A um dia do início do Mundial de Clubes 2025, o Lance! analisou o momento dos 32 times que disputarão a competição. Algumas equipes chegam em alta, como o Paris Saint-Germain, que conquistou três títulos na temporada, incluindo a Champions League. Outras, porém, vivem fase menos positiva — é o caso da Inter de Milão, que perdeu o título do campeonato nacional na última rodada e ainda foi goleada pelo próprio PSG na final da Champions.

continua após a publicidade

➡️ Quem vai ser campeão? Veja os duelos e simule os resultados do Mundial de Clubes

Grupo A

Inter Miami

A Inter Miami chega ao Mundial após três jogos sem perder pela MLS, apesar disso a equipe de Messi e Suárez vem oscilando bastante durante essa temporada. Os líderes do elenco chegaram a marcar uma reunião com todo o elenco para tentar solucionar os problemas após sofrer goleadas contra o Minnesotta United e o Orlando City. Na Champions League da Concacaf, a equipe comanda por Javier Mascherano foi eliminada na semifinal para o Vancouver Whitecaps e ocupa atualmente a terceira colocação da Conferência Leste da MLS.

Palmeiras

O Palmeiras, que se classificou para o Mundial através do título da Libertadores de 2021, chega aos Estados Unidos em um bom momento. A equipe investiu bastante nas contratações para essa temporada, principalmente nos atacantes Paulinho e Vitor Roque. Na Libertadores, se classificou na primeira fase com a melhor campanha entre todos os times. No Brasileirão, ocupa a quarta colocação, dois pontos atrás do líder Flamengo.

continua após a publicidade

Al-Ahly

Clube da África com maior número de aparições em Mundiais, o Ah-Ahly chega ao Mundial embalado após conquistar o 45 título do Campeonato Egípcio de sua história. Na Champions League da África, a equipe foi superada pelo Mamelodi Sundowns, adversário do Fluminense no Mundial, na semifinal da competição.

Porto

O Porto é provavelmente o time do Grupo A que chega no pior momento. A equipe perdeu a Taça de Portugal para o Sporting na prorrogação, após levar o gol de empate nos últimos momentos do tempo regulamentar. Na Liga de Portugal, a equipe ficou na terceira colocação, atrás dos rivais Sporting e Benfica. Para fechar, em jogo-treino preparatório para o Mundial, o time foi derrotado por 2 a 0 pelo Riga FC, da Letônia, que lidera o campeonato nacional.

continua após a publicidade

Termômetro Grupo A do Mundial

🔥Bombando no Lance!:

➡️Denílson crava único brasileiro que irá passar da fase de grupos no Mundial

➡️Xabi Alonso define Real Madrid titular para a temporada sem Rodrygo, diz jornal

➡️Caio Ribeiro não perdoa jogador do São Paulo contra o Vasco: 'Não é lugar'

Grupo B

Paris Saint-Germain

O Paris Saint-Germain, de todos os 32 participantes do torneio, é certamente o que chega aos EUA com a moral mais elevada. Para além de ter se sagrado campeão europeu pela primeira vez, o time comandado por Luis Enrique aplicou um impiedoso 5 a 0 na final, contra a Inter de Milão-ITA. Após tomar de assalto o continente, o PSG quer o mundo com o talento de Dembélé, Duoe, Vitinha e companhia

Atlético de Madrid

O Atlético de Madrid vive certo momento de otimismo, apesar de apenas um terceiro lugar na última La Liga. De acordo com a imprensa local, a equipe comandada por Diego Simeone tem o Mundial de Clubes da Fifa como justificativa para a queda do rendimento no fim da temporada. O jornal espanhol “Marca” disse "com toda certeza de que o clube espanhol é super favorito ao título da competição internacional", por isso, anda poupando suas forças para chegar com carga total no campeonato.

Botafogo

O alvinegro chega aos Estados Unidos já certo da perda de um de seus principais jogadores: o atacante Igor Jesus foi negociado com o Nottingham Forest, da Inglaterra, e se despede do clube ao fim do certame. Ativo no mercado, o clube trouxe os atacantes Arthur Cabral e Joaquín "Tuco" Correa já para compor o elenco no Mundial. O time comandado por Renato Paiva é atualmente o sexto colocado no Brasileiro, além de estar vivo na Copa do Brasil e na Libertadores.

Seattle Sounders

Visto talvez como o "patinho feio", Seattle Sounders tem um grande trunfo nessa disputa do Grupo B: o time estadunidense joga todas as partidas em seu estádio, apoiado pela apontada torcida mais barulhenta de toda a MLS. O técnico do Seattle Sounders, Brian Schmetzer, reconheceu as dificuldades que sua equipe enfrentará na fase de grupos, afirmando que, caso consigam fazer um gol nos três jogos, isso já seria um "sucesso".

Grupo C

Auckland City

Considerado o maior azarão do Mundial de Clubes, o Auckland City chega em baixa para a competição. Apesar de ser uma das equipes mais tradicionais da Oceania, o time não vive seu melhor momento: ocupa apenas a terceira colocação no campeonato nacional, torneio que costuma liderar com folga em temporadas anteriores.

Bayern de Munique

O time de Harry Kane voltou a conquistar o Campeonato Alemão, desta vez com ampla vantagem: terminou 13 pontos à frente do vice-líder Bayer Leverkusen. Na Liga dos Campeões, porém, o Bayern de Munique caiu nas quartas de final diante da Inter de Milão, após uma derrota por 4 a 3 no jogo de ida e um empate em 2 a 2 na volta. Apesar da eliminação continental, o Bayern chega ao Mundial como um dos grandes favoritos à conquista do título inédito.

Benfica

Após terminar em segundo lugar no Campeonato Português, atrás do Sporting, o Benfica sofreu mais um duro golpe ao ser derrotado pelo mesmo rival na final da Taça de Portugal. A derrota foi especialmente traumática: o time vencia até os minutos finais do tempo regulamentar, mas sofreu o empate nos acréscimos e acabou levando a virada na prorrogação. Na Liga dos Campeões, a campanha também foi decepcionante, com eliminação nas oitavas de final diante do Barcelona.

Boca Juniors

A equipe de Buenos Aires vive um momento conturbado na temporada. Foi eliminada nas quartas de final do Torneio Apertura (primeiro turno do Campeonato Argentino) após derrota para o Independiente. Na Copa Libertadores, a campanha foi ainda mais frustrante: queda precoce na fase preliminar, nos pênaltis, diante do Alianza Lima. Em meio à crise, o técnico Miguel Ángel Russo, que assumiu o comando após a saída de Fernando Gago, já trabalha sob forte pressão por resultados.

Termômetro Grupo C do Mundial

Grupo D

Flamengo

O Rubro-negro chega ao Mundial de Clubes como líder do Campeonato Brasileiro . Apesar da campanha abaixo das expectativas na fase de grupos da Libertadores, o Rubro-Negro chegou ao mata-mata da competição. No ano, já conquistou os títulos da Supercopa do Brasil e do Campeonato Carioca e perdeu apenas duas vezes sob o comando do treinador Filipe Luís, que faz um grande trabalho à frente do Rubro-Negro. O Flamengo estreia no Mundial de Clubes com uma sequência invicta de oito jogos e vai tentar ampliar a marca no torneio da Fifa.

Chelsea

A equipe de Londres também chega ao Mundial de Clubes em um momento positivo. O clube inglês foi campeão da Conference League e se tornou o primeiro time a conquistar todas as competições organizadas pela Uefa. Em uma campanha de recuperação, terminou na quarta posição da Premier League e garantiu uma vaga na Liga dos Campeões da Europa na próxima temporada. Com o bom encerramento da temporada 2024/25, o clube chega com a confiança em alta para o torneio da Fifa.

Espérance

O Espérance chega ao Mundial de Clubes depois de viver uma grande temporada no futebol tunisiano. O time foi campeão da liga nacional e da copa doméstica, se isolando ainda mais no posto de time mais vitorioso do país. O clube vai estrear no Mundial da Fifa contra o Flamengo com uma invencibilidade de mais de dois meses e buscará dificultar o caminho dos seus adversários no Grupo D e talvez surpreender o mundo do futebol chegando ao mata-mata do torneio.

Los Angeles FC

Entre os integrantes do Grupo D, o Los Angeles FC é o time que chega ao Mundial de Clubes com o menor aproveitamento no ano e ocupa apenas o quinto lugar da Conferência Oeste da MLS. No entanto, a vitória emocionante sobre o América do México e a conquista da vaga para sua primeira competição mundial renovaram os ânimos do time de Los Angeles, que venceu seu último jogo na liga norte-americana de futebol antes do início do torneio da Fifa. Além disso, o time disputa a competição da Fifa no seu país.

Termômetro Grupo D do Mundial

Saiba mais sobre o Mundial de Clubes

➡️Qual é o 'grupo da morte' do Mundial de Clubes 2025? Veja ranking

➡️Nacionalidade? Signo?! Veja curiosidades dos inscritos no Mundial

➡️Vidente crava resultado de Brasileiros em primeira rodada do Mundial

Grupo E

Inter de Milão

A equipe de Milão é a única equipe que representa a Europa no Grupo E do Mundial de Clubes. Além disso, tem o elenco mais valioso entre os rivais do grupo, mas vive uma fase péssima. Chegou à decisão da Liga dos Campeões, mas sofreu uma derrota acachapante diante do PSG, encerrou a temporada sem títulos e perdeu o treinador Simone Inzaghi para o Al-Hilal. O clube italiano já tem um novo substituto para a comandar o time na competição da Fifa, mas o pouco para Cristian Chivu trabalhar deve impactar diretamente nas chances de título da Internazionale na Copa do Mundo de Clubes

River Plate

O River Plate tem números incríveis no ano de 2025. O clube argentino sofreu apenas uma derrota e tem um aproveitamento de quase 70% sob o comando de Marcelo Gallardo. A equipe argentina foi eliminada nas quartas de final do primeiro turno do campeonato nacional. Na Libertadores, o time avançou para as oitavas de final na liderança do Grupo B. Para o Mundial de Clubes, a expectativa é boa, já que o time aparece como um dos favoritos para avançar ao mata-mata do torneio organizado pela Fifa.

Monterrey

O clube mexicano chega para o Mundial de Clubes depois de uma temporada sem títulos. Sem atingir os objetivos traçados pela diretoria em diversas competições, o time mexicano passou por uma mudança no comando técnico e terá Domènec Torrent, ex-Flamengo, como treinador da equipe na Copa do Mundo de Clubes. Com Sérgio Ramos no elenco, o Monterrey quer passar da fase de grupos e, quem sabe, lutar pelo título da primeira edição do torneio da Fifa.

Urawa Reds

A equipe japonesa é o time mais modesto do Grupo E do Mundial de Clubes. Mesmo assim, os jogadores e torcedores não deixam de sonhar com uma campanha histórica que tem a possibilidade de deixar gigantes pelo caminho na busca por uma vaga no mata-mata. Em 2025, os Reds não despontaram como favoritos no Campeonato Japonês e viajaram para os Estados Unidos ocupando a terceira posição da liga nacional, com alguns jogos a mais que oponentes que estão abaixo na tabela. O clube venceu nove jogos, empatou sete e perdeu cinco e vai buscar resultados melhores no Mundial da Fifa.

Termômetro Grupo E do Mundial

➡️Mundial agita o mercado: veja os reforços dos clubes participantes

Grupo F

Fluminense

O Tricolor carioca, que se classificou para a competição após vencer a Libertadores de 2023 chega ao Mundial de Clubes embalado por uma sequência de 4 vitórias seguidas. Nos últimos 10 jogos, são 7 vitórias, 1 empate e 2 derrotas (uma na altitude de La Paz, pela sul-americana, e outra contra o Atlético-MG, fora de casa, pelo Campeonato Brasileiro). O time oscilou durante a temporada 2025, mas sob o comando de Renato Gaúcho tornou-se uma equipe que soma pontos importantes. Não à toa, o Tricolor é o 5º colocado do Brasileirão com 20 pontos, quatro atrás do líder Flamengo, e segue vivo nas copas que disputa. Pesa contra o Flu a situação de possíveis desfalques importantes que se recuperam de lesão, como Germán Cano, Bernal e Canobbio.

Borussia Dortmund

O Borussia Dortmund chega ao Mundial de Clubes após terminar a Bundesliga na 4ª colocação. O treinador Niko Kovač, que chegou em fevereiro de 2025, alcançou a meta da temporada: classificar o time para a Champions League. A campanha foi de recuperação, na qual o Borussia venceu os últimos cinco jogos que disputou para garantir a vaga. Na última edição da Champions League, a equipe foi eliminada nas quartas de final pelo Barcelona. O grande nome da temporada foi, sem dúvida, o atacante Serhou Guirassy, que marcou impressionantes 34 gols em 45 partidas.

Ulsan HD

Vivendo um momento de oscilação na temporada 2025, a equipe da Coreia do Sul chega ao Mundial em um contraste com o domínio recente que lhe rendeu o tricampeonato coreano. Na atual edição da K-League, a equipe ocupa a 3ª colocação, com 8 vitórias, 5 empates e 6 derrotas em 19 jogos. O desempenho recente reflete essa irregularidade: nos últimos cinco jogos, foram duas vitórias, dois empates e uma derrota. O principal destaque e esperança de gols é o brasileiro Erick Farias, ex-Vasco e Juventude, que já soma 9 gols em 15 partidas no ano.

Mamelodi Sundowns

O clube da África do Sul chega para a competição após o vice-campeonato da Champions Africana, perdendo a final para o Pyramids FC, do Egito, por 3 a 2 no placar agregado. Esse título seria a consagração de uma temporada quase perfeita, já que na liga nacional o time conquistou o título com uma campanha avassaladora, somando 73 dos 84 pontos possíveis e terminando com 12 de vantagem para o segundo colocado. O brasileiro Lucas Ribeiro é a principal referência técnica da equipe e foi o artilheiro do campeonato nacional.

Termômetro Grupo F do Mundial

Grupo G

Manchester City

O time teve a pior temporada desde a chegada do técnico Pep Guardiola e vê o Mundial como a grande chance de título relevante em 2024/25. O clube caiu da Champions na repescagem da primeira fase e ficou na 3ª colocação da Premier League, garantindo a classificação para a próxima Liga dos Campeões nas últimas rodadas. Além disso, o clube perdeu a final da Copa da Inglaterra para o Crystal Palace. Apesar do desempenho abaixo na temporada, o clube conta com um grande elenco e está reformulando o plantel para a disputa do Mundial. Com isso, não pode deixar de ser apontado como um dos favoritos ao título.

Juventus

A Juve chega ao Mundial em baixa. A equipe foi a 4ª colocada do Campeonato Italiano, caiu na repescagem da primeira fase da Champions para o PSV e foi eliminado da Copa da Itália nas quartas de final. Além disso, a equipe começou a temporada com Thiago Motta como técnico, mas não deu certo e teve que trocar pelo croata Igor Tudor. Diante do cenário, o clube vai para o Mundial na expectativa de salvar uma temporada extremamente irregular e não é vista como favorita.

Wydad Casablanca

A temporada do Wydad Casablanca não foi das melhores e o time, que naturalmente não seria um candidato ao título, chega ao Mundial em viés de baixa. O grande problema do time na temporada em termos de resultado foram os empates. O time teve 12 empates em 32 jogos e não conquistou nenhum título. No Campeonato Marroquino, foi 3° colocado e caiu nas oitavas da Copa do Marrocos. Além disso, o clube acabou de trocar de técnico. Dessa forma, a expectativa para o Wydad no Mundial não é muito positiva.

Al Ain

O Al Ain é outro clube que chega em baixa no Mundial. O time foi muito irregular durante a temporada e também não conquistou nenhum título. O clube foi o 5° colocado na liga nacional e caiu nas quartas das Copas. Além disso, foi o último colocado na fase de grupos da Champions da Ásia.

Termômetro Grupo G do Mundial

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Grupo H

Real Madrid

O Real Madrid fez uma temporada abaixo do que está acostumado. Foi eliminando da Champions League de forma categórica pelo Arsenal e foi vice do Campeonato Espanhol e da Copa do Rei para o rival Barcelona. Por outro lado, Xabi Alonso foi contratado para comandar a equipe a partir do Mundial de Clubes e isso traz um sentimento de esperança para o torcedor madridista na competição.

Al-Hilal

Assim como o Real Madrid, o clube saudita tem no novo técnico a principal esperança de fazer um bom papel na Copa do Mundo de Clubes. Simone Inzaghi, que foi vice da Champions League com a Inter de Milão, chegou para comandar a equipe que fez uma temporada frustrante. O Al-Hilal ficou em 2° lugar no Campeonato Saudita, caiu nas quartas de final da Copa e foi eliminado na semifinal da Champions da Ásia. Dessa forma, o desempenho do clube no Mundial é uma incógnita, mas a expectativa da torcida é a melhor possível.

Pachuca

Assim como os outros dois clubes do grupo, o Pachuca está de treinador novo para o Mundial. Guillermo Almada, que chegou ao clube em 2022, pediu demissão e a diretoria escolheu Jaime Lozano, ex-treinador da seleção mexicana, para substituí-lo. O Pachuca não joga uma partida oficial desde a eliminação do Campeonato Mexicano, que aconteceu no dia 11 de maio, e também não conquistou nenhum título na temporada. Dessa forma, não se sabe o que esperar do clube no Mundial.

RB Salzburg

Mesmo sendo um dos representantes do futebol europeu, o Salzburg chega ao Mundial com expectativa baixíssima. Após vencer o Campeonato Austríaco por 10 temporadas seguidas, o clube foi vice das últimas duas edições. Além disso, caiu na fase de grupos da Champions e nas quartas da Copa da Áustria nesta temporada. Assim, a equipe não vai aos Estados Unidos como uma das favoritas.