$ 27,7 milhões (fase de grupos) Botafogo – US$ 26,7 milhões (fase de grupos)

Vale ressaltar que os valores de premiação são pagos ainda sem os descontos de taxas impostas pelo governo norte-americano e pelos gastos previstos de cada clube com despesas específicas, que vão de premiação para os atletas até pagamento de custos com viagem, muitas vezes abatidos desse valor faturado.

Para se ter uma ideia, os Estados Unidos, sede do torneio, retêm 30% apenas de imposto de renda. A Fifa fez acordo para pagar parte da premiação (a cota fixa de pouco mais de US$ 15 milhões) diretamente no Brasil, não recaindo sob as taxações estrangeiras. Entretanto, em território brasileiro, os quatro clubes também terão seus valores abatidos pelos impostos nacionais.

