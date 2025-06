Com brasileiro na final, IA crava vencedor do Mundial de Clubes

Com o início do Mundial de Clubes neste sábado (14), o Lance! buscou uma previsão do que pode acontecer no torneio usando a inteligência artificial do ChatGPT. Em uma simulação completa, passando por todos os jogos da fase de grupos e do mata-mata, a ferramenta apontou um time brasileiro na grande final: o Palmeiras enfrentaria o Real Madrid, que ficaria com o título.

O resultado mais chocante da simulação, no entanto, foi a queda do Paris Saint-Germain, atual campeão da Champions League, ainda na fase de grupos.

➡️ Quem vai ser campeão? Veja os duelos e simule os resultados do Mundial de Clubes

A grande surpresa: PSG eliminado na primeira fase

Na simulação da IA, a grande zebra do torneio foi a eliminação do PSG no Grupo B. A equipe francesa não teria conseguido superar Botafogo e Atlético de Madrid, que avançaram para as oitavas de final, deixando pelo caminho um dos grandes favoritos ao título.

O caminho heroico do Palmeiras até a final

O Palmeiras na final do Mundial de Clubes não teria uma jornada fácil. Segundo a simulação, o time de Abel Ferreira avançou em primeiro no seu grupo e iniciou o mata-mata eliminando o rival brasileiro Botafogo nas oitavas de final.

O desafio aumentou nas quartas, onde o Verdão superou o gigante alemão Bayern de Munique. Nas semifinais, o adversário seria a Inter de Milão (que teria eliminado o Manchester City), e o Palmeiras novamente sairia vitorioso, carimbando uma vaga histórica na decisão.

A final: Real Madrid campeão pela IA no Mundial de Clubes

Na outra chave, o Real Madrid confirmaria seu favoritismo. O time espanhol eliminaria a Juventus nas oitavas, o River Plate nas quartas e venceria o clássico contra o Atlético de Madrid na semifinal.

Na grande final, em um confronto entre os gigantes da Europa e da América do Sul, a simulação apontou o Real Madrid como campeão sobre o Palmeiras.

Real Madrid seria campeão segundo IA no Mundial de Clubes (Foto: Pierre-Philippe Marcou / AFP)

E os outros brasileiros na simulação da IA no mundial de clubes?

Conforme a projeção, os outros três times brasileiros cairiam nas oitavas de final:

Flamengo seria eliminado pelo Bayern de Munique nas oitavas.

Fluminense seria eliminado pela Inter de Milão nas oitavas.

Botafogo seria eliminado pelo Palmeiras nas oitavas.



Confira todos os confrontos do mata-mata simulado:

Oitavas de final:

Palmeiras elimina o Botafogo

Bayern de Munique elimina o Flamengo

Inter de Milão elimina o Fluminense

Manchester City elimina o Al Hilal

Atlético de Madrid elimina o Porto

Chelsea elimina o Boca Juniors

River Plate elimina o Borussia Dortmund

Real Madrid elimina a Juventus

Quartas de final:

Palmeiras elimina o Bayern de Munique

Inter de Milão elimina o Manchester City

Atlético de Madrid elimina o Chelsea

Real Madrid elimina o River Plate



Semifinais:

Palmeiras elimina a Inter de Milão

Real Madrid elimina o Atlético de Madrid



Final:

Real Madrid vence o Palmeiras e é campeão.

