Localizado em Orlando, na Flórida, o Estádio Camping World será um dos palcos do Mundial de Clubes de 2025. Com capacidade para cerca de 65 mil torcedores, o estádio é conhecido por sua versatilidade e por receber grandes eventos esportivos e culturais ao longo do ano.

continua após a publicidade

No futebol, o estádio já recebeu um amistoso da Seleção Brasileira em 2024, contra a equipe dos Estados Unidos. A partida terminou empatada em 1 a 1 e fez parte da preparação para a Copa América daquele ano. Além disso, costuma sediar jogos internacionais e compromissos de pré-temporada de equipes da Major League Football (MLS).

O Camping World também é referência no futebol americano universitário. É a casa do tradicional Florida Classic, confronto entre Bethune–Cookman University e Florida A&M University, e do Pop-Tarts Bowl, um dos jogos de bowl mais tradicionais do calendário da National Collegiate Athletic Association (NCAA). O estádio também recebeu o Pro Bowl da National Football League (NFL) em 2025.

continua após a publicidade

Camping World Stadium foi palco do Pro Bowl da NFL em 2025 (Foto: Reprodução/Instagram/@campingworldstadium)

A música também faz parte da identidade do estádio. O local já recebeu shows de artistas como The Who, Pink Floyd, Rolling Stones, Guns N' Roses e Paul McCartney. Pouco antes do início do Mundial de Clubes 2025, o Camping World volta a receber grandes atrações: Shakira se apresenta no dia 4 de junho e Post Malone no dia 10 de junho, atraindo um grande público internacional.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

continua após a publicidade

Durante o torneio, o estádio será palco de partidas decisivas, incluindo o último jogo da fase de grupos do Flamengo. O clube carioca entra em campo na terça-feira, 24 de junho, às 22h (de Brasília). O adversário ainda será definido, já que a exclusão do León, do México, abriu uma indefinição no Grupo D.

Confira os jogos programados para o estádio:

Terça-feira, 24 de junho – a definir X Flamengo (Grupo D), às 22h.

Quinta-feira, 26 de junho – Juventus x Manchester City (Grupo G), às 16h (de Brasília)

Segunda-feira, 30 de junho – Oitavas de final (Jogo 54: vencedor do Grupo G x segundo colocado do Grupo H), às 22h (de Brasília)