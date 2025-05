O TQL Stadium, em Cincinnati, será uma das sedes mais novas do Mundial de Clubes da Fifa em 2025 e será um estádio importante para a torcida do Fluminense. O Tricolor não vai atuar no TQL, mas dois jogos do Grupo F do Mundial serão disputados no local e as partidas podem influenciar diretamente para a classificação ou eliminação do clube brasileiro.

continua após a publicidade

O Borussia Dortmund estreia contra o Fluminense no Mundial em Nova York. Depois, encara o Mamelodi Sundowns, da África do Sul, e o Ulsan, da Coreia do Sul, no TQL Stadium.

TQL Stadium em jogo entre FC Cincinnati e Inter Miami (Foto: FC Cincinnati)

➡️ Quem vai ser campeão? Veja os duelos e simule os resultados do Mundial de Clubes

O TQL Stadium foi inaugurado em 2021 e, além de estar entre os mais novos e ser o menor do torneio da Fifa, tem uma característica bem específica. Os assentos mais próximos do campo ficam a menos de 4,5 metros de distância do gramado natural.

continua após a publicidade

O estádio, que é a casa do FC Cincinnati, time da MLS, custou cerca de 250 milhões de dólares, tem capacidade para 26 mil pessoas e conta com cobertura para todos os assentos. Mesmo sem ter a imponência que outros estádios do Mundial possuem, o TQL Stadium já foi palco de jogos importantes, incluindo uma partida das eliminatórias para a Copa do Mundo do Catar.

Vista externa do TQL Stadium (Foto: Reprodução)

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

continua após a publicidade

Na ocasião, a seleção dos Estados Unidos derrotou o México pelo placar de 2 a 0 e assumiu a liderança da Concacaf com a vitória. A seleção feminina do país também atuou no estádio pouco depois de sua inauguração e aplicou uma goleada de 8 a 0 sobre o Paraguai em um amistoso.

Confira todos os jogos no TQL Stadium durante o Mundial de Clube

(ALE) Bayern de Munique x Auckland City (AUS)

⚽ Primeira fase (Jogo 1 - Grupo C)

📅 15 de junho, domingo, às 13h (de Brasília)

🏟️ TQL Stadium, Cincinnati

(MEX) Pachuca x RB Salzburg (AUT)

⚽ Primeira fase (Jogo 1 - Grupo H)

📅 18 de junho, quarta-feira, às 19h (de Brasília)

🏟️ TQL Stadium, Cincinnati

(AFS) Mamelodi Sundowns x Borussia Dortmund (ALE)

⚽ Primeira fase (Jogo 2 - Grupo F)

📅 21 de junho, sábado, às 13h (de Brasília)

🏟️ TQL Stadium, Cincinnati

(ALE) Borussia Dortmund x Ulsan (COR)

⚽ Primeira fase (Jogo 3 - Grupo F)

📅 25 de junho, quarta-feira às 16h (de Brasília)

🏟️ TQL Stadium, Cincinnati