No próximo sábado (14), inicia-se o Mundial de Clubes da Fifa que, em novo modelo, abarca 32 clubes, aos moldes da Copa do Mundo de seleções, até 2022. Na última quarta-feira (12), a entidade máxima do futebol divulgou a lista oficial de inscritos na competição. A partir disso, o Lance! traz para o leitor algumas curiosidades a respeito dos elencos e seus comendantes: qual a nacionalidade com mais jogadores? Qual a nacionalidade tem mais técnicos no torneio? Qual ano mais nasceu atletas? Abaixo, essas e mais outras informações.

Quantos jogadores e suas posições?

1.001 atletas foram inscritos pelos 32 clubes participantes do torneio; uma média de, aproximadamente, 31 jogadores por clube, visto que o limite é 35, mas nem todos mandam essa quantidade. Certo é que 26 são relacionados para cada partida, sendo 11 titulares e 15 reservas. Dos mais de mil desportistas, 119 são goleiros, 317 são defensores, 327 são meio campistas e 238 são atacantes.

Mês, ano e... signo

Apesar de ser o mais curto do ano, fevereiro é o mês que mais nasceu atletas inscritos no Mundial. Ao todo, são 133 jogadores, 10 a mais que o segundo colocado, janeiro. O mês com menos nascimentos é o de outubro, com apenas 50.

O signo mais presente entre os boleiros é o de aquário, que vai de 20 de janeiro a 19 de fevereiro. De acordo com os astros (os do céu, não os da bola), um aquariano nato tem, como suas características, ser independente, questionador e criativo. É o signo de atletas como John, goleiro do Botafogo; Léo Pereira, zagueiro do Flamengo; Gabriel Fuentes, zagueiro do Fluminense; e o meia Lucas Evangelista, do Palmeiras.

O ano, por sua vez, denota um pouco do que é o futebol moderno: juventude, disposição e vitalidade. 2003 é o ano com mais atletas relacionados para o certame: são 79. Dentre eles, Mateo Ponte, lateral do Botafogo; o também lateral Wesley, do Flamengo; Faculdo Bernal, volante do Fluminense. O Palmeiras, por sua vez, não possui nenhum jogador que faz 22 anos, em 2025.

continua após a publicidade

Três jogadores desse Mundial nasceram em 2009 e são os mais jovens do campeonato. O mais novo de todos entre os inscritos é Takeshi Wada, do Urawa Reds, que completou 16 anos no último dia 5 de junho e, mesmo sem ter estreado profissionalmente, já integra o elenco no torneio. Já o mais jovem com experiência entre os profissionais é Yassine Bennani, do Wydad Casablanca, com duas partidas pelo time principal da equipe do Marrocos e que terá 16 anos, 11 meses e 1 dia no dia da estreia de seu time, em 18 de junho, contra o Manchester City, da Inglaterra.

Yassine Bennani ao lado do troféu do Mundial de Clubes 2025 (Foto: Reprodução/Instagram/@yassine_bennani_08)

Entre os mais velhos, apenas um jogador nasceu em 1984 e apenas um nasceu em 1980. Curiosamente, os dois atletas jogam no mesmo time: o Fluminense. O segundo mais veterano é o zagueiro Thiago Silva, que completará 40 anos, 8 meses e 26 dias no dia 17 de junho, data da estreia tricolor contra o Borussia Dortmund. O campeão em longevidade é o goleiro Fabio, que terá 44 anos, 8 meses e 18 dias.

Altura

Gustavo Ramalho, goleiro do Fluminense (Divulgação/Fluminense)

Aqui, mais uma vez, o Fluzão se destaca: é o time com o jogador mais alto e o mais baixo do campeonato. Gustavo Ramalho, goleiro reserva tricolor, tem 2.01m. Já o venezuelano Soteldo, recém contratado, é o menor, com 1.60m, apesar de dividir esse posto com o brasileiro meio campista Kaio Cesar, do Al Hilal, da Arábia Saudita.

Nacionalidade

Os brasileiros são, com bastante folga, a nacionalidade mais presente entre os inscritos. São 141 atletas contra 103 argentinos, segunda maior. O troco, contudo, vem quando o assunto são os técnicos. Os hermanos empatam com a Espanha no quesito maior número de treinadores, cada um com cinco. Portugal, com quatro profissionais, vem logo atrás, sendo dois, inclusive, comandantes de times brasileiros.

