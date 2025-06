O Seattle Sounders é um dos representantes da Major League Soccer no Mundial de Clubes Fifa 2025. Fundado oficialmente em 2007, o clube se consolidou como uma das principais forças do futebol norte-americano na última década e chega à competição após uma conquista histórica na Concacaf.

Como se classificou

O Seattle Sounders garantiu sua vaga no Mundial ao vencer o Pumas, do México, na final da Copa dos Campeões da Concacaf de 2022. No jogo de ida, no México, os norte-americanos conseguiram se recuperar de uma desvantagem de 2 a 0 e empataram por 2 a 2. Na partida de volta, em Seattle, a equipe venceu por 3 a 0, com dois gols de Raúl Ruidíaz e um de Nicolás Lodeiro, fechando o placar agregado em 5 a 2. Esse foi o primeiro título continental do clube e o primeiro de um time dos Estados Unidos em 22 anos.

Ficha técnica

Fundação: 2007



Estádio: Lumen Field



Apelido: Rave Green



História

Desde então, os Sounders construíram um currículo de respeito: venceram quatro Copas US Open (2009, 2010, 2011 e 2014), um Supporters’ Shield (2014), dois títulos da MLS Cup (2016 e 2019) e a já citada Liga dos Campeões da Concacaf de 2022.

Brasileiro no elenco

O elenco atual tem um único brasileiro: o volante João Paulo, ex-Botafogo. No clube norte-americano desde 2020, o meio-campista é peça fundamental da equipe e já soma 153 jogos, oito gols e 19 assistências pelo Seattle.

João Paulo chegou ao Seattle Sounders em 2020 (Foto: Reprodução/Instagram)

Ídolos do clube

Osvaldo Alonso

O volante cubano foi uma das pedras fundamentais da formação vencedora do Seattle. Atuando de 2009 a 2018, Alonso disputou 339 jogos e ajudou a equipe a conquistar seis títulos, incluindo a MLS Cup de 2016.

Nicolás Lodeiro

O meia uruguaio, ex-Botafogo, foi o cérebro do time por sete anos. Chegou em 2016 e imediatamente conduziu o Sounders ao seu primeiro título da MLS, com atuações marcantes também em 2019 e, principalmente, na final da Concacaf em 2022, quando marcou três gols na série contra o Pumas. Deixou o clube com 191 partidas e 80 assistências, sendo um dos maiores ídolos da história.

Lodeiro em ação pelo Botafogo (Foto: Reprodução)

Clint Dempsey

O jogador é um dos grandes ídolos da história do Seattle Sounders por ter sido um dos primeiros grandes nomes do futebol dos Estados Unidos a atuar na equipe durante sua fase de ascensão na Major League Soccer. Ícone da seleção americana, o atacante chegou ao clube em 2013 vindo do Tottenham e rapidamente se tornou referência técnica e carismática, marcando gols importantes e ajudando o time a se consolidar como força na liga. Ao todo, Dempsey fez 57 gols em 136 partidas pelo Seattle, formando dupla memorável com Nicolás Lodeiro e sendo peça-chave nas campanhas que levaram o time às decisões da MLS Cup.