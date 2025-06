Neste sábado (14), o novo Mundial de Clubes se inicia com o confronto entre Al-Ahly, do Egito, e Inter Miami, dos Estados Unidos. O torneio reúne diversos colossos do futebol, entretanto, algumas equipes de menor expressão também ficam em evidência. Esse é o caso de Auckland City, onde o seu próprio jogador decretou: "somos um time amador".

Em entrevista ao Bild, jornal alemão, Gerard Garriga, meio-campista do Auckland City, falou sobre seus pensamentos para a disputa do Mundial de Clubes. O espanhol comentou que se diz feliz de estar na competição, mesmo sabendo que a equipe tem um nível inferior a outras no torneio. O time enfrenta o Bayern na sua estreia, e disse que a chance de vitória beira o impossível.

- Pessoalmente, acho isso impossível. Até mesmo um empate. Se sofrermos cinco gols ou menos, acho que podemos sair do estádio de cabeça erguida. Ficaria muito feliz se deixássemos os neozelandeses e nossas famílias orgulhosos e não nos envergonhássemos. No vestiário, brincamos que faríamos uma verdadeira festa se perdêssemos por apenas 2 a 0. Podemos sonhar com isso. E estamos fazendo isso – caso contrário, não estaríamos competindo - disse Gerard Garriga.

Adam Mitchell levanta troféu de campeão da Champions da Oceania de 2025 (Foto: Reprodução/Instagram/officialaucklandcityfc)

Sobre o torneio, Garriga afirmou que o Auckland segue a regra: quanto menor a derrota, maior vai ser a felicidade. Diante disso, o jogador afirmou que a equipe, apesar de ser multicampeã da Oceania, é composta por jogadores amadores. Grande parte dos atletas da equipe tem outros empregos, e não são futebolistas em tempo integral.

- Nossas chances de ganhar são quase zero. Porque somos um time amador. eus colegas são pintores, professores, trabalhadores de depósito ou corretores imobiliários, e precisam sacrificar suas férias para assistir a jogos e torneios. Posso dizer que só ganho a vida com futebol porque, além do meu trabalho como jogador, também trabalho como treinador na academia de futebol do nosso clube - afirmou o espanhol de 32 anos.

Bayern enfrenta o Auckland City na estreia do Mundial de Clubes

Neste domingo (15), o Bayern de Munique estreia no Mundial de Clubes contra o Auckland City, da Nova Zelândia. O jogo está previsto para acontecer às 13h (de Brasília), no TQL Stadium, na cidade de Cincinatti, em Ohio. O duelo marca a estreia de ambas as equipes na competição.

