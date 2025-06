O Monterrey é um dos representantes da Concacaf no Mundial de Clubes da Fifa 2025. Com uma história rica e títulos expressivos no cenário internacional, o clube mexicano chega aos Estados Unidos buscando surpreender novamente no torneio em que já brilhou em outras edições.

continua após a publicidade

➡️ Quem vai ser campeão? Veja os duelos e simule os resultados do Mundial de Clubes

História e trajetória vencedora

Fundado em 28 de junho de 1945, o Monterrey só conquistou seu primeiro título da liga mexicana em 1986, mas desde então, a trajetória do clube mudou de patamar. A virada definitiva veio a partir dos anos 2000, com quatro títulos nacionais conquistados desde 2003. No entanto, é no cenário internacional que o Monterrey construiu sua reputação de potência da região.

Entre 2010 e 2013, os Rayados fizeram história ao conquistar três títulos consecutivos da Copa dos Campeões da Concacaf, feito inédito na época. E o domínio continental não parou por aí: o Monterrey ainda levantou o troféu em 2019 — vencendo o rival Tigres na final — e em 2021, quando superou o Club América. Essas conquistas levaram o clube a cinco participações em Copas do Mundo de Clubes da Fifa, com destaque para os terceiros lugares em 2012 e 2019.

continua após a publicidade

➡️Mundial agita o mercado: veja os reforços dos clubes participantes

Classificação para o Mundial 2025

A vaga no Mundial de Clubes da Fifa 2025 foi garantida graças ao título da Liga dos Campeões da Concacaf de 2021. Jogando em casa, o Monterrey venceu o Club América por 1 a 0, com gol decisivo do atacante Rogelio Funes Mori, garantindo um lugar entre os gigantes do futebol mundial no torneio que será realizado nos Estados Unidos.

Estilo e identidade

Com o apelido de "Los Rayados" (os listrados), em referência às cores do uniforme, o Monterrey também é conhecido como "Albiazules" (alviazuis) e "Pandilla" (gangue). Seu estádio é o moderno BBVA, que se tornou uma fortaleza para o clube.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

O nome mais famoso do elenco é o experiente zagueiro Sergio Ramos, ídolo do Real Madrid e ex-capitão da seleção espanhola. Entre os principais destaques do time estão o atacante Germán Berterame, artilheiro com 22 gols na temporada, e o meia ofensivo Sergio Canales, que contribuiu com 18 gols, sendo peça-chave na criação de jogadas.

Sergio Ramos em campo pelo Monterrey (Foto: Reprodução/Instagram)

Ídolos e referências

Entre os grandes nomes da história do Monterrey, o brasileiro Mario de Souza Bahia tem lugar de destaque. O atacante foi peça-chave na conquista do primeiro título nacional do clube, em 1986, e marcou 96 gols em oito temporadas antes de se aposentar em 1992. Até hoje, é querido pelos torcedores e mantém uma academia de futebol na cidade.

Mário Bahia em campo pelo Monterrey (Foto: Reprodução/Fifa)

Outro nome marcante é o chileno Humberto Suazo, o eterno "El Chupete", que brilhou no Monterrey com gols decisivos em finais nacionais e continentais. Foram três gols na final do Apertura 2009 e papel decisivo nos três títulos da Concacaf, entre 2010 e 2013.

Por fim, o argentino Rogelio Funes Mori encerrou sua passagem em janeiro de 2024 como maior artilheiro da história do clube, com 160 gols. Seu nome está gravado nas grandes conquistas do time, incluindo o título continental de 2021 e sua atuação de destaque contra o Liverpool na semifinal do Mundial de 2019.