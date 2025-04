A cidade de Nashville, conhecida como a “Cidade da Música” devido à sua rica história e cultura musical, especialmente a música country, será uma das sedes do Mundial de Clubes da FIFA 2025, proporcionando não só grandes confrontos, mas também várias experiências para os visitantes fora de campo.O Lance! preparou um guia com as melhores atrações da cidade para quem deseja explorar tudo o que Orlando tem a oferecer durante a competição.

Country Music Hall of Fame and Museum

Considerado o principal centro de preservação da história da música country, o Country Music Hall of Fame and Museum é parada obrigatória para quem visita Nashville. O espaço oferece exposições interativas, figurinos usados por artistas lendários, instrumentos originais e gravações raras. Além disso, o prédio em si é uma atração: com arquitetura inspirada em elementos musicais, o museu conta com mais de 3.000 m² de galerias. Ali, é possível conhecer a trajetória de artistas como Johnny Cash, Dolly Parton, Garth Brooks e muitos outros que moldaram o gênero. Também é possível fazer um tour até o histórico RCA Studio B, onde Elvis Presley gravou dezenas de canções. Os ingressos custam a partir de $19.95 (aproximadamente R$ 114,14).

Country Music Hall of Fame and Museum, em Nashville (Foto: Reprodução/Instagram/@countrymusichof)

Ryman Auditorium

O Ryman Auditorium é muito mais do que uma casa de shows. Com mais de 130 anos de história, é um dos ícones culturais dos Estados Unidos. Foi sede do famoso programa de rádio Grand Ole Opry por décadas, sendo apelidado de “Carnegie Hall do Sul”. O local é conhecido pela acústica impecável e já recebeu performances de artistas de diversos estilos, de Patsy Cline a Coldplay. Os visitantes podem fazer um tour autoguiado para explorar os bastidores, o palco e a rica história do lugar, incluindo áreas onde lendas da música se apresentaram. À noite, o Ryman ainda é um espaço ativo para shows e eventos culturais.

Centennial Park e o Parthenon

O Centennial Park é um dos maiores e mais bonitos parques urbanos de Nashville, ideal para passeios ao ar livre, piqueniques e caminhadas. O grande destaque é o Parthenon, uma réplica em tamanho real do templo grego original de Atenas. Construído em 1897 para a Exposição Centenária do Tennessee, abriga uma impressionante estátua de Atena com mais de 12 metros de altura, além de uma galeria de arte com exposições permanentes e temporárias. O local atrai tanto quem busca lazer quanto quem se interessa por arte, arquitetura e história.

Centennial Park e o Parthenon em Nashville (Foto: Divulgação/Parthenon-Nashville)

Broadway Street

A Broadway Street é o coração pulsante da vida noturna de Nashville. Conhecida pelos seus bares com música ao vivo — os famosos honky-tonks —, é onde artistas iniciantes dividem espaço com músicos experientes em apresentações que ocorrem o dia todo, todos os dias. Caminhar pela Broadway é mergulhar na cultura musical da cidade, com locais como o Tootsie’s Orchid Lounge, o Honky Tonk Central e o Whiskey Bent Saloon. Além dos bares, a avenida também abriga lojas de discos, souvenirs e butiques especializadas em roupas country. A atmosfera é vibrante e cheia de energia, representando a verdadeira “Music City”.

Johnny Cash Museum

Dedicado a um dos maiores nomes da música americana, o Johnny Cash Museum oferece um mergulho completo na vida e carreira do “Homem de Preto”. Localizado no centro de Nashville, o museu possui uma coleção extensa de objetos pessoais, manuscritos de letras, figurinos usados em turnês e até trechos de vídeos e gravações exclusivas. O espaço apresenta a trajetória completa de Johnny Cash, desde sua infância até os últimos anos de vida, abordando também sua relação com outros artistas, sua fé e sua influência na música e cultura americana. É um dos museus mais bem avaliados da cidade e uma visita essencial para fãs de música.

Esportes

O Nashville SC, fundado em 2017 e estreou na Major League Soccer em 2020, é o representante da cidade na principal liga de futebol dos Estados Unidos. O clube manda seus jogos no GEODIS Park, que receberá três jogos do Mundial de Clubes. Localizado no bairro de Wedgewood-Houston, o estádio tem sido palco de uma das torcidas mais apaixonadas do país, com destaque para o grupo "The Backline".

Jeisson Palacios, do Nashville FC, disputa a bola com Jordan Morris, do Seattle Sounders em partida da MLS (Foto: Steph Chambers/AFP)

Os Nashville Predators, equipe da National Hockey League (NHL), foram fundados em 1998 e jogam na Bridgestone Arena, localizada no centro de Nashville, próximo à movimentada Broadway. A equipe é conhecida por sua torcida fanática e barulhenta, além da tradição peculiar de arremessar peixes "catfish" no gelo. Em 2017, os Predators viveram sua melhor fase ao chegar à final da Stanley Cup, sendo derrotados pelo Pittsburgh Penguins. A Bridgestone Arena também é usada para shows e eventos esportivos, sendo um dos principais centros de entretenimento da cidade.

Já os Tennessee Titans representam Nashville na National Football League (NFL) desde 1997, quando se mudaram de Houston, onde eram conhecidos como Houston Oilers. O time manda seus jogos no Nissan Stadium, localizado às margens do rio Cumberland, com capacidade para cerca de 69 mil pessoas. A equipe chegou ao Super Bowl XXXIV em 2000, ficando a uma jarda do título contra o St. Louis Rams. Os Titans tiveram a primeira escolha geral do último Draft da NFL, realizado na última quinta-feira (24) e escolheram o jovem quarterback Cam Ward, da Universidade de Miami.

O quarterback Cam Ward foi escolhido pelo Tennessee Titans na primeira escolha geral do Draft de 2025 da NFL (Foto: Stacy Revere/AFP)

Veja os jogos do Mundial em Nashville

🌏 A definir x Espérance (TUN)

⚽ Primeira fase (Jogo 2 - Grupo D)

📅 20 de junho, sexta, às 19h (de Brasília)

🏟️ Geodis Park

🌏 Auckland City (NZL) x Boca Juniors (ARG)

⚽ Primeira fase (Jogo 3 - Grupo C)

📅 24 de junho, terça, às 16h (de Brasília)

🏟️ Geodis Park

🌏 Al Hilal x Pachuca (MEX)

⚽ Primeira fase (Jogo 3 - Grupo H)

📅 26 de junho, quinta, às 22h (de Brasília)

🏟️ Geodis Park