Times no Mundial de Clubes: conheça a história do Benfica

O Benfica é um dos representantes de Portugal no Mundial de Clubes da FIFA. O Lance! apresenta um perfil contanto um pouco sobre a história do clube, o caminho até o Mundial, adversários na fase de grupos e ídolos históricos.

Grupo e agenda do Benfica no Mundial

O Benfica está no grupo C da competição e enfrentará adversários tradicionais do futebol mundial. Bayern de Munique, da Alemanha, Boca Juniors, da Argentina e Auckland City, da Nova Zelândia, serão os rivais dos Encarnados na fase inicial.

Jogos do Benfica no grupo C

Segunda-feira, 16 de junho

CA Boca Juniors x SL Benfica - Hard Rock Stadium, Miami, 18:00

Sexta-feira, 20 de junho

SL Benfica x Auckland City FC - Estádio Inter&Co, Orlando, 12:00

Terça-feira, 24 de junho

SL Benfica x FC Bayern München - Estádio Bank of America, Charlotte, 15:00

Caminho até o Mundial

O Benfica se classificou para o Mundial de Clubes através do ranking da UEFA, que levou em consideração o desempenho do time nas últimas quatro edições da Champions League.

História do clube

O Benfica é um clube sediado na freguesia de São Domingos de Benfica, em Lisboa, fundado em 1904. O brasão do Benfica representa uma águia dourada em cima de um escudo sobreposto a uma roda de bicicleta. A construção do brasão faz alusão a uma época onde o esporte não era resumido apenas ao futebol.

O clube é o maior campeão do Campeonato Português, com 38 títulos. O primeiro foi logo na segunda edição da competição, em 1935-36. Após vencer a primeira vez, o Benfica emplacou uma sequência de seis títulos em 10 anos. Além disso, o clube venceu pelo menos um título da liga em cada uma das oito décadas.

Comandado técnico húngaro Bela Guttmann, em 1961 e 1962, o Benfica venceu, respectivamente, Barcelona e Real Madrid e conquistou o bi-campeonato da Copa dos Campeões da Europa, atual Champions League. O segundo deles foi em uma vitória de 5 a 3 em Amsterdã, com dois gols de Eusébio, então com 20 anos, em sua primeira temporada no clube.

Desde então, o Benfica não venceu nenhum título de expressão continental. A equipe perdeu cinco finais de Champions e três de Europa League. No universo benfiquista, existe uma lenda chamada "A maldição de Bela Guttmann", que conta que o técnico húngaro, que deixou o clube em 1962 por uma disputa salarial, teria dito que o Benfica ficaria 100 anos sem vencer nenhum título europeu.

Ídolos do Benfica

Eusébio

O jogador nascido em Moçambique é considerado um dos maiores da história do futebol mundial. Apelidado de "A pérola negra" e "Pantera-negra", Eusébio ficou 15 anos no Benfica e foi o grande craque da conquista da Champions League de 1962.

Mario Coluna

A exemplo de Eusébio, Mario Coluna também nasceu em Moçambique e fez história com a camisa do Benfica. O meia foi contemporâneo de Eusébio e foi peça fundamental no bi-campeonato da Champions, inclusive marcou nas duas finais. Mario Coluna ficou no Benfica de 1954 à 1970 e colecionou títulos durante o período.

Luisão

Após ser revelado pelo Cruzeiro, o zagueiro brasileiro foi para o Benfica em 2004 e ficou no clube até se aposentar em 2018. Na passagem, Luisão conquistou 20 títulos, nenhum outro jogador venceu mais pelo clube, e é o segundo jogador com mais jogos na história do Benfica (533).