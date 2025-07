Astro do Chelsea comenta atitude inusitada de Trump no Mundial: ‘Morri de medo’

O Chelsea comemorou o título do Mundial de Clubes da Fifa de 2025 com presenças ilustres no pódio: Gianni Infantino, líder da Fifa, e Donald Trump, presidente dos Estados Unidos da América. Marc Cucurella, lateral-esquerdo dos Blues, relatou que não soube como reagir diante da situação e admitiu ter ficado apreensivo com a presença do chefe de Estado norte-americano.

— Nos disseram que, por regra, Donald Trump viria nos entregar o troféu e não o poderíamos levantar até que ele fosse embora. E claro, estávamos todos lá esperando ele ir embora, mas o cara não queria ir embora, e ainda por cima olhamos para Trump e ele disse: "Levantem ele, eu fico aqui". E eu me perguntava quem ia dizer alguma coisa a ele. Eu estava me cagando de medo — disse o jogador, em entrevista ao podcast "JijantesFC".

Trump entrou no gramado do MetLife Stadium acompanhado de Infantino, Todd Boehly, proprietário do Chelsea, e Nasser Al-Khelaifi, presidente do PSG. O presidente acenou para o público, participou da entrega das medalhas aos atletas e chegou a guardar no bolso uma medalha recebida de presente do mandatário da Fifa.

🔵 Chelsea: campeão do mundo 🏆

A equipe de Enzo Maresca atropelou os franceses com uma vitória por 3 a 0 e conquistou o título da competição intercontinental. Na etapa inicial, os Blues contaram com o brilho de Cole Palmer, que balançou as redes duas vezes, e deu uma assistência para João Pedro.

Na segunda-feira seguinte, o clube inglês exibiu o troféu da Copa do Mundo no campo de Stamford Bridge, em Londres, e celebrou a conquista nas redes sociais. Em tom provocativo, a publicação fez alusão à supremacia local sobre os rivais da capital inglesa, como Arsenal e Tottenham, com a legenda: "A casa dos troféus de Londres".

