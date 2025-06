O Mamelodi Sundowns, uma das potências do futebol sul-africano, será o adversário do Fluminense no Grupo F do Mundial de Clubes da Fifa 2025, que será disputado nos Estados Unidos. Ao lado do Tricolor carioca, o grupo ainda conta com Borussia Dortmund (ALE) e Ulsan HD (COR).

A história do Mamelodi Sundowns

Fundado oficialmente em 1970, o Mamelodi Sundowns é um dos clubes mais vitoriosos da África do Sul e um nome tradicional no continente africano. Seu apelido, "Os Brasileiros", vem das cores do uniforme (amarelo, verde e azul) e do estilo de jogo envolvente — o que também lhe rendeu o apelido local de “Bafana ba Style”, que significa “garotos com estilo”.

Jogadores do Mamelodi Sundowns comemoram gol contra o Al-Ahly na semifinal da Champions League Africana (Foto: Khaled Desouki/AFP)

O clube foi criado por jovens da cidade de Pretória, inicialmente sob o nome de Marabastad Sundowns. Após um período na segunda divisão na década de 1980, o clube voltou à elite em 1985 sob a gestão de Zola Mahobe, conhecido como “Mr. Cool”, e passou a trilhar o caminho das glórias.

Em 2003, o empresário bilionário Patrice Motsepe assumiu o comando e deu início à era mais vitoriosa da equipe. Desde então, o Sundowns conquistou 12 títulos nacionais e se consolidou como potência continental.

Como se classificou para o Mundial

O Mamelodi Sundowns garantiu vaga no Mundial de Clubes da Fifa 2025 por meio do ranking da Confederação Africana de Futebol (CAF), graças à regularidade demonstrada entre 2020 e 2024. Nesse período, o clube chegou duas vezes às quartas de final e duas vezes às semifinais da Liga dos Campeões da CAF.

O melhor ano da história da equipe foi 2016, quando conquistou a Liga dos Campeões da CAF sob o comando do técnico Pitso Mosimane, além do título sul-africano na mesma temporada.

📅 Tabela do Grupo F – Horários de Brasília

Terça-feira, 17 de junho:

Ulsan HD x Mamelodi Sundowns – 19h (de Brasília) - Estádio Inter&Co (Orlando)

Sábado, 21 de junho:

Mamelodi Sundowns x Borussia Dortmund – 13h (de Brasília) - Estádio TQL (Cincinnati)

Quarta-feira, 25 de junho:

Mamelodi Sundowns x Fluminense – 16h (de Brasília) - Estádio Hard Rock (Miami)

Brasileiros na equipe

O elenco do Mamelodi Sundowns também conta com presença brasileira. O atacante Arthur Sales, revelado pelo Vasco, vem ganhando espaço no time sul-africano com sua velocidade e presença de área. Outro destaque é o meia Lucas Ribeiro, camisa 10 da equipe, que vem se firmando como um dos principais nomes do time graças à sua criatividade, visão de jogo e qualidade nas finalizações — sendo peça-chave na construção ofensiva dos “Brasileiros” da África.

Lucas Ribeiro comemora gol pelo Mamelodi Sundowns (Foto: Reprodução/Instagram)

Ídolos históricos

Raphael Chukwu

Conhecido como “Trem Chukwu”, o atacante fez história no final dos anos 90 com sua força e faro de gol. Foram 63 gols em 124 partidas, além do prêmio de Jogador do Ano em 1998. Passou pelo futebol italiano, mas teve três passagens pelo clube sul-africano.

Peter Ndlovu

Ídolo do Zimbábue, brilhou na Premier League inglesa antes de atuar no Sundowns entre 2004 e 2008. Conquistou títulos e, anos depois, chegou a comandar o time como técnico em 2020.

Themba Zwane

Ícone moderno do clube, Zwane soma mais de 400 jogos pelo Sundowns e foi peça-chave na campanha vitoriosa da Liga dos Campeões da CAF em 2016. Com 40 convocações para a seleção sul-africana, é idolatrado pela torcida por sua técnica, inteligência e comemorações marcantes.