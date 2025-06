Fábrica histórica de craques, o Botafogo chega ao cenário mundial em um momento de retomada do protagonismo. Após a conquista inédita da Libertadores em 2024, o Glorioso se prepara para o Mundial de Clubes 2025. Neste guia, o Lance! apresenta tudo sobre o time da Estrela Solitária, um dos seis representantes da CONMEBOL no torneio.

O Grupo do Botafogo no Mundial de Clubes

O Botafogo foi sorteado no Grupo B e terá pela frente três adversários de peso de diferentes continentes: o francês Paris Saint-Germain, o tradicional Atlético de Madrid da Espanha, e o Seattle Sounders, dos EUA.

Agenda de jogos e onde assistir

1ª Rodada – 15 de junho (domingo):

Jogo: Botafogo x Seattle Sounders

Horário: 23h (de Brasília)

Local: Lumen Field, Seattle

Transmissão: Globo, SporTV, CazéTV e DAZN



2ª Rodada – 19 de junho (quinta-feira):

Jogo: Paris Saint-Germain x Botafogo

Horário: 22h (de Brasília)

Local: Rose Bowl Stadium, Los Angeles

Transmissão: Globo, SporTV, CazéTV e DAZN



3ª Rodada – 23 de junho (segunda-feira):

Jogo: Atlético de Madrid x Botafogo

Horário: 16h (de Brasília)

Local: Rose Bowl Stadium, Los Angeles

Transmissão: Globo, SporTV, CazéTV e DAZN

O Caminho da Glória: a classificação com o título da Libertadores

O Botafogo foi o último time a carimbar o passaporte para o Mundial, e o fez em grande estilo: conquistando a Copa Libertadores de 2024. A vaga veio em uma final emocionante contra o Atlético-MG, no Monumental de Núñez, em Buenos Aires. Mesmo com o volante Gregore expulso no primeiro minuto, o time mostrou resiliência e venceu por 3 a 1, levando ao delírio seus milhares de torcedores.

Novidades no elenco para o Mundial

O Botafogo se movimentou no mercado para fortalecer o elenco campeão da Libertadores. Ao todo, foram cinco novas contratações para a disputa do Mundial de Clubes:

Cristhian Loor (goleiro): Com passagens pelas seleções de base do Equador, o atleta de 19 anos é um dos promissores talentos revelados pelo Independiente Del Valle.

Kaio Pantaleão (zagueiro): Revelado na Ferroviária, o defensor estava na Europa desde 2017. Seu último clube foi o Krasnodar, onde foi campeão russo na última temporada.

Álvaro Montoro (meio-campista): Promessa do futebol argentino, o meia de 18 anos, formado no Vélez Sarsfield, atua pela faixa central e pelo lado esquerdo do meio-campo.

Arthur Cabral (atacante): Centroavante de presença de área, bom cabeceio e grande potencial de finalização, com passagens por Ceará, Palmeiras, Benfica, Basel e Fiorentina.

Joaquín Correa (atacante): Vindo de 10 temporadas no futebol europeu, o argentino é um atacante versátil, que pode atuar tanto pela ponta-direita como por dentro, como um falso 9.

Elenco completo do Botafogo no Mundial de Clubes:

Goleiros: John, Leo Linck, Raul e Cristhian Loor

Defensores: Alexander Barboza, Alex Telles, Bastos, Cuiabano, David Ricardo, Jair Cunha, Kaio Fernando, Marçal, Mateo Ponte e Vitinho

Meio-campistas: Allan, Danilo Barbosa, Gregore, Marlon Freitas, Newton, Savarino e Álvaro Montoro

Atacantes: Artur, Igor Jesus, Kayke, Mastriani, Matheus Martins, Nathan Fernandes, Santiago Rodriguez, Rwan Cruz, Arthur Cabral e Joaquín Correa



Análise dos Adversários

Paris Saint-Germain

De todos os 32 participantes, o PSG talvez seja o que chega aos EUA com a moral mais elevada. Além de ter conquistado a Champions League pela primeira vez em sua história, aplicando um impiedoso 5 a 0 na final contra a Inter de Milão, o time comandado por Luis Enrique venceu o campeonato francês com enorme facilidade, terminando 19 pontos à frente do segundo colocado.

Luis Enrique ergue o troféu da Champions League vencida pelo PSG (Foto: Franck Fife/AFP)

Atlético de Madrid

Classificado pelo ranking da UEFA, o Atlético de Madrid chega querendo fazer bonito. Comandados há anos pelo incansável Diego Simeone, os espanhóis vêm com um ataque forte, liderado por Griezmann e o campeão mundial Julián Álvarez. A temporada, no geral, foi de altos e baixos: a equipe não conseguiu acompanhar Barcelona e Real Madrid na briga pelo título espanhol, terminando em terceiro. Na Champions League, caiu para o arquirrival Real Madrid nas oitavas de final.

(Foto: Thomas Coex/AFP)

Seattle Sounders

Visto por muitos como o "patinho feio" do grupo, o Seattle Sounders tem um grande trunfo nesta disputa: o fator casa. A equipe norte-americana vai jogar todas as partidas da fase de grupos em seu estádio, o Lumen Field, apoiado pela torcida mais barulhenta de toda a MLS. O time chegou ao Mundial de Clubes após conquistar a Concacaf Champions League de 2022 e ocupa atualmente a 6ª colocação na conferência oeste da liga.



(Foto: Divulgação/Seattle Sounders)

História: do apogeu à reconstrução da SAF

A história do Botafogo é marcada por uma era de ouro nos anos 50 e 60, quando formou, ao lado do Santos, a base da Seleção Brasileira bicampeã do mundo em 1958 e 1962, com craques como Garrincha, Didi e Zagallo. Após um jejum de 21 anos, voltou a ser campeão em 1989 e conquistou o Brasileirão de 1995. Nas décadas seguintes, o clube enfrentou crises e rebaixamentos, mas se reergueu sob o modelo da SAF, culminando nos recentes títulos da Libertadores e do Campeonato Brasileiro.

A jornada do Botafogo no Mundial de Clubes promete ser um dos capítulos mais emocionantes desta nova fase do Glorioso.