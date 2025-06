O Atlético de Madrid é um dos dois representantes espanhóis no Mundial de Clubes da FIFA e está no grupo B da competição, ao lado de Botafogo, Paris Saint-Germain e Seattle Sounders. O Lance! apresenta um perfil contando um pouco sobre a história do clube espanhol, o caminho até o Mundial, adversários na fase de grupos e ídolos históricos.

Grupo e agenda do Atlético de Madrid no Mundial

O Atlético de Madrid está no Grupo B do Mundial de Clubes e não vai ter oponentes considerados fáceis na primeira fase do torneio. PSG, Seattle Sounders, dos Estados Unidos, e Botafogo, são, respectivamente, os seus adversários no primeiro estágio da Copa do Mundo de Clubes da Fifa.

Sorloth e Julián Álvarez comemoram gol em Atlético de Madrid x Rayo Vallecano (Foto: OSCAR DEL POZO / AFP)

A temporada 2024-25 do Atlético de Madrid se encerrou sem títulos. O clube espanhol terminou na terceira posição do Campeonato Espanhol, mas sem disputar o troféu de La Liga até o fim da competição. Caiu nas semis da Copa do Rei diante do Barcelona, que se sagrou campeão do torneio. Na Champions League, foi eliminado pelo Real Madrid nas oitavas de final.

O clube não chega ao Mundial entre os favoritos para conquistar o título, mas tem expectativas altas para atingir o mata-mata da competição da Fifa.

Jogos do Atlético de Madrid no Grupo B

Domingo, 15 de junho de 2025

🌏 PSG x Atlético de Madrid - Primeira fase (Jogo 1) - 16h (de Brasília), no Rose Bowl Stadium, em Los Angeles

Quinta-feira, 19 de junho

🌏 Seattle Sounders x Atlético de Madrid - Primeira fase (Jogo 2) - 19 de junho, às 19h (de Brasília) no Lumen Field, em Seattle

Segunda-feira, 23 de junho

🌏 Atlético de Madrid x Botafogo - Primeira fase (Jogo 3) - 23 de junho, às 16h (de Brasília) no Rose Bowl Stadium, em Los Angeles

Vaga no Mundial

Enquanto o rival da cidade, o Real Madrid, garantiu sua vaga ao vencer a Uefa Champions League de 2021-22, o Atlético de Madrid se classificou através do critério de ranking, assegurando que a Espanha tivesse dois representantes nos Estados Unidos, graças ao seu desempenho consistente na Uefa Champions League entre 2020 e 2024. Nas edições compreendidas entre os anos citados, o Atlético de Madrid só não chegou ao mata-mata uma vez.

História do Atlético de Madrid

O Atlético de Madrid foi fundado em 1903 por um grupo de amigos bascos que viviam na capital da Espanha. Originalmente, o clube foi criado para ser uma filial do Athletic Bilbao, mas deixou de ter o papel quatro anos depois.

Em 1939, após vários anos de crise, o Athletic Club de Madrid assinou um acordo com o Club Aviación Nacional e foi renomeado para Athletic Aviación Club de Madrid, nome que logo depois foi alterado para Club Atlético Aviación. Em janeiro de 1947, o clube foi renomeado para Club Atlético de Madrid (nome que permanece até hoje) e adotou um novo escudo, semelhante ao utilizado em 1917.

Com o novo nome, a fase ruim passou e o clube conquistou seu segundo bicampeonato consecutivo do Campeonato Espanhol nos anos de 1950 e 1951. Atualmente, é o terceiro maior campeão espanhol, aparecendo atrás apenas de Real Madrid e Barcelona.

O Atlético de Madrid ainda não conseguiu vencer a Liga dos Campeões, mas é campeão mundial. O fato curioso aconteceu porque o clube foi vice-campeão da Champions League de 1974, conquistada pelo Bayern de Munique. O clube alemão se recusou a participar do Mundial da Fifa e foi substituído pelos Colchoneros, que venceram o título ao derrotar o Independiente, da Argentina.

Ídolos do Clube

Luis Aragones

Registro de Luis Aragones quando era jogador do Atlético de Madrid

Luis Aragones foi um ícone do clube durante sua carreira como jogador, quando conquistou o Campeonato Espanhol três vezes e a Copa do Rei duas vezes. Aragones conseguiu a alcunha de "lendário" como técnico, conquistando sete troféus com o time de Madrid. Além disso, os torcedores do Atlético admiravam sua paixão inabalável pelo clube em momentos de crise, como quando não hesitou em reassumir o comando do clube espanhol na segunda divisão.

Fernando Torres

Formado pelo Atlético de Madrid, Fernando Torres fez sua estreia no time principal em 2001, aos 17 anos, e ajudou o clube a conseguir o acesso à primeira divisão na temporada seguinte. Após seis anos, durante os quais se tornou capitão do clube e jogador de destaque. Se transferiu para o Liverpool em 2007 por um valor de 36 milhões de euros.

Fernando Torres comemora gol de número 100 dele com a camisa do Atlético (Foto: Reprodução/Twitter/Atlético de Madrid)

Oito anos após sua saída, Torres voltou para seu primeiro clube da carreira em janeiro de 2015. Após mais três temporadas e meia e o título da Liga Europa, ele encerrou sua segunda passagem pelo time madrilenho com uma grande homenagem dos fãs. Torres é atualmente o sexto maior artilheiro da história do clube, com 129 gols.

Diego Simeone

Diego Simeone, treinador do Atlético de Madrid (Foto: PIERRE-PHILIPPE MARCOU / AFP)

Diego Simeone se juntou ao clube em 1994 e, após uma primeira temporada difícil com um time que não estava funcionando bem, teve uma campanha dourada em 1995/96. Os Colchoneros conquistaram a Copa do Rei e o Campeonato Espanhol, utilizando um sistema baseado em disciplina tática e estratégias de jogadas de bola parada, no qual o argentino era peça-chave.

Após uma passagem pela Itália, ele retornou ao clube em 2003, jogando por mais duas temporadas como defensor e não mais no meio-campo. Em 2011, assumiu o comando técnico do time profissional, cargo que ocupa até hoje, sendo um dos treinadores mais longevos do futebol mundial.