A Filadélfia será uma cidade com bastante destaque no Mundial de Clubes, recebendo oito jogos do torneio que começa em junho. O Flamengo tem presença garantida em pelo menos em duas datas reservadas para partidas no município da Pensilvânia.

O Rubro-Negro estreia na competição contra o Espérance e faz seu segundo jogo da fase de grupos com o Chelsea na primeira semana do campeonato. O Lance! preparou mais um guia com boas atrações da Filadélfia, que receberá muitos brasileiros ao longo do Mundial de Clubes.

Museu de Arte da Filadélfia

É impossível pensar na Filadélfia sem lembrar de uma das escadarias mais famosas da história do cinema. O cenário da icônica cena em que Sylvester Stallone sobe 72 degraus correndo e celebra o fim da corrida em “Rocky” se popularizou por meio do filme. O ato está imortalizado na estátua que recria o movimento interpretado pelo protagonista da obra e que fica localizada ao lado do Museu de Arte da Filadélfia.

Museu de Arte da Filadélfia (Foto: Divulgação / Visit Philadelphia)

Além de conhecer um dos cenários do filme histórico, há a possibilidade de visitar diversas galerias de arte e exposições no lado de dentro do museu. Os ingressos são vendidos com preços partindo dos 14 dólares e o espaço funciona de quinta a segunda-feira.

Eastern State Penitentiary

É um presídio histórico que abrigou nomes como Al Capone e Willie Suton. A penitenciária foi inaugurada em 1829, funcionou até 1971 e atualmente é um museu aberto a visitantes. Depois de sua inauguração, ostentou o posto de maior e mais cara estrutura pública erguida nos Estados Unidos por alguns anos.

Eastern State Penitentiary, na Filadélfia (Foto: Reprodução / X)

Com uma arquitetura inovadora, que lembra a forma de locomotivas, foi modelo para outras penitenciárias no país e no mundo. O antigo presídio fica localizado a cinco quarteirões do Museu de Arte da Filadélfia e fica aberto para visitações diárias e eventos noturnos. A programação atualizada pode ser acessada no site oficial do espaço.

Parque Histórico Nacional da Independência

O Parque Histórico Nacional da Independência é um dos locais mais importantes na preservação da história dos Estados Unidos. O espaço abrange uma série de locais e construções que são símbolos da luta pela independência do país, alcançada em julho de 1776. Entre os muitos prédios presentes no espaço estão uma das antigas sedes do congresso americano, o salão onde a constituição e a declaração de independência dos Estados Unidos foram assinadas, a antiga sede Suprema Corte do país. A maioria dos locais tem entrada franca e os horários de funcionamento podem variar conforme o espaço visitado.

Longwood Gardens

O Logwood Gardens é um jardim público que possui mais de 445 hectares com mais de 10 mil espécies diferentes de plantas. Os diferentes tipos de jardim estão divididos entre os que ficam em espaços ao ar livre e em ambientes confinados. Em 2025, recebeu o prêmio de melhor jardim botânico dos Estados Unidos pelo Usa Today 10 Best. Os ingressos para o Longwood Gardens custam a partir de 17 dólares para crianças acima dos cinco anos.

Reading Market Terminal

O Reading Market Terminal é uma feira livre coberta com diversos pratos, utensílios domésticos e especialidades da região, que funciona desde 1893. Atualmente, o local conta com inúmeros restaurantes dos mais variados tipos de culinária e é uma ótima opção para quem quiser se alimentar com variedade, tradição e uma pitada de cultura no centro da Filadélfia.

Esportes

Nos esportes, a Filadélfia é uma cidade com relevância mundial em várias modalidades. No basquete, o Philadelphia 76ers é uma equipe tradicional da NBA, com três títulos nacionais conquistados em sua história. Fundado em 1939 como Syracuse Nationals, o time conquistou a liga nacional pela primeira vez em 1955. Em 1963, foi rebatizado com o nome atual e venceu outras duas edições da competição nos anos de 1967 e 1983.

Philadelphia Eagles conquistou o Super Bowl LIX em 2025 (Photo by Chandan Khanna / AFP)

O Philadelphia Eagles é o representante da Filadélfia na NFL. O clube conquistou o Super Bowl em 2025 após derrotar o Kansas City Chiefs em fevereiro na decisão do campeonato. Foi o segundo título do time na história do torneio.

No futebol, o Philadelphia Union representa a cidade na MLS. O clube foi fundado em 2017 e conquistou o título da Conferência Leste em 2022. Foi derrotado nos pênaltis na decisão da MLS Cup do mesmo ano.

Veja os jogos da primeira fase do Mundial na Filadélfia

🌏 Flamengo (BRA) x Espérance (TUN)

⚽ Primeira fase (Jogo 1 - Grupo D)

📅 16 de junho, segunda-feira, às 22h (de Brasília)

🏟️ Lincoln Financial Field

🌏 Manchester City (ING) x Wydad Casa Blanca (EGI)

⚽ Primeira fase (Jogo 1 - Grupo G)

📅 18 de junho, quarta-feira, às 13h (de Brasília)

🏟️ Lincoln Financial Field

🌏 Flamengo (BRA) x Chelsea (ING)

⚽ Primeira fase (Jogo 2 - Grupo D)

📅 20 de junho, sexta-feira, às 15h (de Brasília)

🏟️ Lincoln Financial Field

🌏 Juventus (ITA) x Wydad Casa Blanca (EGI)

⚽ Primeira fase (Jogo 2 - Grupo G)

📅 22 de junho, domingo, às 13h (de Brasília)

🏟️ Lincoln Financial Field

🌏 Espérance (TUN) x Chelsea (ING)

⚽ Primeira fase (Jogo 3 - Grupo D)

📅 24 de junho, terça-feira, às 13h (de Brasília)

🏟️ Lincoln Financial Field

🌏 RB Salzburg (AUS) x Real Madrid (ESP)

⚽ Primeira fase (Jogo 3 - Grupo H)

📅 26 de junho, quinta-feira, às 22h (de Brasília)

🏟️ Lincoln Financial Field