Los Angeles: Um destino completo para o Mundial de Clubes 2025

Los Angeles será uma das sedes do Mundial de Clubes da FIFA 2025, oferecendo não apenas partidas emocionantes, mas também uma infinidade de opções para os visitantes aproveitarem entre os jogos. O Botafogo disputará duas partidas da fase de grupos na cidade, tornando Los Angeles um destino chave para os torcedores alvinegros. O Lance! preparou um guia com as melhores atrações da cidade para quem deseja explorar tudo o que Los Angeles tem a oferecer durante a competição.

Beverly Hills

O requinte de Beverly Hills simboliza o luxo californiano, com a icônica Rodeo Drive exibindo grifes exclusivas. O famoso Beverly Wilshire Hotel, cenário do clássico Uma Linda Mulher, proporciona uma experiência gastronômica digna da era dourada de Hollywood.

Letreiro de Hollywood

Para conhecer o letreiro de Hollywood, há várias opções. O Griffith Observatory oferece uma vista panorâmica, enquanto a trilha do Mount Lee permite chegar mais perto da placa. Outra opção é o Lake Hollywood Park, que proporciona um ângulo icônico para fotos. Tours guiados também levam visitantes a pontos estratégicos. Como o letreiro fica em uma área protegida, não é possível tocá-lo, mas as trilhas e mirantes garantem ótimas experiências.

Letreiro de Hollywood (Foto: Divulgação/The Hollywood Sing)

California Science Center e Getty Center

Para os apaixonados por arte e ciência, Los Angeles abriga instituições renomadas. O California Science Center é um dos melhores programas para quem busca diversão com aprendizado. O grande destaque é o ônibus espacial Endeavour, uma nave real da NASA que em breve será exibida em posição de decolagem. Além disso, o museu oferece experiências interativas únicas: um simulador de terremotos, um ecossistema marinho com tubarões e uma escultura animatrônica de 15 metros que demonstra o funcionamento do corpo humano. A entrada é gratuita para as exposições permanentes. O Getty Center, por sua vez, é conhecido por sua arquitetura moderna, deslumbrantes jardins e um acervo que inclui obras do famoso artista neerlandês Vincent van Gogh. A entrada também é gratuita.

Getty Center, em Los Angeles (Foto: Divulgação)

Calçada da Fama

A cidade também oferece pontos turísticos icônicos, como a Calçada da Fama, onde mais de 2.600 estrelas homenageiam grandes nomes do entretenimento.

Santa Monica e Venice Beach

Para quem busca diversão à beira-mar, Santa Monica encanta com seu píer histórico, o parque Pacific Park e sua roda-gigante, perfeita para admirar o pôr do sol. Venice Beach, por sua vez, oferece uma experiência diferente, com seus canais que homenageiam a cidade italiana de Veneza.

Calle Olvera

A Calle Olvera é considerada a rua mais antiga do centro de Los Angeles e revela um pedaço da rica história mexicana da cidade. No local, há diversas lojinhas, barracas com produtos variados, restaurantes típicos mexicanos e espaços para caminhar, descansar e curtir o clima único e relaxante do lugar.

Esportes

No aspecto esportivo, Los Angeles tem tradição e infraestrutura de ponta. Os jogos do Mundial vão ocorrer no histórico Rose Bowl, palco de momentos memoráveis do futebol internacional, como a final da Copa do Mundo de futebol, na qual o Brasil venceu a Itália nos pênaltis e se consagrou tetracampeão mundial. Durante o Mundial de Clubes 2025, a estádio vai receber seis partidas na primeira fase, sendo duas delas do Botafogo.

Além do Rose Bowl, o SoFi Stadium, casa do Los Angeles Rams, é um dos mais modernos estádios da NFL e foi sede do Super Bowl LVI em 2022. O Dodger Stadium, um dos mais tradicionais do beisebol, abriga os Los Angeles Dodgers, vencedores de oito títulos nacionais. No futebol, o Los Angeles FC, equipe da Major League Soccer, manda seus jogos no BMO Stadium, antigo Bank of California Stadium, um dos mais modernos da MLS.

A cidade de Los Angeles abriga duas franquias da NBA. O Los Angeles Lakers, com 17 títulos da liga, é liderado pelas estrelas LeBron James e Luka Dončić, e seus jogos acontecem na Crypto.com Arena. Do outro lado, os Los Angeles Clippers, sob a liderança de Kawhi Leonard e James Harden, que foi eleito o melhor jogador da temporada 2017/2018, disputam suas partidas no Intuit Dome, que foi inaugurado em agosto de 2024.

Luka Doncic em seu seu primeiro jogo ao lado de LeBron James no Lakers (Foto: Reprodução/X/@Lakers)

Para aproveitar ao máximo a visita durante o torneio, recomenda-se planejar bem a conciliação entre os jogos e as atrações da cidade. A compra antecipada de ingressos para parques temáticos e eventos culturais é essencial, assim como reservar um tempo para admirar o famoso pôr do sol californiano à beira-mar. Los Angeles se prepara para receber o Mundial de Clubes 2025 não apenas como palco esportivo, mas como um destino completo, que une futebol, cultura e entretenimento de classe mundial.

Veja os jogos da primeira fase do Mundial em Los Angeles

🌏 Paris Saint-Germain (FRA) x Atlético de Madrid (ESP)

⚽ Primeira fase (Jogo 1 - Grupo B)

📅 15 de junho, domingo, às 16h (de Brasília)

🌏 Monterrey (MEX) x Inter de Milão (ITA)

⚽ Primeira fase (Jogo 1 - Grupo E)

📅 17 de junho, domingo, às 22h (de Brasília)

🌏 Paris Saint-Germain (FRA) x Botafogo (BRA)

⚽ Primeira fase (Jogo 2 - Grupo B)

📅 19 de junho, quinta, às 22h (de Brasília)

🌏 River Plate (ARG) x Monterrey (MEX)

⚽ Primeira fase (Jogo 2 - Grupo E)

📅 21 de junho, domingo, às 22h (de Brasília)

🌏 Atlético de Madrid (ESP) x Botafogo (BRA)

⚽ Primeira fase (Jogo 3 - Grupo B)

📅 23 de junho, segunda, às 16h (de Brasília)

🌏 Urawa Red Diamonds (JAP) x CF Monterrey (MEX)

⚽ Primeira fase (Jogo 3 - Grupo E)

📅 26 de junho, segunda, às 22h (de Brasília)