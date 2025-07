Porto Alegre oficializa interesse no Mundial de Clubes em 2022

Se a Fifa escolher o Brasil como sede da Copa do Mundo de Clubes de 2029, pelo menos uma capital se apresentou como sede. A prefeitura de Porto Alegre oficializou interesse em receber jogos do próximo Mundial. O prefeito Sebastião Melo (MDB) entregou um ofício destinado à CBF durante reunião com o presidente da Federação Gaúcha de Futebol, Luciano Hocsman, na tarde de quinta-feira (18).

continua após a publicidade

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

– Porto Alegre é uma cidade pronta para receber grandes eventos, como a Copa do Mundo de Clubes – comentou o chefe do Executivo municipal.

Brasil se colocou à disposição da Fifa

O Brasil havia se colocado à disposição da Fifa para ser país-sede da competição internacional durante a realização do torneio nos EUA, na primeira edição do Mundial.

No documento enviado à CBF, a prefeitura lembra que Porto Alegre reúne as condições necessárias para acolher um evento deste porte, dispondo de infraestrutura esportiva e urbana, além de um histórico comprovado na realização de grandes torneios.

continua após a publicidade

Capital receberá Copa do Mundo Feminina

Melo acrescentou que, caso o Brasil seja país-sede da nova competição da Fifa, será uma alegria receber novamente torcedores de todo o mundo.

– Isso vai impulsionar comércio, hotelaria e serviços – comentou após a formalização.

Na história recente, a capital gaúcha recebes jogos da Copa do Mundo de 2014 e da Copa América 2019. Porto Alegre também foi oficializada como uma das cidades-sede da Copa do Mundo Feminina de 2027 – como o Mundial de 2014, esta competição terá partidas no estádio Beira-Rio.

continua após a publicidade

O processo será acompanhado pela secretária extraordinária da Copa do Mundo Feminina de 2027, Débora Rios Garcia.

– Hoje, demos mais um passo importante para o futuro do futebol em Porto Alegre. A Capital tem estrutura, tem paixão e tem experiência. Estamos prontos para mais esse desafio e determinados a colocar nossa cidade, mais uma vez, no centro do futebol mundial – pontuou Garcia.