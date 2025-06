O Manchester City é um dos 32 participantes do Mundial de Clubes da Fifa. O Lance! apresenta um perfil contando um pouco sobre a história do clube, caminho até o Mundial, adversários na fase de grupos e ídolos históricos.

continua após a publicidade

Agenda do Manchester City no Mundial

O time do lado azul de Manchester está no grupo G, com Wydad AC (MAR), Al Ain (EAU) e Juventus (ITA), e é o grande favorito para ser o primeiro lugar do grupo.

Quarta-feira, 18 de junho

Manchester City x Wydad AC - Estádio Lincoln Financial Field, Filadélfia, 12h no horário local, 13h de Brasília, 19h de Manchester

Sexta-feira, 20 de junho

Manchester City x Al Ain - Estádio Mercedes-Benz, Atlanta, 21h no horário local, 22h de Brasília, 2h de Manchester no dia 23

Terça-feira, 24 de junho

Juventus FC x Manchester City - Estádio Camping World, Orlando, 15h no horário local, 16h de Brasília, 20h de Manchester

➡️ Conheça os 12 estádios do Mundial de Clubes 2025

Caminho até o Mundial

O City garantiu seu lugar no Mundial de Clubes ao vencer a Internazionale de Milão na final da Liga dos Campeões da Uefa 2022/23, preenchendo uma das 12 vagas destinadas a equipes europeias. O meio-campista espanhol Rodri fez o único gol de um jogo tenso e dramático em Istambul.

continua após a publicidade

História do clube

Hoje mundialmente conhecido, o clube azul da cidade inglesa foi fundado em 1880 com a criação de um time de futebol para a Igreja de São Marcos. Sete anos depois, essa equipe passou a se chamar Ardwick AFC até que, em 1894, adotou o nome de Manchester City Football Club.

O capítulo mais recente na rica história dos Citizens começou em 2008, quando o Abu Dhabi United Group se tornou o novo proprietário do clube, marcando o início de um período de sucesso sem precedentes e a conquista de vários troféus.

continua após a publicidade

Ídolos

Sergio "Kun" Agüero

(Divulgação/Manchester City)

Sergio Agüero gravou seu nome na história do futebol inglês e conquistou um lugar no coração de todos os torcedores do City, com seu gol no último suspiro contra o QPR, que encerrou a longa espera do clube, que perdurava 44 anos, pelo título da Premier League na temporada 2011/2012, superando o arquirrival Manchester United no saldo de gols.

O centroavante argentino se tornou o maior artilheiro de todos os tempos do clube, com 260 gols durante um período frutífero de uma década, após deixar o Atlético de Madrid em 2011.

Bert Trautmann

A história do goleiro Trautmann lembra um roteiro de filme. Depois de servir como pára-quedista alemão na Segunda Guerra Mundial, ele foi capturado pelos britânicos quando o conflito chegou ao fim e foi colocado em um campo de prisioneiros de guerra em Lancashire. Após sua libertação, ele jogou pelo time local St Helens Town, chamando a atenção do City.

O alemão, no fim, jogou 545 partidas pelos Blues, sendo a mais famosa a final da Copa da Inglaterra de 1956 contra o Birmingham, quando fez uma defesa corajosa e crucial ao mergulhar nos pés do adversário no final do segundo tempo para garantir o título de seu time por 3 a 1. Trautmann continuou jogando apesar de claramente machucado. Um exame de raio-X posterior revelou que ele havia quebrado o pescoço no lance.

📲 Acompanhe tudo de Futebol Internacional no Lance!. Notícias, informações e resultados em um só lugar